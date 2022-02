La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Beijing 2022: One World, One Family

L'accensione del calderone Olimpico ha dato ufficialmente il via ai Giochi di Beijing 2022, nel corso di un'ipnotica Cerimonia di Apertura conclusa in modo stupefacente.

Atleti provenienti da 91 paesi hanno marciato nello Stadio Nazionale di Pechino per la Parata delle Nazioni alla Cerimonia di Apertura, suscitando un forte senso di déjà vu, viste le precedenti Olimpiadi Estive di Beijing 2008.

Un grande logo dell'anello Olimpico all'interno dello stadio durante la Cerimonia di Apertura di Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

Lo Stadio Nazionale di Pechino, o Nido d'Uccello, come viene affettuosamente chiamato, è diventato il primo luogo ad ospitare le cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici invernali ed estivi.

Il tema "One World, One Family" della Cerimonia di Apertura è stato rappresentato dall'immagine di un singolo fiocco di neve ed è stato al centro dello spettacolo dall'inizio alla fine della Cerimonia. Il tema era basato su un antico detto cinese che significava che "una persona veramente saggia vede il mondo intero come una famiglia".

Lo spettacolo pirotecnico all'interno dello stadio durante la Cerimonia di Apertura di Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

Il regista cinese di fama mondiale Zhang Yimou ha svolto il ruolo di maestro di cerimonie per la seconda volta, diventando la prima persona a dirigere due eventi di apertura nella stessa città. Zhang è stato anche la mente dietro la spettacolare cerimonia di apertura di Pechino 2008.

Il celebre regista ha dato vita allo spettacolo attraverso la musica, il canto, la danza, la tecnologia innovativa e i fuochi d'artificio, con la partecipazione di cittadini cinesi di Pechino e della provincia di Hebei, invece di star, cantanti, ballerini o attori professionisti.

Il palco centrale all'interno della sede comprendeva 11.600 metri quadrati di schermo LED HD, che imitava "una superficie di ghiaccio cristallino" per tutta la cerimonia. Zhang ha inoltre utilizzato l'alta tecnologia per dare vita alla sua creazione attraverso l'intelligenza artificiale, usando la tecnologia di cattura del movimento dal vivo.

Thomas Bach, presidente del CIO durante il suo discorso alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

Nel suo discorso, il presidente del CIO Thomas Bach ha elogiato gli atleti per la loro resilienza e l'ispirazione che hanno fornito al mondo attraverso lo sport.

"Siete arrivati qui dopo aver superato tante sfide, vivendo una grande incertezza. Ma ora è arrivato il vostro momento: il momento che stavate aspettando. Il momento che tutti noi stavamo aspettando", ha detto Bach.

"Siamo tutti con voi. Noi tutti vi sosteniamo. Tutti facciamo il tifo per voi".

Bach ha sottolineato di come lo sport abbia un ruolo cruciale di unificazione nella società e ha sottolineato l'importanza della solidarietà, un principio chiave del Movimento Olimpico.

"Che questo vi incoraggi ad andare più veloci, a puntare più in alto, a diventare più forti. Insieme", ha detto.

"In questo modo, ispirerete il mondo in questo Anno Olimpico con la stessa ambizione, coraggio e forza dell'Anno della Tigre".

Una proiezione mostra il motto delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Foto di GettyImages

A chiudere l'evento la tradizionale accensione del braciere, arrivata dopo la sfilata degli ultimi due giovani tedofori, una donna e un uomo, che hanno portato insieme la torcia: Dinigeer Yilamujiang, fondista, e Zhao Jiawen, combinatista nordico.