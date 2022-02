Guarda chi ha lasciato un segno di stile alla Cerimonia di Apertura di Beijing 2022

L'edizione dei Giochi di Beijing 2022 ha preso ufficialmente il via dopo l'accensione del Calderone Olimpico allo Stadio Nazionale di Pechino, noto anche come il Bird's Nest - Nido d'uccello.

La Cerimonia di Apertura è stata un evento spettacolare con le delegazioni di 91 paesi che hanno sfilato nell'iconico stadio costruito per i Giochi Estivi del 2008.

È stata una sfilata colorata e stilosa delle divise ufficiali delle squadre nazionali - alcune all'insegna della tradizione e altre in una combinazione di moda e funzionalità - con la temperatura scesa ben al di sotto dello zero.

Olympics.com dà un'occhiata allo stile delle nazioni partecipanti per vedere chi ha lasciato il segno dal punto di vista di moda e design.

L'Italia non delude, e a Pechino 2022 sfila indossando il tricolore

C'era molta attesa per il colpo d'occhio che avrebbero avuto le divise ufficiali nella passerella inaugurale di Beijing 2022. Quella azzurra era tra le delegazioni più attese in questo senso, e l'Italia non ha deluso il pubblico internazionale, che ha molto apprezzato l'enfasi particolare su stile e qualità.

I cappotti lunghi, simili a un poncho-mantello, ripropongono il tricolore della bandiera nazionale con le bande verticali di colore verde, bianco e rosso.

I pantaloni sono azzurri, il colore che indossa la nazionale ormai da molti anni, nella gradazione del blu Savoia, che prende il nome dal casato omonimo di cui il colore era simbolo.

La Colombia entra in grande stile

La Colombia è stata guidata dalla pattinatrice di velocità Laura Gomez e dallo sciatore di fondo Carlos Andres Quintana.

Bellissime le loro ruana, il tradizionale capo indossato come un poncho, con il marrone rossiccio come colore principale.

A completare il tutto il sombrero sandoneño, un tradizionale cappello colombiano.

I portabandiera Laura Gomez e Carlos Andres Quintana guidano la Colombia alla cerimonia di apertura di Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

Nigeria alla moda

Beijing 2022 segna il debutto alle Olimpiadi Invernali per gli uomini nigeriani, dato che solo le donne erano state protagoniste a Pyeongchang 2018.

La Nigeria non avrà ancora vinto medaglie ma è di sicuro in prima fila per quanto riguarda la moda con un completo tutto bianco con finiture verdi e bianche in pelliccia sintetica.

La divisa prevedeva anche un copricapo verde in omaggio alla bandiera nigeriana.

La Nigeria durante la cerimonia di apertura di Beijing 2022 Foto di Getty Images

Dichiarazione di eleganza per la Cina

La Cina è entrata nel Bird's Nest indossando lunghi cappotti aderenti dal tradizionale colore rosso.

Allacciati in vita, i cappotti mostrano un'eleganza senza tempo, perfetti per ogni tipo di corporatura e esaltati magnificamente dagli stivali bianchi.

A completare il tutto un cappello di lana rosso: sublime combinazione di calore, praticità e moda.

La Cina durante la cerimonia di apertura di Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

Debutto fashion per l'Arabia Saudita

A continuare l'accattivante tema del mantello è stata l'Arabia Saudita, alla prima apparizione ai Giochi Olimpici Invernali.

Non ha il dirompente colore della Cina, ma la divisa saudita è altrettanto accattivante.

Beige, lunghi fino alla caviglia e con una cerniera al centro: i cappotti a linea slanciata sono stati una vera dichiarazione di stile.

In qualità di primo e unico olimpionico invernale della nazione, lo sciatore alpino Fayik Abdi ha avuto l'onore di portare la bandiera.

I portabandiera Fayik Abdi guidano l'Arabia Saudita alla cerimonia di apertura di Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

Il coro non sbaglia

Ultimo, ma non meno importante, il coro di voci bianche che ha incantato tutti gli spettatori. E non solo per la grazia musicale.

La Cina ha annunciato martedì (1 febbraio) l'anno della tigre e il grande felino è simbolo di coraggio e forza.

E la tigre aveva ovviamente un posto di rilievo sugli abiti indossati dai bambini, rappresentata sia sui maglioni che sugli stivali bianchi.

Le divise sono completate da un cappello rosso e una sciarpa corta lavorata a maglia.