Alerte médaille : Ailing (Eileen) Gu championne olympique en ski halfpipe aussi, devant les Canadiennes Cassie Sharpe et Rachael Karker

Ailing (Eileen) Gu est double championne olympique !

La Chinoise a remporté sa deuxième médaille d’or des Jeux Olympiques de Beijing 2022, en s’imposant dans l’épreuve de halfpipe, ce vendredi 18 février, avec un meilleur score de 95,25. La skieuse acrobatique de 18 ans avait déjà été sacrée en big air plus tôt durant la quinzaine des Jeux.

Elle a aussi remporté l’argent en slopestyle aux JO 2022 et devient la première skieuse acrobatique de l’histoire à gagner trois médailles sur une seule édition des Jeux. Elle avait remporté exactement les mêmes médailles aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020 : or en big air et halfpipe, argent en slopestyle.

« Elle est incroyable », a réagi Misra Torniainen, l’entraîneur d’Eileen Gu, en zone mixte au micro d’Olympics.com. « La pression était gigantesque. Mais sa plus grande qualité, c’est de faire de belles choses sous la pression. Elle l’a très bien montré en big air : troisième run, finale des Jeux Olympiques, elle tente un nouveau trick qu’elle n’avait jamais fait avant et elle le pose. »

« C’est une bête de travail », a-t-il poursuivi. « Elle travaille énormément tous les jours. Même les mauvais jours, elle essaie d’accomplir de belles choses. Elle veut se montrer sous son meilleur visage chaque jour et apprendre, apprendre, apprendre. Un avenir radieux lui tend les bras. Elle va faire tomber les barrières dans le sport pratiqué par les femmes, j’en suis sûr. »

La Canadienne Cassie Sharpe, championne olympique à PyeongChang 2018, termine à la deuxième place avec un score de 90,75. Sa compatriote Rachael Karker, vice-championne du monde 2021, s’offre le bronze pour ses premiers Jeux Olympiques.

Le film de l’épreuve du 18 février

Il avait beau faire très froid (-17,5°C) avec du vent et être 9h30 du matin, les concurrentes n’ont pas attendu pour poser des tricks impressionnants dès leur premier run. Ainsi, les scores ont dépassé les 80 points assez rapidement. Et deux Canadiennes prenaient la tête : Cassie Sharpe avec 89,00 et Rachael Karker avec 87,75.

Mais Ailing (Eileen) Gu, dernière à passer, leur volait la vedette en passant la barre des 90 points, avec notamment un énorme right-side 900. La Chinoise avait dit être soulagée d’avoir réussi à poser son premier run en qualifications de halfpipe après avoir éprouvé plus de difficulté sur ses départs en slopestyle et big air. Elle prenait les commandes avec 93,25 points.

Cassie Sharpe, la championne en titre, améliorait son score d’un point dans le deuxième run. En 2019, elle avait souffert d’une commotion cérébrale en début de saison. Kelly Sildaru, qui avait fêté ses 20 ans la veille, n’y était pas et manquait d’amplitude pour scorer plus haut que 87,00. Elle n’était toujours pas sur le podium après le deuxième run. La Britannique Zoe Atkin, médaillée de bronze aux Championnats du monde 2021, chutait à nouveau, comme dans son premier run.

Gu, elle, confortait sa première place en récoltant 95,25 points sur son deuxième run. Ses concurrentes allaient devoir sortir le grand jeu pour chercher la double médaillée olympique à Beijing 2022.

La médaillée de bronze de PyeongChang 2018, l’Américaine Brita Sigourney, chutait sur son troisième run de la dernière chance et finit avec la 10e place. À Sotchi 2014, elle avait fini sixième. Cassie Sharpe poursuivait son ascension dans le troisième run en obtenant 90,75 points, marquant une amélioration à chacun de ses runs, même si elle ne pouvait plus prétendre à la médaille d’or.

La compétition était suspendue un instant après la lourde chute de la Chinoise Zhang Kexin qui a réussi un 1080 à chacun de ses runs, mais qui est tombée deux fois, la deuxième l’obligeant à demander des soins au milieu de la piste. Elle finissait par se relever et descendre sur ses skis.

Sildaru retrouvait de l’amplitude dans son troisième run, mais elle ratait un grab et ne pouvait accrocher le podium. Rachael Karker était donc assurée d’un podium, mais à quelle place ? La troisième ! Son premier run restait le mieux noté.

Il ne restait plus qu’une concurrente à passer : Eileen Gu. Assurée de l’or ! Après deux premiers incroyables runs gagnants, elle s’amusait sur la piste et célébrait sa victoire. Pas besoin d’en faire plus.

En bas de piste, les Canadiennes Karker et Sharpe, deuxième et troisième, s’enlaçaient et félicitaient Gu. Nul doute qu’elles devaient penser à leur compatriote Sarah Burke, pionnière du superpipe et du halfpipe, décédée tragiquement à l’entraînement en 2012.

