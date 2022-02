En snowboard halfpipe, Chloe Kim chute mais se qualifie pour la finale

Sans surprise, la superstar du snowboard halfpipe Chloe Kim s’est qualifiée pour la finale de l’épreuve aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

L’Américaine a obtenu 87,75 points sur son premier run lors des qualifications, disputées ce mercredi 9 février. Elle avait donc fait le nécessaire et n’était pas inquiétée malgré une chute sur son deuxième run, sur une tentative de backside 360.

Les autres « favorites » de la compétition ont elles aussi assuré leur qualification pour la finale qui aura lieu jeudi 10 février, à partir de 9h30. Ainsi, Liu Jiayu, de la République populaire de Chine, finit septième des qualifications. La vice-championne olympique 2018 s’était mise en danger en début de matinée en chutant sur son premier run, mais elle s’est rattrapée dans la deuxième manche pour valider sa qualification pour la finale.

Sa compatriote Cai Xuetong, championne du monde de halfpipe 2015 et 2017, et plusieurs médailles aux X Games en superpipe au compteur, y sera également avec ses 83,25 points marqués sur son premier run. Elle finit troisième, derrière la Japonaise de 17 ans Ono Mitsuki, médaillée d’or en halfpipe aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020.

« Je suis tellement heureuse d’être ici et d’avoir été en mesure de faire ce que je souhaitais en qualifications », a déclaré Ono Mitsuki à Olympics.com. « J’ai un tel respect pour Chloe Kim. Elle est tellement gentille. C’est un honneur de disputer les Jeux Olympiques à ses côtés. »

Les sœurs japonaises Tomita Sena, vainqueur du superpipe aux X Games 2022 il y a quelques semaines, et Tomita Ruki, qui a remporté l’étape de Coupe du monde de Mammoth Mountain début janvier, seront bien présentes.

Ce sera aussi le cas de la Suissesse de 19 ans Bérénice Wicki, en bronze aux JOJ 2020, et de la Canadienne Brooke D’Hondt, 16 ans et benjamine de la délégation du Canada, et sa compatriote Elizabeth Hosking.

Retrouvez le calendrier complet du snowboard ici.

Les 12 qualifiées pour la finale

Chloe Kim (USA) Ono Mitsuki (JPN) Cai Xuetong (CHN) Queralt Castellet (ESP) Tomita Sena (JPN) Tomita Ruki (JPN) Liu Jiayu (CHN) Bérénice Wicki (SUI) Elizabeth Hosking (CAN) Brooke D’Hondt (CAN) Leilani Ettel (GER) Qiu Leng (CHN)

Les résultats complets sont ici.