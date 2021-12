Cenerentole Olimpiche: Devon Harris e Chris Stokes, della famosa squadra giamaicana di bob, spiegano come realizzare i propri sogni

La squadra, formata da Devon Harris, Dudley Stokes, Michael White e il sostituto dell'ultimo minuto Chris Stokes, debuttò ai Giochi Invernali di Calgary 1988. Un gruppo che iniziò il suo allenamento in un ambiente tropicale solo cinque mesi prima delle Olimpiadi. La sua prima apparizione in Canada rimane uno dei momenti più iconici della storia Olimpica. Il quartetto dell'isola caraibica non si avvicinò affatto al podio e si schiantò addirittura alla terza manche, senza concludere ufficialmente la gara. Il mondo però se ne innamorò, con la loro storia che ispirò inoltre un film di successo, Cool Runnings - Quattro sottozero.

Chris Stokes, entrato in squadra all'ultimo minuto per sostituire un compagno di squadra infortunato, ha ammesso come fosse strano per lui vedere quanto la squadra fosse popolare anche dopo l'incidente.

"Sono arrivato molto più tardi a capire cosa significasse il bob giamaicano per la gente in quel momento e cosa continui a significare. È la parte più bella del movimento Olimpico. Quando ora parlo di bob giamaicano, parlo di un'idea che non riguarda la quantità di tempo che impieghi sul ghiaccio. È l'idea che, indipendentemente da dove vieni o da chi siano i tuoi genitori, tu possa spostarti in altri luoghi e fare di più per te stesso. Si può fare più di quanto si pensi e più di quanto le persone intorno a te si aspettano".

racconta Stokes a Olympics.com.

"Ricevevamo lettere o messaggi da un bambino che sciava in Minnesota o da un aborigeno nel mezzo dell'Australia. Non avevano mai visto il bob - sport fantastico, tra l'altro - ma solo questi ragazzi giamaicani che praticavano la disciplina".

Chris Stokes

Nonostante le esperienze vissute a Calgary e in altri Giochi, rimangono leggende Olimpiche umili.

"Nella mia immaginazione più selvaggia, mai avrei pensato che qualcuno mi potesse definire come una leggenda Olimpica. Quindi, ringrazio per questo", dice Devon Harris, compagno di squadra di Stoke, a Olympics.com.

"Calgary è stata ed è ancora oggi un'esperienza molto speciale. È stata un'impresa pazzesca che mi ha cambiato la vita in tanti modi. Non solo perché sono andato alle Olimpiadi ed è stato fatto un film. Penso che sia praticamente impossibile che affrontare un'impresa del genere non ti faccia crescere come persona. Sono quindi grato per questa esperienza".

Al giorno d'oggi Devon Harris è uno speaker motivazionale. Molti anni fa, mentre stava facendo un discorso, qualcuno gli chiese: "A che punto tu e i tuoi compagni di squadra avete pensato che non sareste mai arrivati alle Olimpiadi?". È un pensiero che non ha mai sfiorato la loro mente.

"Sicuramente c'erano persone che pensavano fossimo dei burloni e che fosse impossibile. Certamente era molto difficile, ma non abbiamo mai pensato che non saremmo stati in grado di farcela", dice Harris.

L'infanzia di Devon non è stata facile. È cresciuto nei bassifondi di Kingston, ma si è laureato alla prestigiosa Royal Military Academy Sandhurst in Inghilterra e ha servito come ufficiale nella Forza di Difesa della Giamaica. Si definisce come un ragazzo che ha sempre cercato di raggiungere qualcosa di spettacolare. Parlando della sua motivazione per diventare un Olimpionico, Harris dice che gli atleti sono ispirati da altri atleti. Quando Devon aveva 15 anni, ha iniziato ad allenarsi seriamente nella corsa su pista. Prima delle Olimpiadi di Mosca 1980 ha guardato una serie TV chiamata La Rotta per Mosca, che ha acceso le sue ambizioni Olimpiche.

