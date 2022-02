Alerte médaille : Les Canadiens en force en snowboard slopestyle, avec Max Parrot en or et Mark McMorris encore en bronze

Max Parrot tient son titre olympique !

Cinquième à Sotchi 2014, deuxième à PyeongChang 2018… Parrot a enfin réussi à décrocher la médaille d’or olympique de snowboard slopestyle lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Le multiple vainqueur des X Games en big air et slopestyle, atteint d’un cancer en 2019, a obtenu le meilleur score lors de son deuxième run (90,96), devant le Chinois de 17 ans Su Yiming, lui aussi le plus performant sur son deuxième run (88,70). Mark McMorris remporte sa troisième médaille de bronze olympique en slopestyle après celle de Sotchi 2014 et l’autre à PyeongChang 2018 grâce à un excellent troisième run (88,53).

« Vous savez, il s’est passé tant de choses ces quatre dernières années depuis ma dernière participation aux Jeux », a expliqué Parrot. « Il y a trois ans, à ce moment précis, j’étais allongé sur un lit d’hôpital et je faisais 12 minutes de chimiothérapie. Je n’avais aucune énergie. Je n’avais plus de muscles, plus de cardio. J’étais en train de vivre un cauchemar. Alors être ici trois ans plus tard, c’est formidable. Je suis encore là, à vivre ma passion. Aujourd’hui, j’ai posé le meilleur run de toute ma carrière. Et en plus, j’ai pris la médaille d’or. C’est irréel. »

Un deuxième run gagnant pour Parrot

Le champion olympique de PyeongChang 2018, l’Américain Red Gerard, prenait l’avantage dans cette compétition en obtenant un score de 83,25 sur son premier run, devant l’Italie Emiliano Lauzi, mais ne résistait pas aux deuxièmes runs de toute beauté de Max Parrot et de Su Yiming.

En effet, le Québécois a fait preuve d’une technique sans faille sur les rails avant d’exécuter un cab 1620°, un backside 1440° et un frontside triple cork 1620° lui valant sa note de 90,96.

Su Yiming, lui, est devenu le premier snowboard chinois (homme) à monter sur un podium de slopestyle aux Jeux d’hiver. « C’est vraiment spécial pour moi », a déclaré le prodige chinois. « C’est absolument incroyable d’avoir toutes ces personnes me soutenir ici. Mais le principal pour moi, c’est de partager le podium avec mes idoles Mark McMorris et Max [Parrot]. »

« Ils t’idolâtrent tous », a plaisanté Parrot. « Je suis sur le circuit depuis 15 ans et j’ai 11 ans de plus que Su. Il devait avoir quatre ou cinq ans quand je suis entré là-dedans. C’est dingue quand tu y penses, mais c’est sympa de jouer ce rôle. »

Mark McMorris, lui, progressait au fur et à mesure de la compétition, obtenant tour à tour 76,98, 80,85 puis 88,53 sur ses différents runs afin de décrocher la troisième place finale. Il a notamment réussi un backside triple cork 1620° sur son dernier saut.

Le Canadien Sébastien Toutant, leader du classement général de snowboard slopestyle en Coupe du monde 2021-22, a terminé neuvième aujourd’hui après des chutes sur ses trois runs.