La prima semifinale di Qatar 2022 ha emesso il verdetto direttamente dallo Stadio di Lusail: un'Argentina a trazione Leo Messi e con il talento di Julián Álvarez a sigillare in rete i numeri del capitano, ha centrato la sesta finale della sua storia. L'ultima semifinale vinta dall'albiceleste risaliva al 2014, quando a farne le spese furono gli olandesi. Stasera, 13 dicembre, a essere eliminata è stata la Croazia di Luka Modrić, che con il passivo di 3-0 ha liberato il passaggio alla Nazionale di Lionel Scaloni verso la finalissima del 18 dicembre, che si giocherà nello stesso Luisail Stadium.

¿Qué es el amor? 😍🇦🇷 pic.twitter.com/ocN6QDXGwB — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 13, 2022

Chi si è qualificata in finale? Sintesi di Argentina - Croazia · Semifinale Coppa del mondo FIFA 2022 L'Argentina è la prima finalista dei Mondiali di calcio di Qatar 2022. La semifinale tra Argentina e Croazia si è innescata alla mezz'ora del primo tempo: dopo una fase iniziale in cui l'equilibrio ha rischiato di rompersi più per le occasioni generate dalla compagine croata che per meriti degli argentini, al 34' si è concretizzato il primo punto di svolta della partita. È in quel tanto che un'azione solitaria di Julián Álvarez costringe Dominik Livaković all'uno contro uno con un contatto che si trasforma in calcio di rigore. L'italiano Daniele Orsato fischia il fallo massimo al portiere Livaković e Leo Messi capitalizza l'occasione firmando il primo dei 3 gol dell'Albiceleste. Il secondo arriva dopo appena 5 minuti del tiro dal dischetto (39'), ancora da un'azione di carattere del giovanissimo Álvarez che morde due rimpalli sulla difesa croata tutt'altro che decisa, per andare al raddoppio, poco prima dell'intervallo. La Croazia prova a innescare l'attacco soprattutto dai piedi del capitano Luka Modric e con le ripartenze decise di Mateo Kovačić dalla mediana, che però non riescono mai a trovare una finalizzazione. Nella seconda parte il ritmo degli uomini di Zlatko Dalić si abassa inesorabile e la sentenza arriva al 70' da un'azione devastante di capitan Messi, che palla al piede ipnotizza da sinistra la difesa croata portando a spasso fino alla linea di fondo campo il pur generosissimo Joško Gvardiol (una delle rivelazioni difensive del Mondiale) inventando un passaggio all'indietro tra le gambe a scacchi che ancora Álvarez trasforma nel 3-0 finale, portandosi a casa una doppietta in una semifinale mondiale, a 22 anni. L'Argentina si accomoda già nella passerella per la serata finale di Qatar 2022, in attesa di conoscere chi sarà tra Marocco e Francia, la sua rivale nella Finalissima di domenica prossima. Scopri tutto su Francia-Marocco e sugli appuntamenti finali della Coppa del mondo 2022. Mondiali di calcio FIFA 2022: risultati, gol, marcatori e classifiche dei gironi

The final four teams are set! 🇦🇷🇭🇷🇫🇷🇲🇦#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2022

Quando e a che ora si gioca Marocco-Francia? Tutto quello che devi sapere sullo scontro il cui vincitore sfiderà l'Argentina nella finalissima 2022 Lo stadio Al-Bayt di Al Khawr ospiterà, nella serata di domani mercoledì 14 dicembre, alle 20:00 italiane, la seconda semifinale che vedrà affrontarsi Francia e Marocco per l'ultimo posto nella finale della Coppa del mondo 2022. Si tratta di uno degli scontri più attesi di questa fase finale del Mondiale, con la Francia logicamente favorita per palmarès e in quanto Campione del mondo in carica, nonchè dotata di uno degli organici più profondi della competizione, di cui Kylian Mbappé e Olivier Giroud sono solo le punte della micidiale artiglieria.

