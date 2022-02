Tout savoir sur le snowboardeur japonais Hirano Ayumu

La polyvalence, ça le connaît.

En décembre 2021, Hirano Ayumu a fait son retour sur les pistes pour participer à une étape de la Coupe du monde FIS de snowboard halfpipe pour la première fois en trois ans. Après avoir remporté une deuxième médaille d’argent olympique dans cette épreuve à PyeongChang 2018, il a pris la décision de participer aux Jeux de Tokyo 2020 dans une autre discipline, le skateboard.

Et alors que les Jeux Olympiques de Beijing 2022 ont débuté, le snowboardeur japonais est en pleine forme. Il vise même la médaille d’or. Alors apprenez à connaître Hirano, dont le prénom (Ayumu) veut dire « vivre un rêve » en français.

Une arrivée précoce sur le circuit

Influencé par son père et son grand frère, Hirano commence le snow et le skate à l’âge de quatre ans, dans sa ville natale de Murakami au Japon. Il fait ses débuts sur le circuit de la Coupe du monde à l’âge de 14 ans et remporte une médaille d’argent aux X Games en halfpipe. Il fait partie de l’équipe du Japon aux Jeux de Sotchi 2014 mais une blessure l’empêche de s’entraîner avant le début de la compétition. Malgré cela, Hirano remporte la médaille d’argent et devient le plus jeune athlète japonais à décrocher une médaille dans l’histoire des Jeux d’hiver.

Un accident grave et un come-back incroyable

En mars 2017, moins d’un an avant de partir pour PyeongChang 2018, Hirano est victime d’une lourde chute lors d’une épreuve organisée aux États-Unis.

Il doit passer deux semaines en soins intensifs en raison d’une rupture interne du foie, qui ne nécessite cependant pas d’opération. Le ligament collatéral médial de son genou gauche est gravement atteint. Selon son médecin, Hirano aurait pu perdre la vie s’il était tombé différemment.

Etonnamment, six mois plus tard seulement, Hirano fait son retour et remporte l’étape de halfpipe à Cooper Mountain en Coupe du monde.

Une deuxième médaille d’argent olympique

Hirano retrouve l’épreuve de halfpipe olympique à PyeongChang 2018, après ses premiers pas à Sotchi 2014. En finale, le Japonais prend l’avantage en posant le premier double cork 1440 de l’histoire aux JO. Cependant, dans le dernier run de la compétition, Shaun White (USA) reprend la première place après avoir parfaitement posé cinq tricks et remporte l’or avec un score de 97,75. Hirano est à nouveau en argent.

Les deux hommes se retrouvent à Beijing 2022.

Les planches d’hiver et d’été

Après PyeongChang 2018, Hirano annonce qu’il représenterait le Japon aux Jeux Olympiques organisés chez lui, à Tokyo 2020, en skateboard.

Malgré le report des Jeux d’un an, Hirano ne renonce pas à son objectif et double même ses entraînements, en snow et en skate. Son dévouement porte ses fruits puisqu’il atteint le haut du classement des skateurs japonais et est sélectionné pour disputer le nouveau sport olympique à Tokyo.

Un triple cork 1440 historique

Au Dew Tour en décembre dernier, Hirano entre encore une fois dans l’histoire en devenant le premier athlète à poser un triple cork 1440 dans une compétition officielle. Si le snowboardeur de 23 ans parvenait à réitérer l’exploit à Pékin, la médaille d’or devrait avoir du mal à lui échapper.

Aux côtés de son frère

Son petit frère Hirano Kaishu représentera lui aussi le Japon dans cette épreuve à Beijing 2022. Kaishu a participé au halfpipe des Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020, et a remporté l’argent.

« Vivre un rêve »

Le prénom d’Hirano, Ayumu, s’écrit « 歩夢 » en japonais, ce qui signifie « vivre un rêve ». Il vit sa vie et vit son rêve en parallèle.

Lorsqu’il est devenu le plus jeune médaillé japonais olympique de l’histoire à Sotchi, quand on lui a parlé de son but ultime dans sa vie, il a répondu : « Je marche vers celui-ci, pas à pas. »