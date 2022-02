Alerte médaille : Hirano Ayumu historique en or en snowboard halfpipe, Scotty James deuxième, Jan Scherrer en bronze et Shaun White quatrième

Trois triples corks réussis !

Hirano Ayumu est entré dans l’histoire ce vendredi 11 février, au Genting Snow Park de Zhangjiakou, dans l’épreuve de snowboard halfpipe hommes des Jeux Olympiques de Beijing 2022, en posant le premier triple cork de l’histoire des Jeux Olympiques. Trois fois !

S’il n’a pas fini son premier run, il a validé le premier triple cork olympique lors de son deuxième run puis à nouveau dans son troisième pour être récompensé avec une note incroyable de 96.00, synonyme de médaille d’or. Le Japonais comptait deux médailles d'argent jusqu'alors aux Jeux.

L’Australien Scotty James a longtemps occupé la première place avec 92.50 points sur son deuxième run grâce notamment à deux 1440 posés. En bronze à PyeongChang, l’Australien décroche aujourd’hui l’argent.

Le Suisse Jan Scherrer a lui aussi signé un excellent deuxième run pour décrocher la première médaille olympique de sa carrière, en bronze.

Le légendaire Shaun White, 35 ans et triple médaillé d’or olympique (Turin 2006, Vancouver 2010, PyeongChang 2018), a terminé à la quatrième place, comme à Sotchi 2014, et était au bord des larmes en bas de la piste après son dernier run. Il a annoncé à son arrivée à Pékin qu’il mettrait un terme à sa carrière après Beijing 2022.

Le film de la finale du 11 février

Le Japonais Hirano Ayumu (23 ans) tient enfin sa médaille d’or après deux médailles d’argent en snowboard halfpipe aux Jeux Olympiques, à Sotchi et à PyeongChang. Celui qui a aussi participé à Tokyo 2020, en skateboard, a réussi ce que personne n’avait jamais réussi aux JO : un triple cork, c’est-à-dire trois rotations en l’air.

Il a réussi cette figure historique lors de ses trois runs, mais il n’a pas fini son premier run. Sur son deuxième, cela n’a pas suffi à le mettre à la première place et il a donc dû attendre sa troisième tentative pour enfin séduire les juges et obtenir la note de 96.00.

Parce qu’avant lui, l’Australien Scotty James (27 ans), vainqueur du superpipe aux X Games 2022 il y a quelques semaines, avait signé deux 1440 pour prendre la première place, se rattrapant de sa chute lors de son premier run. Il n’a pas fini son troisième run.

Le Suisse Jan Scherrer, lui, a réussi à obtenir une note de 87.25 grâce à un joli deuxième run, avec notamment un double alley-oop 1260 qui lui a valu de faire le plein de points. Cette saison en Coupe du monde, le snowboardeur de 27 ans avait signé deux podiums, dont un devant Shaun White.

On ne présente plus l’Américain de 35 ans qui s’est montré très émotif au terme de la dernière course de sa carrière. C’est aussi sur son deuxième run qu’il a été le plus prolifique, avec une note de 85.00.

Progrès et déceptions

À 16 ans, l’Australien Valentino Guseli a assuré le spectacle. Très rapide et doté d’une énorme amplitude, il a progressé à chacun de ses runs et finit à une belle sixième place. Un bel avenir en snow lui tend les bras.

« Je me suis bien éclaté dans cette finale olympique. J’étais super content de poser mes runs. Mes entraînements avaient été assez catastrophiques donc réussir à descendre tous mes runs sans tomber, j’étais trop content. »

Le showman suisse Pat Burgener termine à la onzième place, mais aura jeté un voile de bonne humeur, de joie de vivre et de malice sur cette épreuve de halfpipe.

C’est la déception pour Hirano Kaishu (19 ans), le petit frère du nouveau champion olympique, qui avait fini deuxième dans cette épreuve aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020. Mais aussi pour son compatriote Hirano Ruka (19 ans aussi), le vainqueur de cette épreuve aux JOJ la même année. Ce dernier est tombé sur ses trois runs.

Le quatrième Japonais en lice, Yuto Totsuka (20 ans), vainqueur du superpipe aux X Games 2021 et champion du monde de halfpipe 2021, s’est montré déçu aussi en bas du parcours avec une dixième place.

