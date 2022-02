JO 2022, ski acrobatique : Kevin Rolland pour une dernière danse olympique en halfpipe le 17 février 

Après avoir passé presque deux semaines à soutenir ses compatriotes à Beijing 2022, il est temps pour Kevin Rolland, le porte-drapeau de la France, de se concentrer sur sa propre compétition à l’approche des qualifications de ski halfpipe à Beijing 2022.

« Cette année, comme je suis arrivé tôt en tant que porte-drapeau, je me suis intéressé à pleins d'autres disciplines. Mais maintenant je me focalise sur moi et ma compétition », expliquait-il en conférence de presse deux jours avant son entrée en lice.

Une compétition hautement importante pour le skieur acrobatique, puisqu'il a annoncé que ces Jeux de Beijing 2022 seraient les derniers pour lui. Un peu à l'image de Shaun White, le Plagnard de 32 ans s'apprête donc a délivrer sa dernière prestation olympique, après être monté sur le tout premier podium olympique de l'histoire du halfpipe à Sotchi 2014.

L'histoire est d'autant plus belle que Rolland aurait pu ne jamais re-skier de sa vie après un terrible accident qui l'avait laissé entre la vie et la mort en 2019. Alors que les médecins lui disaient que le ski c'était terminé pour lui, le voilà aujourd'hui à Pékin pour ses troisièmes Jeux Olympiques.

Mais pas question de laisser la nostalgie s'emparer de lui pour le moment. La seule chose qui compte à l'heure actuelle est de se qualifier en finale et cela passe d'abord par les manche de qualifications qui débuteront donc le 17 février dans le Genting Snow Park.

Objectif : finale à Beijing 2022

« Il faut un run compétitif pour gagner une place en finale, c’est notre premier objectif », expliquait Gregory Guenet, l’entraîneur de Rolland.

Ce sera la première mission pour Kevin Rolland s'il veut aller au bout de son ultime compétition olympique.

« Mon premier objectif c’est d’accéder à la finale. Je sais que c’est accessible mais je sais aussi que cette place ne tient à rien », poursuivait Rolland.

Mais s'il parvient à se qualifier, le champs des possibles devrait s'ouvrir pour le skieur qui a l'habitude des grands rendez-vous internationaux.

« Tout peut se passer en finale. Si j'y arrive, je pourrais vraiment me lâcher et me transcender. Et si je fais ça, ça peut éventuellement faire un podium. »

« Même s’il n’y a pas beaucoup de chances, il y en a quand même une, donc je m’y accroche. »

Kevin Rolland le sait, durant ses années passées loin des halfpipes à se remettre de son accident, les jeunes étoiles montantes de la discipline ont continué à s’entraîner et à repousser les limites de la discipline, à l’image de Nico Porteous, champion du monde en titre à seulement 20 ans et qui participera à ses deuxièmes JO à Beijing 2022, après avoir remporté le bronze à PyeongChang.

À 32 ans, il fait partie des doyens du circuit mondial de halfpipe et cela l'oblige à modifier quelques éléments de sa préparation physique comme la nutrition et le renforcement musculaire pour encaisser les chocs et l'intensité physique d'un tel effort.

Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Shaun White, le snowboardeur de 36 ans qui a participé à ses derniers Jeux Olympiques à Beijing et dont l'épreuve a été remporté par un jeune Japonais, Ayumu Hirano.

« Shaun White est une source d'inspiration pour moi. Je suis très admiratif de sa carrière. Je n’ai pas son succès mais j’essaie de m’identifier à lui. Il a 36 ans et moi 32, je me dis que je ne suis pas si vieux que cela finalement. »

Du coma aux JO de Beijing 2022

Tout aurait pu s'arrêté en juillet 2019.

« Je suis resté trois jours dans le coma. J’ai eu des fractures du bassin, des côtes, des vertèbres, un gros traumatisme crânien et beaucoup d’organes touchés, surtout les poumons. »

Un an après les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018, Kevin Rolland s'est lancé le défi de battre le record du monde de hauteur en quarterpipe. Une tentative qui s'est transformée en véritable drame. Le Savoyard a chuté et a été emmené en urgence à l'hôpital.

« C’était grave. Mon pronostic vital était engagé. »

Sorti d'affaire, Rolland a mis deux années à se remettre sur pied. Un miracle selon les médecins qui n'imaginaient pas qu'il pourrait rechausser des skis un jour et encore moins refaire du sport de haut niveau.

Son périple, Kevin Rolland l'a filmé et en a fait un court-métrage du nom de "Résilience", qu'il a présenté pour la première fois en octobre 2021.

Cette mésaventure, ponctuée de très belles histoires comme la naissance de son fils quelques heures après sa sortie du coma ou ses premières descente à ski, a donc été compilée en image et s'achève avec un générique de fin sur une grande toile de cinéma.

Et à Pékin, Kevin Rolland achèvera une seconde aventure, celle qui le liait aux Jeux Olympiques d'hiver, en prenant le départ de ses tous derniers JO.

