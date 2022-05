Breaking news. XAK, un bboy di "perseveranza, coraggio e cuore"

Juan de la Torre e XAK sono l’yin e lo yang della stessa persona, due parti che si integrano perfettamente nella creazione di uno dei migliori bboy spagnoli.

Juan - il vero nome di XAK - è la parte più introversa, la persona dal ritmo più lento che ama leggere un buon libro. XAK è la parte esplosiva, il bboy sul palco che punta ad arrivare fino a Parigi 2024 dove la break farà il suo debutto.

Sebbene XAK abbia 35 anni, è ancora abbastanza motivato da immaginarsi alle Olimpiadi tra due anni. Nonostante sia coinvolto nella breaking da due decenni, solo due anni fa ha dato una svolta alla sua vita, lasciando lo studio legale in cui ha lavorato per dedicarsi esclusivamente allo sport.

E ne è valsa la pena. "Ho bisogno di essere felice", spiega.

Il vincitore della Red Bull BC One Spagna nel 2014, 2015 e 2016 è anche l'attuale numero uno spagnolo. Di recente ha anche vinto il Cambrils Open e punta a competere entro la fine dell'anno alla FISE Montpellier (25-29 maggio), ai World Games e al Campionato del mondo 2022 di dicembre.

Tuttavia, il suo obiettivo principale è ancora più lontano nel futuro: i Giochi Olimpici del 2024 a Parigi.

Olympics.com (OC): Cosa significa per te l'inclusione della break nel programma Olimpico?

XAK: È una grande opportunità, un nuovo obiettivo per cui allenarci, per mantenerci motivati ​​e continuare a migliorare noi stessi.

Quale pensi possa essere l’apporto della break alle Olimpiadi?

Breaking è qualcosa di fresco, dinamico, interessante e visivamente molto accattivante. È una disciplina in cui ogni concorrente ha il proprio stile, il proprio modo di gareggiare ed esprimersi con il proprio corpo. La chiamiamo battle, ma in realtà è solo un modo per dimostrare che hai imparato un modo di esprimerti.

OC: Ti vedi a Parigi 2024?

Ora sì. Mi sento come se mi fossi preparato per tutto questo senza saperlo. Mi alleno da 20 anni e ora tutti gli sforzi sono stati ripagati e sono davvero felice. Sono fiducioso.

XAK: bboy e avvocato

Avevi 15 anni quando hai iniziato questo sport dopo aver visto qualcuno a scuola farlo. Qual è il tuo ricordo di quel momento?

All'epoca tendevamo a pensare solo al tennis, al calcio e al basket come sport, e io ero davvero pessimo, di conseguenza non ero molto interessato allo sport. Ma quando ho visto quel ragazzo, mi ha aperto gli occhi. Per me, hip hop e rap avevano a che fare con il crimine e il vandalismo. Non ne sapevo nulla. Quando l'ho visto, l'impatto visivo è stato così forte che ho capito in quel momento le cose impegnative e folli che puoi fare con il tuo corpo. Così gli ho chiesto di insegnarmi.

Cosa ti ha fatto appassionare alla break dance?

Era il fatto che potevo avvicinarmi alla break nel modo in cui volevo. Mi ha portato la libertà, ma mi ha anche mostrato che potevo evolverrmi e distinguermi. Quando avevo 15 anni ero molto insicuro e in conflitto con me stesso, e la break è stata ciò che mi ha aiutato a ritrovare me stesso.

Non eri il solo ad associare la break dance con qualcosa di negativo. Cosa diresti a chi la pensa ancora così?

Direi loro che tutte queste cose sono solo stigma e cliché. La break di oggi è molto diversa da quella degli anni '80. Ad alti livelli, non ha nulla a che fare con quei cliché.

Parlando di "rompere" i cliché... eri un avvocato, ma all'età di 30 anni hai deciso di lasciare tutto e perseguire la tua passione.

