Kevin Rolland : « Maintenant, je me respecte d’avantage »

« Si je devais décrire en un mot mon état d’esprit à chaque Jeux, je dirais conquérant à Sotchi, un peu kamikaze à PyeongChang et serein à Pékin. »

Bien que la qualification olympique de Kevin Rolland en ski acrobatique halfpipe ne soit pas encore validée, le skieur de La Plagne aborde les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 avec sérénité et sagesse.

Beaucoup de choses ont changé dans le vie de Kevin Rolland depuis les derniers Jeux Olympiques de PyeongChang en 2018, où il s'était classé 11e. Entre son terrible accident qui l’a immobilisé pendant de nombreuses semaines, la naissances de ses deux enfants ou encore, l’âge qui avance et qui ferait presque de lui l’un des doyens du circuit mondial de halfpipe, la mentalité du médaillé de bronze de Sotchi 2014 a bien changé.

« Je me sens plus mature, c'est sûr. Après, je ne suis pas sûr que la maturité soit bénéfique dans ce sport », avouait-il en riant à Olympics.com, avant d’ajouter : « Mais je suis toujours un peu fougueux, sinon j’aurais déjà arrêté depuis longtemps. »

Kevin Rolland s’est confié sur son nouvel état d’esprit à l’approche de sa première Coupe du monde de la saison, à Copper Mountain aux États-Unis, du 8 au 10 décembre.

Retrouver la passion du ski après avoir frôlé la mort

Le rêve olympique de Kevin Rolland aurait pu s’arrêter net en 2019. Un an après les Jeux Olympiques de PyeongChang, le Savoyard s’est lancé un défi : battre le record du monde de hauteur en quarterpipe. Mais la tentative ne s’est pas du tout passée comme prévue. Kevin Rolland a fait une très lourde chute.

« Je suis resté trois jours dans le coma. J’ai eu des fractures du bassin, des côtes, des vertèbres, un gros traumatisme crânien et beaucoup d’organes touchés, surtout les poumons. »

« C’était grave. Mon pronostic vital était engagé. »

Après trois mois alité et de nombreuses opérations, Kevin Rolland n’avait qu’une idée en tête : rechausser les skis. Pas pour redevenir un champion, non, juste pour avoir un nouvel objectif et sortir de sa condition de patient.

« J’ai d’abord réappris à marcher, puis à courir. Mon corps a très bien réagi à la guérison. Au bout de cinq mois, j’ai pu rechausser les skis, même si j’y allais très doucement. »

Revenir aussi vite sur des skis relève presque du miracle. Comme Rolland ironisait : « Même une rupture des ligaments croisés c’est plus long ! »

Mais si son corps allait mieux, il y avait encore une petite appréhension psychologique.

« Je me suis beaucoup blessé tout au long de ma carrière et je n’ai jamais eu d’appréhension, mais là, j’avais peur. La seule solution, c’était de prendre du plaisir, de reprendre les bases, de refaire des sauts tout doucement. Et puis, en retrouvant le plaisir, la peur s’est envolée. »

Avec le temps, l’envie de refaire des compétitions est elle aussi revenue.

Pour sa première compétition depuis les Mondiaux 2019, durant lesquels il avait décroché la médaille d’argent, Kevin Rolland a participé aux Championnats du monde 2021 à Aspen, aux États-Unis. Il s’est classé 8e, une très belle performance compte tenu des deux années qu’il venait de vivre.

Skieur oui, mais papa aussi

On parle souvent des sportives qui jonglent entre leur vie de maman et leur carrière d’athlète de haut niveau, mais assez peu des papas. Et s’il y a bien une chose qui a bouleversé la vie de Kevin Rolland, c’est l’arrivée de ses deux petits garçons.

Comme un coup du destin, son premier fils, Rio, est né quelques jours après sa sortie du coma. Deux années plus tard, juste après son retour à la compétition à Aspen, son deuxième fils Dali est venu agrandir la famille Rolland.

« C’est sûr que cela change beaucoup de choses. J’ai changé en tant qu’homme, mais cela m’a changé en tant que sportif aussi. Je n’ai plus les mêmes priorités. »

« Avant, quand une compétition se passait mal, c’était grave pour moi. Maintenant, si les choses ne se passent pas comme prévues, ce n’est pas grave et je peux trouver du réconfort auprès de ma famille. »

La notion de risque est aussi bien présente en halfpipe et, lorsqu’on devient père de famille, il faut avoir conscience des risques que l’on prend. « Je prends toujours des risques, mais il sont plus mesurés. Avant, certains événements étaient tellement importants pour moi que je les plaçais avant ma personne, et je tentais des choses même s’il y avait de grandes chances de se faire mal. Maintenant, je me respecte d’avantage. »

Ne vous y méprenez pas, Kevin Rolland donnera son maximum pour monter sur la boîte à Pékin, mais il fera aussi en sorte de revenir à la maison en un seul morceau tout en tenant tête à la nouvelle génération.

L’âge, un avantage comme un inconvénient

« Actuellement le champion du monde, [le Néo-Zélandais Nico Porteous] a 19 ans, moi j’en ai 32… Il faut s’accrocher. »

La nouvelle génération de ski acrobatique arrive à grands pas, à l'image de Porteous, de l'Américain Birk Irving et du Suisse Rafael Kreienbühl, mais aussi de la cousine de Kevin Rolland, la jeune Tess Ledeux, 20 ans à peine et déjà double championne du monde de slopestyle et big air ou encore la sensation Chinoise Eileen Gu, elle aussi double championne du monde à 18 ans.

Désormais, Rolland fait même partie des doyens du circuit international de halfpipe. Un nouveau statut qui implique quelques changements dans sa préparation.

« Je fais beaucoup de préparation physique. Je sens que je vieillis, que c’est plus difficile de récupérer et d’avoir des muscles donc je travaille beaucoup physiquement. Je fais plus attention à mon alimentation aussi. Et sur les skis, je privilégie la qualité à la quantité et j’essaie de maximiser mon temps lors de mes semaines d’entraînements spécifiques skis. »

Sa longue carrière fait aussi de Rolland l'un des plus expérimentés du circuit. Il pourrait bien participer à ses troisièmes Jeux Olympiques à Pékin, soit, toutes les éditions olympiques depuis l’introduction du halfpipe aux JO à Sotchi 2014.

« On fait un sport outdoor et il y a beaucoup d’éléments extérieurs à gérer comme le vent et la neige. L’expérience c’est très important en compétition, et je pense que c’est ma force aujourd’hui. »

Une expérience qu'il partage tel un mentor, avec Tess Ledeux. La jeune skieuse est d'ailleurs admirative de la carrière de son cousin. « Il a une carrière admirable et si j'arrive à avoir la même à la fin, je serai très fière de moi », confiait Tess Ledeux dans une interview exclusive avec Olympics.com.

Fort de son expérience et avec son nouvel état d’esprit serein, Kevin Rolland est donc une nouvelle fois en quête du sommet de l’Olympe.