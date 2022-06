Mounir Biba: "Il breaking è nato dalla pace Bronx"

"Move for peace", "Muoversi per la pace".

Lo slogan del'Olympic Day 2022 si sposa perfettamente con l'ultimo arrivato degli sport nel programma Olimpico di Parigi 2024: il breaking.

Tra poco più di due anni decine di bboy e bgirl accorreranno a Place de la Concorde, a Parigi, per prendere parte alle emozionanti battle del breaking, un mix di atletismo e movimenti artistici, con l'obiettivo di vincere la prima medaglia della storia nella breake dance Olimpica.

È uno sport che affonda le sue radici nel movimento pacifista che prese vita nel distretto del Bronx di New York, all'inizio degli anni 70, dopo un difficile periodo di violenza tra bande.

Olympics.com ripercorre la nascita della cultura hip-hop, da cui è emerso il breaking, con Mounir Biba, bboy francese che ha vinto l'evento Red Bull BC One nel 2012 e ha lavorato al fianco di Tony Estanguet, il presidente di Parigi 2024, per inserire lo sport nel programma Olimpico.

Una banda in cerca di pace

Negli anni 70, il nord di New York stava affrontando le sfide di una crisi sociale. Diversi quartieri, in particolare la zona sud del Bronx, erano divisi in zone controllate da bande.

“La gente del ghetto - perché era un ghetto - è stata abbandonata”, ha spiegato Biba, una delle figure più influenti del breaking, che ha ballato nella Vagabond Crew per oltre 20 anni.

“La gente viveva in condizioni di estrema povertà, c'era un'elevata disoccupazione e violenze quotidiane. Era una guerra tra bande. Sappiamo com'è l'inverno a New York e la maggior parte delle persone non aveva acqua calda, elettricità o riscaldamento. Sono stati tempi molto difficili”.

Nel dicembre 1971, Benjy Melendez uno dei capi della banda dei Ghetto Brothers, chiese a un membro di nome Cornell Benjamin, noto anche come Black Benjie, di promuovere la pace tra le bande in questo quartiere di New York, la cui superficie è grande una volta e mezzo l'intera città di Parigi.

Uno scorcio del Bronx, New York City, negli anni 70 Foto di Courtesy of ©Joe Conzo for "Breaking Life" original series

Un trattato di pace firmato in un club del Bronx

In uno dei tentativi per cercare di portare a termine la sua missione, Benjamin è stato ucciso. È stato un omicidio che ha avuto una grande ripercussione in tutto il Bronx, portando a ulteriori incidenti.

Ma Melendez e Carlos Suarez, leader dei Ghetto Brothers, erano convinti che fosse necessaria la pace per rendere il Bronx un posto migliore in cui vivere.

"I Ghetto Brothers si stanno muovendo nella giusta direzione", scriveva Jose Torres sul New York Post. “Non credono negli scontri sanguinosi, non pensano che la violenza sia un sostituto della persuasione”.

Melendez e Suarez decisero anche di fare una visita alla madre di Cornell e, come ha scritto Jeff Chang nel suo libro Can't Stop Won't Stop: A History of the Hip-Hop Generation, la volontà era chiara:

"Nessuna vendetta. Benjie ha vissuto per la pace", sono state le sue parole.

Il desiderio di pace che muoveva Suarez e Melendez si fece più forte e misero in campo tutto il possibile per convincere i capibanda dell'epoca a sedersi e negoziare.

L'8 dicembre, dozzine di quei leader sono entrati nel Boys Club del Bronx alla presenza della polizia e dei media. Dopo lunghi colloqui, in cui più volte si alzò la voce, fu firmato un trattato di pace.

"Erano liberi", ha detto Biba. "Potevano attraversare le strade, andare d'accordo, parlare, incontrarsi... è qualcosa che prima non esisteva".

Block Parties in the Bronx, during the 1970s Foto di Courtesy of ©Joe Conzo for "Breaking Life" original series

Gli inizi della cultura hip-hope la nascita del breaking

Con il passare del tempo, lo scontro è stato sostituito dalla creatività, poiché i membri della banda si incontravano a feste improvvisate, una sorta di feste di quartiere.

“Hanno cominciato a suonare, si sono radunati nei parchi e abbiamo potuto vedere i primi bboy e bgirl, i primi MC, i primi DJ. E nell'agosto del 1973, quando DJ Kool Herc organizzò i suoi primi party, nacque la cultura hip-hop".

I ballerini si affrontavano in battle, e quando il suono della voce di un brano mixato dai DJ si abbassava e si sentivano solo gli strumenti,si concretizzava quel momento ora conosciuto come "break".

Rap, graffiti, breaking: tutti quei movimenti di arte urbana nacquero nella prima metà degli anni 70, prima che si diffondessero a livello internazionale e diventassero le culture che conosciamo oggi.

“È una cultura nata dalla pace, prima di tutto”, ha concluso Biba. “Ecco perché lo slogan hip-hop è 'Pace, unità, amore e divertimento'. Questi sono i valori e i messaggi dell'hip-hop fin dall'inizio, soprattutto quando si tratta di ballare".

Sono anche messaggi che risuonano nell'Olympic Day, che saranno nuovamente condivisi in tutto il mondo nel luglio 2024, quando i Giochi inizieranno a Parigi.