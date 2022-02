Alerte médaille : Nico Porteous champion olympique de ski halfpipe, David Wise en argent, Alex Ferreira en bronze, Kevin Rolland sixième

Les cartes ont été mélangées puis redistribuées.

Comme à PyeongChang 2018, Nico Porteous, David Wise et Alex Ferreira montent en effet sur le podium de l’épreuve de ski halfpipe, lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022, mais sur des marches différentes d’il y a quatre ans.

Le Néo-Zélandais Nico Porteous, champion du monde 2021, a décroché son premier titre olympique après avoir fini en bronze il y a quatre ans. Il a obtenu sa meilleure note, 93,00, lors de son premier run dans des conditions dantesques : ressenti de -36°C avec des rafales de vent qui sont venues perturber la compétition. Il a lourdement chuté sur son dernier run, mais s’est relevé.

L’Américain David Wise, champion olympique en 2018 mais aussi déjà à Sotchi 2014, prend la deuxième place avec un score de 90,75 sur son premier run également.

Son compatriote Alex Ferreira, en argent à PyeongChang, prend cette fois la médaille de bronze avec lui aussi un meilleur premier run qui lui a valu 86,75 points.

Le Français Kévin Rolland a obtenu la sixième place avec un meilleur score de 79,25. Après son troisième run, il déclarait à la caméra : « Pas de regrets. C’est cool d’être ici. Merci à tout le monde. » Le skieur acrobatique a frôlé la mort il y a trois ans.

La relève est bien là

L’Américain David Wise a donc été détrôné après avoir remporté les deux dernières éditions des Jeux Olympiques en 2014 et 2018.

C’est Nico Porteous, 20 ans, qui lui a pris sa place en posant notamment deux 1620 dans son premier run. Il a bien fait de prendre les devants dès le départ car il a préféré arrêter son deuxième run à cause du vent, avant de chuter dans son troisième run. Quand il avait 14 ans, Nico Porteous est devenu le plus jeune skieur acrobatique au monde à poser un triple cork 1440.

À PyeongChang, à l’âge de 16 ans et 91 jours, il est devenu le plus jeune médaillé olympique venu de Nouvelle-Zélande, battant le record (16 ans et 353 jours) établi par sa compatriote Zoi Sadowski-Synnott – par ailleurs double médaillée en big air et slopestyle à Beijing 2022 – plus tôt le même jour. Le frère de Nico, Miguel Porteous, a terminé 11e aujourd’hui à Beijing 2022 dans la même épreuve de ski halfpipe.

David Wise n’a donc pas signé un triplé en or, mais a réussi un bon premier run aussi après lequel on pouvait l’entendre dire « les conditions sont dingues ! ». Son compatriote Alex Ferreira a posé des doubles 1620 à chacun de ses runs, mais a manqué d’amplitude pour accrocher Wise et Porteous.

Le Français Kevin Rolland, lui, est monté jusqu’à 5 m de haut et a tout donné sur son dernier run pour tenter d’aller chercher le podium, mais en vain. Avec un double cork 1260 et un double 1440 réussis dans ses différents runs, le porte-drapeau de la France à Pékin prend une belle sixième place. À Sotchi 2014, il avait empoché la médaille de bronze.

C’est la déception en revanche du côté du Canada. Noah Bowman n’a pas pu faire mieux que la quatrième place malgré deux bons premiers runs avant une chute dans le dernier. Il avait pris une troisième place en Coupe du monde cette saison.

Son compatriote Brendan Mackay, deux victoires en Coupe du monde cette saison, prétendait à mieux à Pékin. Il finit neuvième, juste devant le vice-champion du monde 2021 Simon D’Artois qui a chuté sur ses deux premiers runs.