La mia storia parla anche della rottura dei cliché, o meglio delle convenzioni socio-economiche. Avevo in testa un progetto molto chiaro: studiare legge, lavorare in uno studio e andare avanti con la mia vita. Ma quando è successo non è stato così facile come immaginavo, perché non tutto riguarda i soldi. Si tratta anche di felicità e soddisfazione. La legge mi ha dato stabilità economica ma non mi ha dato la felicità o la stabilità emotiva di cui avevo bisogno.

E così hai deciso.

La tua mente si deteriora molto più lentamente del tuo corpo e se voglio tornare allo studio legale, posso farlo. Ma la break non è così: dura per un breve periodo di tempo. È ora o mai più.

Ti sei trasferito a Madrid per vivere il tuo sogno. Com'è stato l'inizio della tua nuova vita?

Quando sono arrivato a Madrid, nel gennaio 2017, non avevo alcun risparmio. La mia vita era molto umile, ma mi sentivo felice. Ero tutto ciò che volevo. Ho capito che dovevo farlo per essere io felice, non per vivere la vita che tutti gli altri volevano.

Hai mai dubitato della tua decisione?

No. A volte mi chiedevo cosa stessi facendo della mia vita, cosa sarebbe successo dopo, cosa avrei fatto una volta ritirato, cosa sarebbe successo se mi fossi infortunato... ma sento che erano più legati a una situazione sociale della danza o al mondo dell'arte in generale. Ero preoccupato per cose di quel tipo, ma non sono mai accadute. Stavo bene, felice e avevo un sacco di lavoro legato alla break. Non ho mai avuto bisogno di chiedere soldi. I dubbi erano i dubbi delle altre persone. Per me è sempre stato chiaro.

Nella tua bio su Twitter hai scritto "Perseveranza, coraggio e cuore". Qual è il significato dietro quelle parole?

Penso che siano le chiavi per avere successo in qualunque cosa tu voglia fare. La perseveranza è determinazione quotidiana. Anche se senti di volerlo o di non volerlo quel giorno, devi fare un altro passo verso il tuo obiettivo. Il coraggio è la volontà di superare gli ostacoli. A volte ho provato panico o dolore, come quando ti alleni per una competizione per un anno e poi fallisci. E se fallisci, fa davvero male. Ecco perché hai bisogno del coraggio, di essere coraggioso di fronte a quelle situazioni.

E cuore.

È ciò che unisce entrambe le cose. Se non hai passione per quello che fai, non ottieni nulla. Se non perseveri, non sei coraggioso e non ami quello che fai, non andrai da nessuna parte.

Breaking: arte e sport

XAK e Juan de la Torre sono diversi?

Non sono persone diverse (ride), sono parti diverse di me. Juan è la mia vita privata, una persona calma e forse più introversa. E XAK è più come un combattente, un estroverso, la parte di me che dice "guardami, sono qui e voglio ballare". Voglio tutto. E per me l'equilibrio è ottimo perché troppo dell'uno o dell'altro potrebbe sconvolgermi. Tuttavia, entrambe le parti di me vanno d'accordo.

Breaking è anche due cose: lo sport e l'arte.

Sì, è vero che se sei ben preparato fisicamente ma non hai un lato artistico, non andrai da nessuna parte - e viceversa. Le due parti devono lavorare insieme perché siano allineate e unite. Senza una, l'altra non esiste.

Cosa vuoi esprimere artisticamente quando sei sul palco?

Cerco di assicurarmi che le mie emozioni non prendano troppo il sopravvento e di essere in grado di rimanere concentrato, quindi una certa coerenza su come e cosa voglio esprimere, essere chiaro sul messaggio. Non lascio che altre cose mi destabilizzino, e molte volte il modo in cui riesco a raggiungere questo obiettivo è scrivere come mi sono sentito nei giorni in cui ero felice, del modo in cui mi sono esibito. Nei giorni di gara lo rileggo e lo ricordo, quindi mi riporta all'esperienza e mi permette di sentirmi come voglio.