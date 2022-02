Beijing 2022 - 6 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Sept séries de médailles seront décernés pour ce jour de compétition à Pékin, Yanqing et Zhangjiakou. Lesquelles attendez-vous avec le plus d’impatience ? Ne ratez pas notre sélection des épreuves du jour :

Ski alpin - La descente en tête de gondole des épreuves

L’épreuve hommes aux portes bleues du programme du ski alpin, la descente (11h00), devrait remettre la première médaille de la discipline à Beijing 2022.

Aksel Lund Svindal, le champion olympique 2018 de l’épreuve, a pris sa retraite en 2019. Tous les regards auraient dû être braqués sur le compatriote norvégien de Svindal et double médaillé olympique de descente, Kjetil Jansrud, qui aurait aimé faire mieux que sa médaille d’argent en 2018 et celle de bronze en 2014. Mais le skieur de 36 ans s’est malheureusement blessé au genou et a été contraint de mettre un terme à sa saison suite à une lourde chute à Beaver Creek durant une manche de la Coupe du monde.

Les Autrichiens Vincent Kriechmayr, champion du monde en titre, et Matthias Mayer, champion olympique 2014, ainsi que le Suisse Beat Feuz feront partie des autres prétendants aux médailles.

Ski acrobatique - Perrine Laffont en quête d'un deuxième titre en ski de bosses

La superstar française de ski de bosses et championne olympique en titre de la discipline, Perrine Laffont, pourrait bien rentrer un peu plus dans l'histoire de son sport cette année à Beijing 2022. Après une bonne saison 2021/22, la Pyrénéenne pointe à la deuxième place du classement de Coupe du monde et fait partie des favorites au podium à Pékin. Si elle remporte l'or olympique, elle serait la première femme de l'histoire à être sacrée championne olympique de ski de bosses deux éditions consécutives. Mais la bataille sera rude face à la Japonaise Kawamura Anri et l'Australienne Jakara Anthony, ses deux rivales durant toute la saison.

Patinage artistique - L’épreuve par équipe se poursuit

L’épreuve par équipes de patinage artistique devient encore plus compétitive aujourd’hui, les 10 équipes participantes étant réduites au nombre de cinq après le programme court en individuel chez les femmes, qui aura lieu demain matin (09h37-10h50). Après les trois programmes courts du vendredi 4 février (hommes, danse sur glace et couples), les États-Unis sont en tête avec 28 points, le ROC est juste derrière avec 26 points, suivi de la République populaire de Chine avec 21 points. Le Japon est quatrième avec 20 points.

Une nouvelle fois, les équipes n’ayant pas l’obligation d’utiliser le même patineur entre le programme court et le programme libre, des choix intéressants seront à faire, surtout pour l’équipe du ROC, qui enverra trois patineuses de très haut-niveau pour l’épreuve en individuel à Pékin. Au moins l’une d’entre elles devra donc être éliminée, bien que l’épreuve individuelle se tiendra plus tard dans ces Jeux.

Après la session matinale, les cinq meilleures équipes enverront leurs patineurs hommes pour le programme libre (11h57-12h44).

Snowboard - Anderson vise une troisième médaille d’or

Septuple vainqueur des X Games en slopestyle, double championne olympique en titre à Sotchi et à PyeongChang, et double médaillée aux Mondiaux, l’Américaine Jamie Anderson visera une troisième médaille d’or de rang dans l’épreuve de snowboard slopestyle femmes le 6 février (09h30). Elle devra d'abord se sortir des tours de qualification de la veille.

Aucun snowboardeur n’a remporté trois médailles d’or consécutives aux Jeux Olympiques, Shaun White étant le seul athlète à détenir trois titres, en 2006, 2010 et 2018 en halfpipe masculin. À Pékin, Anderson pourrait ainsi écrire l’histoire de ce sport récemment intégré au programme des Jeux Olympiques.

Programme du 6 février

Curling

09h05-11h00 : Tour préliminaire session 10

États-Unis vs République Tchèque

vs Grande-Bretagne vs Chine

14h05-16h00 : Tour préliminaire session 11

Norvège vs Suède

vs Australie vs Suisse

vs Italie vs Chine

vs Canada vs République Tchèque

20h05-22h00 : Tour préliminaire session 12

Canada vs Australie

vs Italie vs Suède

vs Suisse vs États-Unis

vs Norvège vs Grande-Bretagne

Hockey sur glace

16h40-18h55 : Groupe B (F) : Chine vs Japon

: Groupe B (F) : vs 21h10-23h25 : Groupe A (F) : Suisse vs États-Unis

Luge

19h30 : Simple hommes, manche 3

Simple hommes, manche 3 21h15 : Simple hommes, manche 4 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage artistique

9h30 : Épreuve par équipes, patinage individuel femmes, programme court

: Épreuve par équipes, patinage individuel femmes, programme court 11h50 : Épreuve par équipes, patinage individuel hommes, programme libre

Patinage de Vitesse

16h30–18h15 : 5 000m (H) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Saut à Ski

19h00–19h45 : 1er tour tremplin individuel (H)

1er tour tremplin individuel (H) 20h00–20h33 : Finale tremplin individuel (H) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski Acrobatique

18h00 : Bosses - femmes, qualification 2

: Bosses - femmes, qualification 2 19h30 : Bosses - femmes, finale 1

: Bosses - femmes, finale 1 20h05 : Bosses - femmes, finale 2

: Bosses - femmes, finale 2 20h40 : Bosses - femmes, finale 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski Alpin

11h00–13h19 : Descente (H) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski de Fond

15h00–16h35 : 15km + 15km skiathlon (H) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Snowboard

09h30–10h49 : Finale snowboard slopestyle (F) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

