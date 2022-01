Come seguire il pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022

Il pattinaggio di figura fece il suo debutto Olimpico ai Giochi Estivi di Londra 1908, ma entrò ufficialmente a far parte del programma invernale nel 1924.

Per la terza Olimpiade consecutiva, alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 il pattinaggio artistico ospiterà un evento individuale in ciascuna delle sue quattro discipline - singolo maschile, singolo femminile, coppie e danza sul ghiaccio – e un evento a squadre.

La prova a squadre prende il via il 4 febbraio e durerà fino al 7 febbraio, seguito dal primo evento individuale, che vedrà la partecipazione degli uomini.

Mentre ciascuna delle quattro specialità offre trame avvincenti, la Cina, in quanto nazione ospitante, terrà il suo evento di punta per l’ultimo giorno, con la sua squadra cinese di coppie Campione del mondo - Sui Wenjing e Han Cong (nella foto sopra) che cercherà di vincere l'oro Olimpico a chiusura dei Giochi.

Continua a leggere per scoprire il programma degli eventi e il modo migliore per seguire l'azione.

Eventi di pattinaggio artistico a Beijing 2022

In totale, ci sono cinque eventi di pattinaggio di figura a Pechino 2022: l'evento a squadre; singolo maschile; singolo femminile; coppie e danza sul ghiaccio.

L'evento a squadre – dove partecipano 10 nazioni e in cui ogni pattinatore guadagna punti in ogni specialità - è stato introdotto nel programma Olimpico a Sochi 2014. La Russia ha conquistato l'oro nel 2014, mentre il Canada ha vinto l'evento a squadre di PyeongChang 2018.

Stelle del pattinaggio di figura da tenere d'occhio a Pechino 2022

Hanyu Yuzuru, due volte campione Olimpico in carica, cercherà senza dubbio di scrivere un nuovo capitolo della storia del pattinaggio su ghiaccio. La star giapponese di 27 anni, nel 2018, è diventato il primo uomo dai tempi di Dick Button (1948-52) a vincere due ori Olimpici e a Pechino punta al record - in quasi un secolo di Giochi moderni - di primo pattinatore a firmare tre vittorie consecutive.

L'americano Nathan Chen è tre volte Campione del mondo in carica e spera di scrollarsi di dosso il suo quinto posto Olimpico del 2018, dove fu 17° dopo il programma corto.

I connazionali di Hanyu, la medaglia d'argento Olimpica Uno Shoma, Kagiyama Yuma, così come il connazionale di Chen, Vincent Zhou, hanno tutti il podio a cinque cerchi come obiettivo. Anche il Roc Mikhail Kolyada, se convocato, potrebbe essere una delle teste di serie dei prossimi Giochi.

Negli ultimi due cicli Olimpici, a dominare il pattinaggio femminile sono state “le adolescenti “: pattinatrici come Kamila Valieva del ROC, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova sono i volti più freschi che potrebbero confermare questa tendenza se i loro normi finiranno nelle liste delle convocate.

La giapponese Sakamoto Kaori è alla sua seconda partecipazione, come la belga Loena Hendrickx, mentre la statunitense Alysa Liu e la giapponese Higuchi Wakaba cercheranno di aggiungere i loro nomi alla rosa di donne capaci di completare un triplo Axel in una competizione Olimpica.

La coppia cinese di cui sopra, Sui e Han, sarà senza dubbio la speranza di casa dei Giochi, con l'evento a coppie fissato per il 18 e 19 febbraio, e i due volte Campioni del mondo artefici di una buona stagione nell'anno Olimpico.

Da non dimenticare le coppie del ROC, in particolare i Campioni del mondo in carica, Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov.

Nella danza su ghiaccio, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron torneranno ai Giochi quattro anni dopo la medaglia d'argento, mentre i Campioni d'Europa nelle coppie a Tallin 2022, Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, potrebbero essere convocati per rappresentare il ROC. Atleti del calibro di Madison Hubbell e Zachary Donohue (USA), Madison Chock ed Evan Bates (USA), ma anche Piper Gilles e Paul Poirier (CAN) affolano e rendono aperta la corsa verso il podio della danza.

