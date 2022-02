Kevin Rolland se qualifie pour la finale de ski halfpipe de Beijing 2022, le 19 février

Sa présence en qualifications était déjà une victoire, et Kevin Rolland offrira un dernier spectacle olympique en finale.

Deux ans après avoir frôlé la mort, le Français de 32 ans s’est qualifié pour la finale de ski halfpipe des Jeux Olympiques de Beijing 2022 grâce à un superbe second run noté 75,25 points.

« Mon premier objectif, c’est d’accéder à la finale », annonçait-il quelques jours avant la compétition.

C’est chose faite. L’un des deux porte-drapeaux de l’équipe de France, avec Tessa Worley, participera bien à la finale, samedi 19 février.

« Ce sont les qualifications et il ne faut pas croire que c’est facile », a déclaré Rolland, le cousin de Tess Ledeux, au micro de France TV. « C’est dur et il y a du stress. Il faut faire des gros runs pour passer en finale. »

En 2019, Kevin Rolland avait lourdement chuté lors d’une tentative de record du monde de hauteur sur un saut en quaterpipe. Il était resté trois jours dans le coma et son pronostic vital était engagé. Trois ans plus tard, le vice-champion olympique de Sotchi 2014 sera en finale des Jeux, et tentera de grimper une nouvelle fois sur le podium.

« Tout peut se passer en finale. Si j'y arrive, je pourrai vraiment me lâcher et me transcender », confiait-il avant d'entrer en lice. « Et si je fais ça, ça peut éventuellement faire un podium. »

Le double champion olympique David Wise s’est également qualifié, tout comme le champion du monde en titre Nico Porteous (NZL) et le double champion du monde Aaron Blunck (USA), qui a terminé en tête.

Les Canadiens Brendan Mackay (5e, 87,25 points), Noah Bowman (6e, 85,50 points) et Simon d'Artois (8e, 82,50 points) se hissent également en finale, tout comme le Suisse Robin Briguet (11e, 72,25 points).

Voir les résultats complets et les notes des qualifications de ski halfpipe hommes à Beijing 2022.

Le film des qualifications de halfpipe hommes

Kevin Rolland entamait son premier run avec un switch 720, suivi d’un double cork avec une réception compliquée mais qui lui permettait de poursuivre, et de terminer par un joli double cork.

« C’est un premier run », prévenait-il à la caméra avant de recevoir sa note de 65,25 points.

La visibilité devenait de plus en plus limitée au fur et à mesure que les athlètes passaient lors de ce premier run.

Après le premier run de ces qualifications, le double champion olympique américain David Wise prenait la tête avec notamment un double cork 1260 grabé et une note totale de 88,75 points. Le Canadien Brendan Mackay suivait (87,25 points) avec l’Américain Alex Ferreira en troisième position (84,25 points).

Le soleil revenait peu à peu au-dessus du pipe.

Après une chute lors du premier run, l’Américain Aaron Blunck enregistrait la meilleure note des qualifications avec 92 points. Le double champion du monde (2017, 2019) assurait sa qualification de la plus belle des manières.

Champion du monde en titre, le Néo-zélandais Nico Porteous obtenait 90,50 points lors du second run avec un double cork 1620 sur l’avant dernier saut.

Le Britannique Gus Kenworthy, vice-champion olympique 2014 en slopestyle alors qu'il représentait les États-Unis, passait en 11e position et écartait Kevin Rolland du top 12, mais le Français allait faire parler son expérience.

L’amplitude affichée par le freestyleur de 32 ans était impressionnante, particulièrement sur son double cork 1260 lors de son dernier saut, et son deuxième run récoltait la note de 75,25 points, le replaçant en 10e position.

Le jeune Finlandais Jon Sallinen chutait lourdement lors de son dernier saut, mais se relevait et marchait pour quitter le pipe, rassurant tous les spectateurs sur place et téléspectateurs du monde entier.

Le classement ne bougeait plus et Kevin Rolland se hissait en finale, à l’instar de Gus Kenworthy et la plupart des favoris.

