Breaking news · Bboy Kley: "Essere atleta Olimpico può portarmi ancora più lontano"

Rio de Janeiro, 5 agosto 2016.

Cleidson Seabra de Almeida, di Pará, aveva 22 anni e faceva parte del gruppo di ballerini che si sono esibiti alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Rio 2016. Apparteneva a un gruppo di ballo professionista, aveva uno stipendio fisso e una carriera solida.

Tuttavia, quella notte, non riuscì nemmeno a distogliere lo sguardo dagli atleti. “Stavo facendo parkour durante l'Ouverture. La migliore esperienza della mia vita", ha detto. “Ho pensato: 'se il breaking è ai Giochi, sarò lì con loro (gli atleti)', ha aggiunto.

A quel tempo, si diceva già che il breaking sarebbe presto entrato a far parte del programma Olimpico.

Cleidson ha lasciato tutto e ha colto l'occasione.

Sei anni dopo, è bboy Kley, membro della squadra brasiliana di breaking. Spiccando sulla scena nazionale, sta cercando di realizzare il suo sogno e diventare un atleta Olimpico a Parigi 2024.

Olympics.com ha parlato con lui per saperne di più su questa storia.

B-Boy Kley performs during the Red Bull BC One Cypher Curitiba in Curitiba, Brazil on July 10, 2022 Foto di Bruno Terena / Red Bull Content Pool

Gli inizi

Il Brasile è ben riconosciuto nel mondo in termini di musica e balli. Il paese è una fonte di ritmi in una mescolanza di popoli che esalta l'esistenza di un ambiente creativo. Allo stesso tempo, un contrasto. In Brasile le opportunità non sono uguali per tutti i giovani.

Questo è anche il caso dell'estremo nord del paese, da cui proviene bboy Kley, di Belém, nello stato del Pará.

Come ogni brasiliano, ha provato a calciare un pallone. Poco dopo, la capoeira. Poi è arrivato il breaking. "Mi sono unito a un progetto di danza chiamato "Sheknah Crew", che lavora con i giovani in condizioni di vulnerabilità", ha detto.

Aveva 14 anni. A 15 anni si rese conto di aver imparato molto molto velocemente e iniziò a gareggiare. “Sono nato per ballare, sono nato per gareggiare, sono nato per fare arte”, ha ricordato. Alla stessa età compie il suo primo viaggio per ballare, a Macapá (Amapá). Con il suo progetto ha vinto. Capì che poteva andare oltre.

Da Guama al mondo

Il progetto da cui è iniziato ha le sue origini nella Chiesa Quadrangolare nel quartiere di Guamá, che guarda alla danza come strumento per migliorare e cambiare la vita delle persone. Da qui il nome 'Sheknah', che in ebraico allude a una nuvola che suggerisce la presenza divina.

Una nuvola di ballo che ha aperto le porte a bboy Kley e lo ha portato in tutto il Brasile. Andò a vivere a Rio de Janeiro, dove fu inserito in un gruppo di ballerini professionisti, esibendosi in spettacoli e sui palchi di 17 paesi.

A quel tempo, il breaking non era ancora nei suoi progetti, ma era a conoscenza delle voci secondo cui lo sport sarebbe stato parte dei Giochi.

Invitato a far parte del gruppo della famosa coreografa brasiliana Deborah Colker, ha lavorato come uno dei ballerini alla Cerimonia di Apertura di Rio 2016. “Poter mostrare la nostra cultura è meraviglioso. Un sogno che non avrei mai immaginato di avere". "Sono stato vicino agli atleti, mi sono visto lì...l'universo stava cospirando in mio favore", ha aggiunto.

B-boy Kley in 'Streetopia', São Paulo. Foto di Litlle Shao

Un sogno Olimpico possibile

Tra coloro che avevano come uno dei loro sogni affermarsi con l'arte e guadagnarsi da vivere con essa, bboy Kley è stato uno di quelli con una solida carriera. Lavoro retribuito, buon stipendio e al fianco dei migliori del paese.

“Quando è stato annunciato che il breaking sarebbe stato Olimpica, ero in un gruppo di ballo e in buona condizioni economiche. Ho visto che essere un atleta Olimpico poteva portarmi ancora più lontano", ha ricordato.

In quel momento decise di conciliare il breaking con le danze contemporanee a cui si stava dedicando. “Era un altro universo, non potevo affrontarli entrambi insieme e ho deciso di dedicarmi alla break dance. È una cosa molto recente”, ha ricordato Kley.

Correva l'anno 2019 e bboy Kley si è lasciato tutto alle spalle per ricominciare da zero e inseguire il sogno di diventare un atleta Olimpico.

È così che "l'universo stava cospirando in suo favore", poi aggiunge: “Nel 2020 è arrivata la pandemia e nel 2021 sono entrato in nazionale. Tutto è stato nuovo per me, ci credo".

La squadra brasiliana in viaggio verso Parigi 2024: un passo importante

Alla fine del 2021, bboy Kley ha partecipato al Brazilian Breaking Congress, a Maringá, nel Paraná. La vittoria nella manifestazione gli è valsa la proposta di far parte della nazionale.

“Era qualcosa che stavo cercando e che inseguivo. Volevo far parte della selezione, avevo bisogno di distinguermi dalla scena e ho vinto”, ha raccontato.

“La possibilità di gareggiare ai Giochi è ovvia, conosco il livello che ho. Lo inseguo e mi sta spingendo, è dove voglio essere. È qualcosa di completamente diverso. Va oltre lo stile di vita, le regole sono diverse”.

Ciò richiederà molta preparazione fisica e ancora più disciplina. La cura del corpo, qualcosa già di per sè scontata per un ballerino, ma che lo diventerà ancora di più.

"La condizione fisica deve essere in ordine", ha detto. "Dovremo essere più in forma, dobbiamo avere più vocabolario e repertorio, risorse per la danza... non potremo pensare di ripetere all'infinito i movimenti".

Bboy Kley: "il Brasile può influenzare molto il breaking"

Grazie alle sue origini, non mancherà varietà nel repertorio e nel vocabolario di questo bboy di 28 anni di Pará.

Dopotutto, il Brasile è ricco di riferimenti musicali. Ciò significa che non ha dubbi nell'affermare che il paese può influenzare notevolmente lo sport. Il suo stato natale, Pará, ospita diversi tipi di danza. “Abbiamo la brega, la tecnobrega, il melody... questi ritmi riflettono da dove vengo”, ha sottolineato.

Infine, accenna a qualcosa di molto importante per lui: la capoeira. Di origine africana, è una danza diffusa e praticata in Brasile. Un tempo la praticava, e Kley confessa: "È la mia base (capoeira), il punto di partenza per il mio stile e personalità".

Questa impostanza non riguarda solo lui, ma l'intero sport, e aggiunge: "le arti marziali sono la base delle danze urbane".

B-Boy Kley, of Brazil. Foto di Divulgação

Su cosa potrebbe riservare il futuro del breaking in Brasile, Kley non ha dubbi: “E' stato un bel momento. Forse, diventando sport Olimpico, è ancora più apprezzato”.

Con metà della sua vita dedicata al breaking, Kley ha visto e fatto un po' di tutto. "Una volta ho ballato in metropolitana per pagare le bollette", ricorda.

Per questo, tra l'altro, per lui la parola 'rischio' si è sempre presentata come un'opportunità. Opportunità ora che si presenta sotto forma di partecipazione a cinque cerchi, da atleta.

“Ripartire da zero non è male. È difficile, ma quando riesci a raggiungere i tuoi obiettivi, ti rendi conto che puoi andare oltre”, conclude.