Programma pattinaggio di figura a Pechino 2022

Sede: National Indoor Stadium

(Tutti gli orari sono nell'ora locale, UTC+8)

4 febbraio

10:02-11:15 Evento a squadre - Pattinaggio singolo maschile - Programma corto

11:41-12:54 Evento a squadre - Danza sul ghiaccio - Danza ritmica

13:22-14:55 Evento a squadre - Pattinaggio di coppia - Programma corto

6 febbraio

9:37-10:50 Evento a squadre - Pattinaggio singolo femminile - Programma corto

11:57-12:44 Evento a squadre - Pattinaggio di coppia - Pattinaggio libero

7 febbraio

9:22-10:01 Evento a squadre - Pattinaggio singolo maschile - Pattinaggio libero

10:31-11:10 Evento a squadre - Danza sul ghiaccio - Danza libera

11:37-12:16 Evento a squadre - Pattinaggio singolo femminile - Pattinaggio libero

8 febbraio

9:22-13:30 Pattinaggio Singolo Maschile - Programma Corto

10 febbraio

9:38-13:27 Pattinaggio singolo maschile - Pattinaggio libero

12 febbraio

19:07-22:38 Danza sul ghiaccio - Danza ritmica

14 febbraio

9:22-12:36 Danza del ghiaccio - Danza libera

15 febbraio

18:08-22:25 Pattinaggio Singolo Femminile - Programma Corto

17 febbraio

18:08-21:57 Pattinaggio singolo femminile - Pattinaggio libero

18 febbraio

18:38-21:43 Pattinaggio di coppia - Programma corto

19 febbraio

19:08-21:53 Pattinaggio di coppia - Pattinaggio libero

20 febbraio

12:00-14:30 Exhibition Gala

Consigli su come seguire il pattinaggio di figura a Pechino 2022

Il pattinaggio di figura, come sport, è in continua evoluzione e questa Olimpiade promette di essere la prima che presenterà salti quadrupli nella competizione femminile. I salti quadrupli (detti anche “quad” in gergo) - in cui un pattinatore ruota quattro volte in aria dal decollo all'atterraggio - sono gli elementi di salto più difficili da eseguire in questo sport.

Mentre il triplo Axel è ancora una rarità anche nel pattinaggio femminile, anche il quadruplo - ammesso solo durante il programma libero per le donne - potrebbe fare la differenza per ritrovarsi in cima al podio Olimpico.

"Senza quadrupli oggi non hai alcuna possibilità di vincere le competizioni ora", ha detto a novembre la Campionessa del mondo 2021 Shcherbakova. “Quindi so che per me è davvero importante [aggiungerne altro]. ... Il mio obiettivo non è quello di fare un quadruplo ma di lavorarci di più e di presentare più quad nel mio programma."

L'importanza dell’esecuzione

Mentre la competizione maschile vedrà fino a due quad per programma corto e fino a tre, quattro o cinque quad nel libero, il punteggio sull'esecuzione di un pattinatore è spesso importante quanto gli elementi che si stanno presentando. Il punteggio sull’esecuzione va da -5 a +5, e si riferisce ad ogni singolo elemento tecnico.

Questa valutazione ha aumentato la sua importanza nell'economia dei programmi, dato che prima il valore oscillava tra -3 a +3.

Le aspirazioni Axel di Hanyu

L'evento maschile promette di essere semplicemente esaltante: il due volte campione Olimpico in carica Hanyu spera di usare con successo una nuova arma per battere Chen, nel testa a testa: il quadruplo Axel.

Nessun atleta ha mai completato un quadruplo Axel in competizione e Hanyu ha tentato il salto contro le nazionali giapponesi a dicembre, non riuscendo a completare il quarto giro per un'inezia.

"Vado a Pechino perché voglio completare il quadruplo Axel", ha dichiarato Hanyu.

Come diventare un esperto

Dieci paesi gareggeranno nell'evento a squadre e ciascuna di queste squadre gareggerà con un uomo, una donna, una squadra per le coppie e una coppia di danza sul ghiaccio, nel programma corto. Il primo pattinatore guadagna 10 punti, il secondo 9 punti, il terzo 8, e così via.

Con il punteggio accumulato nelle quattro discipline, solo le prime cinque squadre passano alla parte del programma libero, dove il punteggio funziona in modo simile, a partire da 10 punti (primo posto) e fino a 6 punti (quinto posto).

Alle squadre sono consentite due sostituzioni tra il corto e il libero.

Negli eventi individuali, i pattinatori sono suddivisi in gruppi in base alla loro posizione nel ranking mondiale, con i pattinatori di livello più alto che competono nei gruppi successivi.

Nel libero, l'ordine di esibizione si basa sul posizionamento del programma corto. Questa dinamica provoca un crescendo emozionante di attesa e, si spera, dei momenti memorabili da guardare tutti insieme da casa!