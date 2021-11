Tout ce que vous devez savoir sur la saison de bobsleigh 2021/22

La nouvelle saison de Coupe du monde de bobsleigh est sur le point de débuter, et elle s’annonce intense. D’autant plus qu'à l'issue de ces quatre mois de compétitions, les meilleurs athlètes du monde se retrouveront aux très attendus Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Est-ce que Francesco Friedrich continuera de dominer la compétition masculine ? Qui se démarquera au milieu de toutes les talentueuses bobeuses chez les femmes ? Et qui remportera le tout premier titre de monobob féminin lors des JO d'hiver ?

Toutes ces questions n’ont pas encore de réponses, mais pour le savoir, vous ne voudrez pas manquer une seule étape de Coupe du monde cette saison !

Qui peut battre Francesco Friedrich ?

S’il y a bien un athlète à suivre en bobsleigh hommes, c’est indéniablement l’Allemand Francesco Friedrich. En 2015, alors qu’il était encore un rookie de la discipline, son entraîneur l’avait annoncé comme « un talent que l’on ne voit qu’une fois tous les 100 ans. » Et il ne croyait pas si bien dire.

Friedrich a remporté sept titres mondiaux consécutifs en bob à deux masculin, un record, dont le dernier remonte à 2021 à Altenberg. Il est également monté sur la plus haute marche du podium en bob à quatre masculin lors des trois derniers Championnats du monde, devenant ainsi le bobeur avec le plus de titres de champion du monde, dix au total.

« Lochner est le meilleur bobeur du monde », avait déclaré l’équipe de commentateurs de la Fédération International de Bobsleigh et de Tobboganing (IBSF) lors des Championnats du monde 2021, « mais Friedrich pilote sur une autre planète. »

LIRE AUSSI : Àdeux comme à quatre, Francesco Friedrich est le roi du bob

L’Allemagne dispose d'une réserve de bobeurs plus qu’impressionnante. Pour preuve que les Allemands seront une fois de plus les athlètes à battre en bob à deux masculin cette saison, il suffit de regarder le podium des derniers Championnats du monde 2021. Il a été occupé uniquement par des binômes allemands, avec Johannes Lochner et Eric Franke en deuxième place et Hans-Peter Hanninghofer et Christian Roeder sur la troisième marche du podium.

Lors de la saison de Coupe du monde 2020/21, toutes les étapes, sauf une remportée par la paire Lochner/Franke à Innsbruck, ont été dominées par Friedrich et Schuller. En bob à quatre masculin, l’équipe allemande a remporté toutes les étapes de Coupe du monde. Toutefois, la lutte pour la deuxième et la troisième place a été féroce entre les Autrichiens Benjamin Maier, Sascha Stepan, Markus Sammer et Danut Moldovan, quatre fois médaillés d’argent et les Canadiens Justin Kripps, Ryan Sommer, Cameron Stones et Ben Coakwell une fois médaillés d’argent et deux fois médaillés de bronze.

Mais pour la plus grande compétition mondiale que seront les Jeux de Pékin, il ne faudra pas tirer de conclusions trop hâtives sur les potentiels vainqueurs. Certes, l’Allemagne s’est imposée en bob à quatre à PyeongChang 2018 mais en bob à deux, les Canadiens Kripps et Alexander Kopacz ont réalisé le même temps que le binôme allemand, voyant ainsi les deux équipes être sacrées championnes olympiques.

Qu’en sera-t-il cette année ?

De Kaillie Humphries à Kim Kalicki, qui seront les athlètes féminines dans la course à l’or ?

Si la compétition masculine semble plutôt restreinte, celle des femmes est beaucoup plus ouverte. Kaillie Humphries, double championne olympique canadienne, qui concoure désormais pour les États-Unis, a tout remporté lors des Championnats du monde 2021, en s’imposant en monobob, une discipline qui fera son apparition au programme olympique à Pékin, et en bob à deux féminin, en binôme avec Lolo Jones, qui a également participé aux Jeux Olympiques d'été.

À n’en pas douter, la quête d’un doublé en or aux Jeux de Beijing 2022 fera partie des objectifs de Kaillie Humphries cette saison.

L’Allemande Kim Kalicki devrait être la principale adversaire d’Humphries. La championne du monde junior 2020 a remporté les deux médailles d’argent aux Mondiaux, terminant à seulement 0,35 secondes de l’Américaine en bob à deux avec Ann-Christin Strack, à Altenberg en 2021.

Kalicki s’est aussi classée deuxième du classement général de Coupe du monde la saison passée, après être montée sur le podium de six étapes de Coupe du monde, dont une victoire. À Königssee, elle a non seulement battu Humphries mais aussi consolidé sa position dans le groupe des favorites pour l’or olympique.

La gagnante du gros globe de cristal de bob à deux féminin de la saison 2020/21 est l’Autrichienne Katrin Beierl, très constante durant toute la saison. Elle a cumulé 1506 points pour devenir la toute première Autrichienne à décrocher cette récompense.

Il faudra garder à l’œil la championne olympique en titre, Mariama Jamanka. L’Allemande, double championne du monde en 2017 et 2019, est aussi championne d’Europe 2017.

N’oublions pas également la championne olympique de la jeunesse de monobob 2016 et double championne d’Europe de bob à deux, Laura Nolte. À 22 ans, elle a déjà prouvé que son talent faisait d’elle une concurrente de choix pour l’or olympique dans les deux épreuves féminines.

Nolte a remporté les deux médailles de bronze lors des Mondiaux 2021, en monobob et en bob à deux. Elle cherchera à poursuivre cette ascension en Coupe du monde et aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Enfin, le binôme français Margot Boch et Carla Sénéchal pourrait bien surprendre le monde entier en devenant les premières françaises à se qualifier aux JO d'hiver en bobsleigh. Pour cela, elles devront démontrer tout leur talent lors de la saison de Coupe du monde.

Calendrier de la saison de bobsleigh 2021/2022