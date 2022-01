La lugeuse Natalie Maag et l’équipe féminine de hockey sur glace nommées pour Beijing 2022

Après le curling, on connaît le nom de 24 autres Suissesses sélectionnées pour Beijing 2022.

En effet, Swiss Olympic, le Comité olympique suisse, a annoncé, ce jeudi 13 janvier, la sélection des 23 hockeyeuses qui représenteront la Suisse lors du tournoi de hockey sur glace, ainsi que de la lugeuse Natalie Maag.

Swiss Olympic va procéder à différentes sélections du 13 au 24 janvier.

Premiers Jeux pour Natalie Maag

La fédération Swiss Slide a tout d’abord nommé Natalie Maag et a soumis sa décision à Swiss Olympic qui a ensuite entériné cette sélection avant de l’annoncer ce jeudi 13 janvier.

La lugeuse de 24 ans va participer à ses tout premiers Jeux Olympiques. Elle est déjà montée sur un podium en Coupe du monde de luge : elle a fini troisième, derrière la Lettone Elina Ieva Vitola et l’Allemande championne du monde Julia Taubitz, lors de l’étape de Saint-Moritz en février 2021.

Des retours importants chez les 23 hockeyeuses

Swiss Ice Hockey a également proposé 23 noms pour former son équipe féminine de hockey sur glace, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Sotchi 2014, ainsi qu’aux Championnats du monde 2012. Avant cela, son meilleur résultat remontait à 1995, avec déjà une troisième place aux Championnats d’Europe.

Aux Mondiaux 2021 organisés en août dernier à Calgary (CAN), les protégées de Colin Muller ont échoué aux portes de la finale, face au Canada, futur vainqueur de la compétition. « Je suis absolument convaincu de l'efficacité de notre équipe », a toutefois déclaré Muller sur le site Internet de Swiss Ice Hockey à l'annonce de son équipe. « Nous allons continuer sur notre lancée lors des Jeux Olympiques. »

Alina Müller, blessée au pied au Mondial 2021, est de retour, tout comme Noemi Ryhner, blessée au genou en début de saison. La défenseure Nicole Bullo, absente au Mondial pour maladie, participera à ses cinquièmes JO après 2006, 2010, 2014 et 2018.

Alina Müller, Lara Stalder, Evelina Raselli, Phoebe Staenz et Sarah Forster fêteront leur troisième participation aux JO après le bronze de 2014 et la cinquième place de 2018. Andrea Brändli, Shannon Sigrist, Stefanie Wetli, Lisa Rüedi et Dominique Rüegg ont deux éditions des JO au compteur. Les 12 autres joueuses vivront leurs premiers Jeux.

Gardiennes

Andrea Brändli, 05.06.1997, Kloten (ZH)

Saskia Maurer, 29.07.2001, Röthenbach i.E. (BE)

Caroline Spies, 02.07.2002, Zwingen (BL)

Défenseures

Nicole Bullo, 18.07.1987, Bedano (TI)

Lara Christen, 02.10.2002, Huttwil (BE)

Sarah Forster, 19.05.1993, Vicques (JU)

Sinja Leemann, 19.04.2002, Gossau (ZH)

Alina Marti, 23.04.2004, Bleienbach (BE)

Shannon Sigrist, 20.04.1999, Henau (SG)

Nicole Vallario, 30.08.2001, Davesco (TI)

Stefanie Wetli, 04.02.2000, Rickenbach Sulz (ZH)

Attaquantes