Il Marocco ai Mondiali 2022: un sistema difensivo che è già entrato nella storia Il Marocco è la grande sensazione di questi Mondiali: dopo essere passato alla fase ad eliminazione diretta da imbattuto e in testa al Gruppo F - condiviso con squadre più blasonate come la stessa Croazia (seconda classificata), Belgio e Canada - è stato l'autore dell'eliminazione della Spagna di Luis Enrique, agli ottavi di finale, e dell Portogallo di sua maestà Cristiano Ronaldo, nei quarti di finale. Il tutto, incassando appena un (1) passivo in tutto il torneo. La formazione marocchina è atterrata in Qatar con una grande stella, Achraf Hakimi, compagno di squadra di Messi al PSG: alla vigilia della semifinale contro la Francia i nomi dei giocatori marocchini guidati da Walid Regragui sono decisamente di più e già un hype, soprattutto gli stoici della retroguardia. Nordin Amrabat ha le chiavi del centrocampo marocchino per impedire le incursioni avversarie, circondato da giocatori più offensivi come Hakim Ziyech o Selim Amallah, mentre Romain Saïss, il capitano, è il guardiano della difesa. Il Marocco può contare anche sull'estrema linea impenetrabile: Yassine Bounou, Bono, il portiere del Siviglia che sta disputando una Coppa del mondo di altissimo livello, diventato ufficialmente il "pararigori" del Mondiale nel match contro la Spagna, in cui non ha subito gol. Tuttavia, lo stato di forma della squadra potrebbe essere l'asticella cruciale per il Marocco, che ha visto alcuni dei suoi giocatori popolare l'infermeria. Contro il Portogallo, Romain Saïss è uscito al 57' minuto per un malessere alla coscia, mentre Hakim Ziyech è sembrato esausto quando è stato sostituito al 65'. Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui sono usciti per infortunio contro la Spagna, e non è garantito il loro rientro contro la Francia.

La Francia in crescendo pronta al corpo a corpo contro il sistema Regragui Se l'inizio della Coppa del Mondo aveva lasciato qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda la stabilità difensiva, il resto del torneo ha dimostrato che gli uomini di Didier Deschamps sono arrivati in Qatar con le idee ben chiare. La cerniera Raphaël Varanne - Dayot Upamecano ha dato segnali sempre più rassicuranti, Théo Hernandez si è assicurato la fascia sinistra dopo l'infortunio del fratello Lucas nella prima partita, mentre Hugo Lloris, il capitano da 143 presenze per la Francia, ha messo tutti d'accordo contro l'Inghilterra, nei quarti di finale, con ben 6 parate. Tra le prestazioni più impressionanti di questo Mondiale in casa Bleus non si può non citare il Petit Diable - **Antoine Griezmann **posizionato ineditamente da Deschamps leggermente più basso rispetto all'inizio del torneo, una trovata che porta un nuovo equilibrio alla squadra e permette al giocatore dell'Atlético Madrid di toccare molti più palloni per arricchire il repertorio dell'azione offensiva (2 assist e 56 palloni toccati contro l'Inghilterra). In termini di rifinitura, Kylian Mappé, capocannoniere del torneo con 5 gol (incalzato da stasera da Leo Messi a quota 4), e Olivier Giroud, capocannoniere della storia dei Bleus (53), offrono entrambi possibilità distinte che permettono alla Francia di affidarsi a diverse armi offensive, così come Ousmane Dembélé, sulla fascia destra del campo a creare cambi di gioco e distillando passaggi preziosi. Lo scontro tra Marocco e Francia si preannuncia semplicemente pirotecnico. La perdente della prossima semfinale affronterà la Croazia (seconda nel 2018, perdendo contro la Francia in finale), nella partita per la medaglia di bronzo. Qui sotto trovi tutti gli orari (ora italiana) degli ultimi incontri del Mondiale di calcio 2022.

Data e ora semifinale Francia vs Marocco · Mondiale di calcio 2022 Mercoledì 14 dicembre Ore 20:00 Francia - Marocco LEGGI ANCHE: I migliori marcatori dei Mondiali di calcio 2022: la corsa per la Scarpa d'oro della FIFA World Cup