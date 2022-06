Skateboard street : Comment la notation fonctionnera aux JO de Paris 2024 ?

Tokyo 2020 a marqué les débuts du skateboard street, avec des sensations fortes, de l'excitation et un show sans précédent de camaraderie et d'amitié.

La jeunesse a pris le pouvoir dans les compétitions femmes et hommes, avec le sacre chez les hommes d'Horigome Yuto, alors âgé de 22 ans, et un podium, emmené par la Japonaise Nishiya Mojimi du haut de ses 13 ans, affichant une moyenne d'âge de 14 ans dans la compétition femmes.

Dès les épreuves qualificatives et jusqu'aux Jeux de Paris 2024, le format et la notation de la compétition sera différent des JO de Tokyo 2020, ce dans le but d'assurer une plus grande égalité entre les deux phases - figures et runs.

Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les mises à jour concernant la procédure de notation.

Comment fonctionne la notation pour les qualifications et la compétition des Jeux de Paris 2024 ?

Si le format de la compétition de Paris 2024 pour le skateboard street reste le même que celui de Tokyo 2020, avec deux runs de 45 secondes suivis d'une phase de figures, la notation a été remaniée pour ces prochains Jeux.

À Tokyo 2020, chaque score individuel pour une figure ou un run était compris entre 0 et 10 points, le score total étant obtenu en additionnant les quatre meilleurs scores, quelle que soit la phase lors de laquelle ils ont été obtenus. Par exemple, Horigome a été sacré champion olympique avec un score combiné de 37,18.

Pour Paris 2024, chaque score sera compris entre 0 et 100. Le meilleur run d'un skateur sur les deux qu'il effectue sera pris en compte dans le score total (0 à 100), tandis que chacune de ses deux meilleures figures se verra attribuer un score allant de 0 à 100, pour un score final compris entre 0 et 300.

Le changement de règle a été notamment officialisé afin de garantir que les deux phases - figures et runs - soient comptabilisées dans le score final. Autre exemple, le score final d'Horigome à Tokyo 2020 était uniquement basé sur les figures, ses deux runs lui ayant offert ses scores les plus bas n'étant pas pris en compte. À Paris, le score final englobera un run ainsi que deux figures.

De plus, un important changement de règle entrera en vigueur pour les qualifications et la finale de Paris 2024, à savoir la procédure de refus de notation pour la phase de figures. Cette nouvelle règle stipule qu'un skateur a désormais le droit de faire effacer (ou supprimer) une figure s'il veut tenter de l'améliorer, sans encourir de pénalité. Les tentatives refusées comptent donc pour zéro point.

Le skateboard débarque à Rome pour la première qualification olympique

Les qualifications de skateboard street de Rome se tiendront du 26 juin au 3 juillet et compteront sur la présence de plusieurs des meilleurs skateurs au monde. Les six médailles olympiques seront ainsi au rendez-vous, notamment Nishiya, Horigome, Rayssa Leal, Nakayama Funa, Kelvin Hoefler et Jagger Eaton. D'autres talents exceptionnels venus du monde entier seront également de la partie, comme les numéros 1 mondiaux masculins et féminins Nyjah Huston et Pamela Rosa, ou les Français Aurélien Giraud, Vincent Milou et Charlotte Hym.

Tous ces nouveaux changements de règles concernant la notation entrent en vigueur dès les qualifications de Rome.

Cette épreuve de street est une épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques. Les athlètes pourront gagner des points comptant pour le le classement olympique mondial de skateboard (OWSR) durant la période de qualification allant du 22 juin 2022 au 23 juin 2024.