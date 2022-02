Découvrez les temps forts de l’émouvant gala de clôture du patinage artistique à Beijing 2022

Adieu Pékin !

Les patineurs artistiques ont fait des adieux émouvants aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 avec leur traditionnel gala de clôture, ce dimanche 20 février.

Dans ce gala sans enjeu, les patineurs ont redoublé d’imagination pour dire au revoir à de splendides JO 2022. Nous vous présentons les temps forts de ces deux heures et demie de pur bonheur en l’honneur des meilleurs patineurs et danseurs qui étaient présents en République populaire de Chine.

Keegan Messing est Canadien et il le montre Photo de Matthew Stockman/Getty Images

Les meilleurs moment du gala de clôture de Beijing 2022

Comme toujours, déguisements, émotions et humour étaient au rendez-vous dans cette édition 2022 du gala de clôture. Le Géorgien Morisi Kvitelashvili est notamment arrivé sur la glace déguisé en Aladin tandis qu’Alexandra Trusova, médaillée d’argent chez les femmes (les résultats sont provisoires), s’est mutée en Wonder Woman.

Keegan Messing a sorti sa panoplie du parfait Canadien. Portant une chemise de bûcheron, il a dansé sur la chanson 1,2,3,4 de son compatriote Alan Doyle. À la toute fin, Messing a imité Surya Bonaly en 2002 en réalisant un superbe salto arrière.

Les Italiens Nicole Della Monica et Matteo Guarise Photo de David Ramos/Getty Images

Nathan Chen a lui aussi fêté son titre de champion olympique avec la même figure interdite en compétition. Ils ont même réalisé des saltos synchronisés lors de la présentation finale de tous les patineurs, réunis sur la glace.

Les Espagnols Olivia Smart/Adrian Diaz ont donné un cours d’aérobic, pendant que Matteo Guarise faisait tomber la chemise pour « boxer » avec sa partenaire Nicole Della Monica sur le thème de Rocky et Let’s Get it On de Marvin Gaye.

Les Espagnols Olivia Smart et Adrian Diaz, adeptes de Gym Tonic Photo de Matthew Stockman/Getty Images

Loena Hendrickx, vêtue d’un superbe costume de cabaret, a proposé une prestation énergétique sur Circus de Britney Spears (Circus) tandis que le couple Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov, médaillé de bronze, a opté pour le thème de Pretty Woman après un passage du Phantom of the Opera.

Les nouveaux champions olympiques français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont encore une fois ébloui avec une danse pleine d’émotions sur Avec le temps de Léo Ferré. Les Chinois Sui Wenjing/Han Cong, couronnés champions olympiques sous les yeux de leur public hier soir (samedi), ont également séduit en dansant sur Run de Leona Lewis pour conclure.

Loena Hendrickx est Britney Spears Photo de Matthew Stockman/Getty Images

Les patineurs se sont ensuite réunis sur la glace et ont formé les anneaux olympiques avant de saluer les caméras et le public présent. La mascotte des Jeux Bing Dwen Dwen, très douée en patinage, les a même rejoints pour embrasser les patineurs souriants.

Adieu Pékin et merci.

Tous les patineurs réunis Photo de Richard Heathcote/Getty Images

Les galas dans l'histoire

Les programmes inédits ont toujours été au rendez-vous lors du gala de clôture, l’occasion pour les patineurs de s’exprimer sans pression. Par exemple, à PyeongChang 2018, les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte, sixièmes en danse sur glace pendant la compétition, ont proposé un spectacle basé sur Charlie Chaplin.

Leurs compatriotes Valentina Marchei et Ondrej Hotarek, eux, nous ont fait voyager dans les années 90 avec Barbie Girl. L’Espagnol Javier Fernandez, lui, avait choisi le thème des années 80 pour fêter sa médaille de bronze et sa dernière participation aux Jeux Olympiques avant de prendre sa retraite la saison suivante. À Sotchi 2014, il avait fait un cours d’aérobic avant de changer de costumes à plusieurs reprises avant de se faire asperger d’eau à la Flashdance !

À Salt Lake City 2002, les danseurs sur glace français Marina Anissina et Gwendal Peizerat – fraîchement couronnés champions olympiques – ont patiné sur Susanna de The Art Company. On a pu voir Marina porter Gwendal, comme lors de leur programme libre qui les a fait gagner la médaille d’or.

En 1994, à Lillehammer, sous l’ovation du public norvégien pendant le gala de clôture, la Française Surya Bonaly, qui avait fini au pied du podium, avait tenté et réussi un salto arrière, réceptionné sur un pied, figure inédite en compétition et pour cause, elle est interdite.