Campionato del mondo di breaking WDSF 2022: programma, orari e come vedere b-boys e b-girls gareggiare in diretta

I b-boy e le b-girl di tutto il mondo si riuniranno all'SK Handball Olympic Stadium di Seul per il Campionato del mondo di breaking WDSF 2022, che si terrà dal 21 al 22 ottobre, in Corea del Sud.

Il paradiso urbano di Seoul, luogo di nascita della cultura wave e K-pop coreana, accoglierà oltre 360 atleti che si sfideranno in battle di breaking 1v1 per due giorni, fino a quando non verranno fuori due degni Campioni del mondo.

GUARDA: Campionato del mondo di breaking 2022 su Olympics.com

A difendere i loro combattuti titoli del 2021 saranno il b-boy statunitense Victor e la star giapponese Ayumi. Entrambi si ritroveranno in un campo di gara molto ricco e ambito, dato che l'evento è aperto a tutti coloro che sono iscritti alla World Dance Sport Federation (WDSF).

La competizione sarà sicuramente una vetrina perfetta per lo stile di danza atletica del breaking in vista del suo debutto Olimpico a Parigi 2024.

La disciplina sarà al centro della scena ai Giochi in Francia dopo il successo ottenuto ai Giochi Olimpici giovanili del 2018 a Buenos Aires, in Argentina.

Campionati del mondo WDSF 2022: Stelle da tenere d'occhio

B-boys

A guidare i b-boys in cerca di gloria in Corea del Sud è Victor Montalvo, noto anche come b-boy Victor.

Attualmente Campione del mondo in carica e ampiamente considerato come uno dei migliori ballerini di sempre, il 28enne dalla Florida, negli Stati Uniti, arriva a Seul in gran forma.

Dopo essersi preso un anno sabbatico dal breaking, Victor è tornato sulla scena agonistica e ha iniziato a collezionare una serie di vittorie, tra cui la più recente è stata la conquista dell'oro ai World Games 2022 di Birmingham, in Alabama, superando b-boy Jeffro per 3-1 in una finale tutta a stelle e strisce, per la gioia del pubblico di casa.

Ad attenderlo c'è una schiera di b-boy pronti a sfidare Victor per la corona.

Il secondo classificato ai World Games, il b-boy Jeffro, così come b-boy Phil Wizard, medaglia d'argento mondiale dello scorso anno, in rappresentanza del Canada, conoscono bene cosa serve per arrivare in finale e sanno cosa serve per affrontare Victor in un 1v1.

Shigekix, un b-boy giapponese, è un altro da tenere d'occhio. Il bronzo Olimpico giovanile del 2018 è entrato nella storia quando è diventato il più giovane b-boy a vincere la Red Bull BC One World Final nel 2020, e continua a fare faville nelle competizioni.

A gennaio di quest'anno ha difeso la sua All-Japanese Breaking Crown prima di conquistare il bronzo per il suo paese ai World Games di luglio.

Se siete alla ricerca di una futura stella del breaking, cercate b-boy Lorenzo, olandese, nazione potente nel campo del breaking. A soli 16 anni, il talentuoso breaker ha iniziato la sua ascesa nelle competizioni e potrebbe fare molta strada a Seul.

B-girl Ayumi began breaking at 21 and is the current world champion Foto di 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟

B-girls

B-girl Ayumi, Campionessa del mondo 2021, avrà il suo bel da fare per difendere il titolo mondiale in Corea del Sud.

La giapponese, che ha iniziato a praticare questo sport all'età di 21 anni, si troverà di fronte ad avversarie agguerrite, come la sua connazionale Ami, che ha conquistato l'oro ai World Games del 2022, in un'emozionante finale contro la b-girl statunintense Sunny, che parteciperà anche ai Mondiali di quest'anno.

Probabilmente dovrà affrontare anche una forte prova da parte del pubblico di casa, che sosterrà la b-girl locale Yell. La 22enne della crew Gamblerz è medaglia di bronzo a Buenos Aires 2018 ed è apprezzata per la sua fluidità.

Le speranze europee saranno guidate dalla b-girl tedesca Jilou della crew Nin10do e Jimakeno, che ha conquistato il bronzo nelle edizioni 2021 e 2019 dei Campionati del mondo, e dalla b-girl Sarah Bee, promessa francese di Parigi 2024.

Campionati del mondo di breaking WDSF 2022: Programma

I Campionati del Mondo WDSF di Breaking 2022 si svolgeranno nel corso di un fine settimana a Seul, in Corea del Sud.

Tutti gli orari si riferiscono all'ora solare coreana (UTC +9).

Venerdì 21 ottobre

12:00 - 16:15 - Preselezione (B-Girl e B-Boy)

16:40 - 18:25 - B-Boy Top 128

18:25 - 20:00 - B-Boy e B-Girl Top 64

Sabato 22 ottobre

13:15 - 14:55 - B-Boy e B-Girl Top 32

15:30 - 18:35 - B-Boy e B-Girl Top 16

19:05 - 19:50 - B-Boy e B-Girl Top 8

19:50 - 20:15 - Semifinale B-Boy e B-Girl

20:15 - 20:45 - B-Boy e B-Girl: battaglia per la medaglia di bronzo

20:45 - 21:05 - Finale B-Boy e B-Girl

21:05 - 21:25 - Cerimonia di consegna delle medaglie

Il programma può essere soggetto a modifiche.

Come vedere il Campionato del mondo WDSF 2022 di breaking

I Campionati del mondo WDSF 2022 di breaking potranno essere seguiti in diretta su Olympic Channel tramite Olympics.com e le applicazioni ufficiali delle Olimpiadi per dispositivi mobili, tablet e TV connesse.

Clicca qui per seguire in livestream tutta l'azione da Seul.