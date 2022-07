World Street Skateboarding Rome 2022 : Nakayama Funa obtient la meilleure note des qualifications femmes, Charlotte Hym éliminée

Les médaillées olympiques de skateboard street ont brillé pendant les quarts de finale du World Street Skateboarding Rome 2022. Nakayama Funa a dominé les débats et accède aux demi-finales en compagnie de Nishiya Momiji et Rayssa Leal. La Française Charlotte Hym n'a pas eu autant de réussite et n'est pas parvenue à intégrer le top 16.