"Faceva vedere gli atleti di diverse discipline in tutto il mondo e parlava sia delle loro vite sportive che di quelle al di fuori dello sport", dice Harris. "È stato impressionante per me notare come fossero ordinarie. Loro avevano però questi sogni straordinari e un desiderio altrettanto straordinario di realizzarli. Mi è venuto allora in mente che chiunque potrebbe diventare un Olimpionico se ha il coraggio di sognare così grande e renderlo poi possibile abbinando quei sogni al lavoro e alla disciplina. Fu allora che nacque l'idea di diventare un Olimpionico, ma non invernale. Poi, nel 1987, questa pazza opportunità mi è di fatto piovuta addosso. L'ho afferrata con entrambe le mani e così eccoci qui".

Harris non aveva mai immaginato di vedere un film di Hollywood fatto su una parte della sua vita e ammette che è lusinghiero, ma pensa che la loro storia sia davvero ciò di cui si nutrono i film di Hollywood. Un altro film è poi stato realizzato basandosi sulla storia di una Cenerentola Olimpica ai Giochi di Calgary del 1988. Lo stuccatore britannico Michael Edwards, meglio conosciuto come Eddie "The Eagle", finì ultimo nel salto con gli sci ma rubò il cuore ai fan di tutto il mondo.

'Eddie the Eagle' circondato dai giornalisti alle Olimpiadi Invernali di Calgary 1988

"Eddie è molto forte. Conoscevo la sua storia, ma l'ho incontrato 20 anni più tardi. Era il 25° anniversario delle Olimpiadi a Calgary e fummo invitati a tornare. Ricordo di aver detto ai miei compagni di squadra dopo: 'Sapete che Eddie the Eagle era ancora più popolare della nostra squadra?", racconta Harris con una risata. "L'impressione che ho avuto era che tutti chiamassero: 'Eddie!', mentre io pensavo: 'Ehi, ci sono anch'io! Però sì, è stato divertente passare del tempo con lui. Eddie stava saltando e mi hanno invitato a farlo insieme a lui. Anche se ho paura delle altezze e della velocità, ho detto di sì. Non è stata la più brillante delle idee, ma sono sopravvissuto".

Parlando dell'attuale squadra giamaicana di bob, Devon Harris ammette che ora ci sono atleti migliori rispetto a lui.

"Penso che abbiamo ancora un enorme potenziale. Credo davvero che i sogni di vincere una medaglia olimpica che abbiamo avuto siano realistici nel lungo periodo per la Giamaica. Abbiamo solo bisogno di continuare a costruire negli anni la conoscenza e l'esperienza che stiamo coltivando in questo momento in modo da arrivare ad avere una squadra vincente".

"Stavo cercando di convincere Usain Bolt a far parte della squadra. Gli ho detto: 'Andrai alle Olimpiadi del 2016, poi ti prenderai un anno di pausa e inizierai ad allenarti per i Giochi del 2018'. E lui mi risponde: 'No, troppo freddo'. Non sono stato molto bravo a persuaderlo, ma ci è stato di supporto".

Devon Harris

Devon Harris e i suoi compagni di squadra hanno ispirato milioni di fan molti anni fa. Da allora, aiuta le persone a trovare l'ispirazione in qualità di speaker motivazionale. Sostiene che il problema di solito si riduce a non sapere esattamente cosa si voglia fare.

"Quando stavo pensando di lasciare l'esercito, mi chiedevo: "Cosa avrei fatto?". C'era questa cosa che stavo facendo e che aveva dato una direzione alla mia vita, nonostante arrivassi dai bassifondi. Ma quale sarebbe stato il passo successivo? Mi ci è voluto un po' di tempo per capirlo. Un buon libro, la Bibbia, dice 'cerca e troverai'. Devi continuare a cercare, a farti delle domande e a cercare seriamente la risposta. Penso che, una volta trovata, risuonerà nel tuo cuore. Non sto dicendo che una volta individuata diventi tutto facile. Il viaggio sembra più facile perché hai una direzione, ma c'è del lavoro da fare".