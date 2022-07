Romain Bardet, un Tour de France à l'avant du peloton ? 

Romain Bardet sera bien au départ du Tour de France 2022 ce vendredi 1er juillet à Copenhague. La Grande Boucle sera sa première course depuis un peu plus d'un mois et son abandon sur la 13e étape du Giro. Le Français pouvait viser le maillot rose sur les routes italiennes mais un virus intestinal l'avait contraint à mettre le pied à terre.

C'était un véritable coup dur que le cycliste de 31 ans va tenter d'oublier en revenant sur le Tour de France après avoir renoncé à l'édition 2021.

Alors que son début de saison était très prometteur, Romain Bardet a déjà prévenu dans les colonnes de L'Équipe qu'il n'allait pas être possible de « transposer sa forme du Giro sur le Tour ».

Le natif de Brioude ne fait pas du classement général sa priorité mais il sera quand même à l'avant du peloton, notamment pour viser des victoires d'étape.

« J'ai envie de courir chaque étape comme si c'était une classique. J'aimerais rester en bonne santé tout au long des trois semaines, j'aimerais avoir de bonnes sensations dans les Alpes et les Pyrénées. On aura une équipe super agressive qui cherchera à être constamment à l'avant. Je ne vais pas me relever mais je ne serai pas obnubilé par le classement général, comme sur le Giro. Je veux saisir toutes les opportunités possibles », a-t-il confié à L'Équipe.

Même sans maillot jaune, Romain Bardet pourrait être un des grands animateurs de ce Tour de France 2022.

Deux podiums, trois victoires d'étape mais jamais de maillot jaune

Et ça ne serait pas la première fois. Le coureur aux deux podiums (deuxième en 2016 et troisième en 2017) et trois victoires d'étape (Saint-Jean-de-Maurienne en 2015, Saint-Gervais Mont Blanc en 2016 et Peyragudes en 2017) n'a jamais porté la tenue du leader du classement général. La dernière fois qu'il a rallié l'arrivée à Paris, c'était en 2019 avec le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Depuis, Romain Bardet a abandonné en 2020 et a changé d'équipe en 2021. Il a pris le risque d’abandonner le statut de leader incontestable de l’AG2R - La Mondiale pour intégrer le collectif huilé de la Team DSM. Un choix payant qui lui a permis de se relancer en roulant l'esprit libéré et les jambes légères.

« Chez DSM, je n'ai jamais ressenti que j'avais besoin d'assumer mon statut. Ici, un néo-pro de 19 ans et un vainqueur de Grand Tour, c'est la même chose. Ce n'était pas le cas dans mon équipe précédente. Je ne suis pas parti pour fuir mes responsabilités, mais pour me débarrasser de ce qui me parasitait, de la pression superflue, quand on te montre en permanence qu'on attend énormément de toi et que les autres passent au second plan », a expliqué Romain Bardet à L’Équipe.

Rouler moins pour rouler mieux

Le coureur de 31 ans découvrait aussi une nouvelle philosophie dans les rangs de la formation allemande.

Avec une approche scientifique, une organisation rigoureuse et une logique sportive qui prime sur tout le reste, tout est fait pour mettre Romain Bardet dans les meilleures dispositions possibles.

« Le but est de mieux maîtriser la charge de travail, la récupération, et d'être sevré de compétition. Cela donne faim d'avoir si peu couru », a-t-il expliqué au sujet de son début de saison occupé avec deux stages à Tenerife.

C'est aussi cette stratégie qui explique pourquoi le Français n'a pris le départ d'aucune course entre le Giro et le Tour de France. Il s'est entraîné deux semaines en Suisse pour chercher des repères physiques. Et si cette recette marche aussi bien que ces derniers mois, alors Romain Bardet pourrait être une des belles surprises de ce Tour de France 2022.

À la mi-avril, il a terminé le Tour des Alpes à la première place du classement général. C’était la première fois que le Français inscrivait son nom au palmarès d’une épreuve à étapes depuis 2013 et une victoire sur le Tour de l’Ain. Une victoire qui avait donné le ton à quelques semaines du Tour d'Italie.

Le contexte ne lui sera peut-être pas aussi favorable que sur le Giro mais Romain Bardet semble avoir tout ce qu'il lui faut pour s'illustrer sur les routes du Tour de France.