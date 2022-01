La sélection suisse pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Les 168 athlètes suisses sélectionnés pour représenter la Suisse aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 sont connus. Ce lundi 24 janvier, Swiss Olympic a dévoilé la liste complète de ses athlètes qui iront à Pékin.

« Si nous atteignons les 15 médailles de PyeongChang 2018, nous pourrons être très satisfaits. Si nous dépassons même ce bilan, cela serait une performance d'équipe extraordinaire », a annoncé Ralph Stöckli, le chef de mission helvétique, en conférence de presse.

À PyeongChang 2018, la délégation suisse était composée de 171 athlètes dans 14 sports, qui ont ramené 15 médailles olympiques : cinq en or, six en argent et quatre en bronze.

Biathlon

Femmes

Amy Baserga

Irene Cadurisch

Selina Gasparin

Lena Häcki

Hommes

Joscha Burkhalter

Niklas Hartweg

Sebastian Stalder

Benjamin Weger

Bobsleigh

Monobob

Melanie Hasler

Bob à 2

Femmes

Melanie Hasler et Nadja Pasternack

Martina Fontanive et Irina Strebel

Kim Widmer (athlète remplaçante)

Hommes

Simon Friedli et Andreas Haas

Michael Vogt et Sandro Michel

Bob à 4

Hommes

Simon Friedli, Andreas Haas, Fabio Badraun et Adrian Fässler

Michael Vogt, Sandro Michel, Cyril Bieri et Luca Rolli

Michael Kuonen (athlète remplaçant)

Curling

Femmes

Melanie Barbezat

Esther Neuenschwander

Alina Pätz

Silvana Tirinzoni

Carole Howald (athlète remplaçante)

Hommes

Peter de Cruz

Sven Michel

Benoît Schwarz

Valentin Tanner

Pablo Lachat (athlète remplaçant)

Double mixte

Jenny Perret

Martin Rios

Hockey sur glace

Femmes

23 hockeyeuses : Andrea Brändli, Saskia Maurer, Caroline Spies ; Nicole Bullo, Lara Christen, Sarah Forster, Sinja Leemann, Alina Marti, Shannon Sigrist, Nicole Vallario, Stefanie Wetli ; Rahel Enzler, Lena Marie Lutz, Keely Moy, Alina Müller, Kaleigh Quennec, Evelina Raselli, Lisa Rüedi, Dominique Rüegg, Noemi Ryhner, Phoebe Staenz, Lara Stalder, Laura Zimmermann.

Hommes

25 hockeyeurs : Reto Berra, Leonardo Genoni, Joren Van Pottelberghe, Santeri Alatalo, Raphael Diaz, Michael Fora, Romain Loeffel, Christian Marti, Mirco Müller, Ramon Untersander, Yannick Weber, Andres Ambühl, Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Enzo Corvi, Gaëtan Haas, Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Denis Hollenstein, Denis Malgin, Simon Moser, Killian Mottet, Sven Senteler, Dario Simion, Joël Vermi

Luge

Femmes

Natalie Maag

Patinage artistique

Femmes

Alexia Paganini

Hommes

Lukas Britschgi

Patinage de vitesse

Femmes

Nadja Wenger

Hommes

Livio Wenger

Saut à ski

Hommes

Simon Ammann

Gregor Deschwanden

Killian Peier

Dominik Peter

Skeleton

Hommes

Basil Sieber

Ski acrobatique

Saut

Hommes

Nicolas Gygax

Noé Roth

Pirmin Werner

Femmes

Carol Bouvard

Bosses

Hommes

Marco Tadé

Big air et slopestyle

Femmes

Mathilde Gremaud

Sarah Hoefflin

Giulia Tanno

Hommes

Fabian Bösch

Kim Gubser

Andri Ragettli

Colin Wili

Halfpipe

Hommes

Rafael Kreienbühl

Robin Briguet

Ski cross

Femmes

Talina Gantenbein

Saskja Lack

Fanny Smith

Hommes

Joos Berry

Romain Détraz

Alex Fiva

Ryan Regez

Ski alpin

Femmes

Aline Danioth

Andrea Ellenberger

Jasmin Flury

Michelle Gisin

Lara Gut-Behrami

Joana Hählen

Wendy Holdener

Noémie Kolly

Priska Nufer

Camille Rast

Corinne Suter

Hommes

Luca Aerni

Gino Caviezel

Yannick Chabloz

Beat Feuz

Niels Hintermann

Loïc Meillard

Justin Murisier

Marco Odermatt

Stefan Rogentin

Daniel Yule

Ramon Zenhäusern

Ski de fond

Femmes

Nadine Fähndrich

Lydia Hiernickel

Nadja Kälin

Alina Meier

Laurien Van der Graaff

Anja Weber

Hommes

Jonas Baumann

Dario Cologna

Roman Furger

Valerio Grond

Jovian Hediger

Candide Pralong

Jason Rüesch

Roman Schaad

Snowboard

Slalom géant parallèle

Femmes

Jessica Keiser

Patrizia Kummer

Ladina Jenny

Julie Zogg

Hommes

Gian Casanova

Dario Caviezel

Nevin Galmarini

Snowboard cross

Femmes

Lara Casanova

Sophie Hediger

Sina Siegenthaler

Hommes

Kalle Koblet

Halfpipe

Femmes

Berenice Wicki

Hommes

Patrick Burgener

David Hablützel

Jan Scherrer

Big Air et slopestyle

Femmes

Arianne Burri

Bianca Gisler

Hommes