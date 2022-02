Alerte médaille : Enfin l’or olympique pour le fondeur du ROC Alexander Bolshunov en skiathlon

Bolshunov tient enfin sa première médaille d’or olympique.

Après ses trois médailles d’argent obtenues à PyeongChang 2018 au sprint par équipe, au relais 4 x 10 km et au 50 km individuel, ainsi que celle de bronze au sprint classique, Alexander Bolshunov est désormais champion olympique.

Il a remporté le skiathlon 15 km + 15 km hommes, ce dimanche 6 février, aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, au bout de 1 h 16 min 09 s de course.

Le champion du monde 2021 s’est échappé après le passage au stand – là où tous les fondeurs changent leurs skis et leurs bâtons pour passer de la méthode classique à la méthode libre, dite « skating » – et a pris 1 min 11 s d’avance sur son compatriote Denis Spitsov, et 2 min 00 s sur le Finlandais Iivo Niskanen, double champion olympique dans d’autres épreuves du ski de fond en 2014 et 2018.

Clément Parisse est le premier Français (10e), devant Jules Lapierre (14e) et Maurice Manificat (23e).

Retrouvez les résultats de la course ici

Bolshunov a tout donné en deuxième partie

Pourtant, tout n’avait pas forcément bien commence pour Bolshunov qui était tombé après environ 3 km de course, dans une descente. Mais le fondeur du ROC retrouvait rapidement la tête de la course où il était rejoint par Niskanen après une dizaine de kilomètres. Les deux hommes, qui ont fini deuxième (Bolshunov) et troisième (Niskanen) du Tour de Ski cette saison, faisaient ensuite la course ensemble pendant que Denis Spitsov était aux aguets, faisant course en solitaire derrière.

Mais Bolshunov décidait d’accélérer après le passage au stand et laissait Niskanen sur place pour ne plus jamais être rattrapé. Le Finlandais se faisait ensuite rapidement doubler par Spitsov – 4e du skiathlon aux JO 2018 – mais résistait au retour du Norvégien Hans Christer Holund, le médaillé de bronze de PyeongChang 2018, qui a finalement terminé quatrième juste devant son compatriote Paal Golberg.

Quatrième et cinquième, donc, pour la Norvège qui avait placé trois athlètes sur le podium il y a quatre ans : Simen Hegstad Krueger, Martin Johnsrud Sundby et Holund. Le leader du classement de la Coupe du monde 2021-22 Johannes Hoesflot Klaebo, lui, a terminé à une lointaine 40e place, mais il est surtout attendu sur les autres épreuves, comme le sprint de mardi (8 février).

Le Suisse Dario Cologna avait décidé de ne pas participer au skiathlon pour se concentrer sur le 15 km classique. Il est quadruple champion olympique puisqu’il a remporté l’or au 15 km libre à Vancouver 2010, puis à nouveau à PyeongChang 2018. À Sotchi 2014, il a aussi gagné le skiathlon et le 15 km classique.