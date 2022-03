Revivez la journée paralympique - Plus belles histoires, meilleurs moments et records des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 - Jour 3

Ski de fond, snowboard, ski alpin : la troisième journée des Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022 était riche en épreuves à médailles. 14 titres ont été décernés ce lundi 7 mars. Et deux d'entre eux sont revenus à des athlètes français ! Cécile Hernandez a gagné la médaille d'or en snowboard cross SB-LL2 tout comme Arthur Bauchet en super combiné hommes dans la catégorie debout.

C'est la deuxième couronne du roi Arthur à Pékin ! Il avait déjà remporté la descente. Il a fait parler sa polyvalence pour gagner la manche de descente et celle de slalom dans l'épreuve qui récompense le skieur le plus complet. Le Français de 21 ans s'est imposé en 1 min 50 s 26, avec plus de quatre secondes d'avance sur Santeri Kiiveri. « Le sport est un combat contre soit même et aujourd’hui c’était clairement un combat contre moi et mes jambes », a réagi au micro de France TV le désormais sextuple médaillé paralympique.

D'autres para skieurs alpins français étaient en mesure de viser le podium en super combiné, mais ils sont partis à la faute en slalom : Marie Bochet dans la catégorie debout chez les femmes et Hyacinthe Deleplace dans l'épreuve hommes déficients visuels. Ils ont dû se contenter de la cinquième place dans des épreuves respectivement remportées par Ebba Aarsjoe et Giacomo Bertagnolli.

Les athlètes canadiens ont aussi brillé en ce début de semaine. Brian McKeever a été sacré en para ski de fond longue distance technique classique hommes déficients visuels alors que Natalie Wilkie en or et Brittany Hudak en bronze sont montées sur le podium de la longue distance chez les femmes catégorie debout. En snowboard cross hommes SB-LL1, Tyler Turner a remporté le titre paralympique moins de deux mois après être devenu champion du monde.

À noter que dans la catégorie hommes SB-UL, la République populaire de Chine a fait un carton plein. Les quatre finalistes représentaient le pays hôte. Ji Lijia est monté sur la plus haute marche d'un podium 100% chinois.

Le moment de la journée : Cécile Hernandez complète sa collection avec le titre en snowboard cross

Cécile Hernandez tient son titre paralympique ! La Française a été sacrée en snowboard cross SB-LL2 ce lundi 7 mars. Après l'argent à Sotchi 2014 et le bronze à PyeongChang 2018, elle a enfin été titrée dans cette discipline.

« Je suis vraiment heureuse avec cette médaille d'or. C'était mon rêve depuis que j'ai commencé le para snowboard. C'est incroyable. Je n'arrive pas encore à réaliser », a réagi la snowboardeuse de 47 ans.

Cécile Hernandez a survolé les débats pour réaliser son rêve. Elle a réalisé le meilleur temps des qualifications puis elle a gagné ses trois runs en phase finale. Ses excellents départs ont fait la différence. Dans la grande finale, la native de Perpignan a rapidement pris les devants pour devancer Lisa Dejong et Brenna Huckaby.

L'athlète du jour : Un 14e titre paralympique pour Brian McKeever

En para ski de fond, il y a Brian McKeever et les autres. Le Canadien a remporté l'or en longue distance déficients visuels ce lundi 7 mars. Il a survolé les débats avec un temps de 55 min 36 s 7 pour parcourir les 20 km de sa première course aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. Le para fondeur de 42 ans a rallié l'arrivée avec plus de trois minutes d'avance sur son premier poursuivant, l'Américain Jake Adicoff.

Brian McKeever a pris les commandes de la course dès les premiers hectomètres. Après cinq kilomètres, son avance sur le deuxième approchait déjà des 30 secondes, un écart qui n'a cessé de grandir jusqu'à l'arrivée. Ce succès lui permet d'entrer encore un peu plus dans la légende : c'est sa 18e médaille paralympique, sa 14e en or.

Que regarder demain, mardi 8 mars

Le para biathlon va reprendre ses droits avec les épreuves de moyenne distance. Dans la catégorie debout chez les hommes, Benjamin Daviet va notamment revenir en piste. Le porte-drapeau de la délégation française va viser une première médaille après sa quatrième place en distance courte.

Alors que trois nouvelles sessions sont prévues dans le round robin de para curling, le tour préliminaire de para hockey sur glace va se terminer. Le Canada défiera la République de Corée à 13h05 heure locale (6h05 CET).

Les médailles du jour

Épreuves femmes

Para ski alpin - Super combiné déficientes visuelles

Or : Henrieta Farkasova (SVK)

Argent : Zhu Daqing (CHN)

Bronze : Menna Fitzpatrick (GBR)

Para ski alpin - Super combiné debout

Or : Ebba Aarsjoe (SWE)

Argent : Zhang Mengqiu (CHN)

Bronze : Alana Ramsay (CAN)

Para ski alpin - Super combiné assises

Or : Anna-Lena Forster (GER)

Argent : Muraoka Momora (JPN)

Bronze : Liu Sitong (CHN)

Para ski de fond - Longue distance technique classique debout

Or : Natalie Wilkie (CAN)

Argent : Sydney Peterson (USA)

Bronze : Brittany Hudak (CAN)

Para ski de fond - Longue distance technique classique déficientes visuelles

Or : Oksana Shyshkova (UKR)

Argent : Linn Kazmaier (GER)

Bronze : Leonie Maria Walter (GER)

Para snowboard - Cross SB-LL2

Or : Cécile Hernandez (FRA)

Argent : Lisa Dejong (CAN)

Bronze : Brenna Huckaby (USA)

Épreuves hommes

Para ski alpin - Super combiné déficients visuels

Or : Giacomo Bertagnolli (ITA)

Argent : Johannes Aigner (AUT)

Bronze : Neil Simpson (GBR)

Para ski alpin - Super combiné debout

Or : Arthur Bauchet (FRA)

Argent : Santeri Kiiveri (FIN)

Bronze : Adam Hall (NZL)

Para ski alpin - Super combiné assis

Or : Jesper Pedersen (NOR)

Argent : Jeroen Kampschreur (NED)

Bronze : Niels de Langen (NED)

Para ski de fond - Longue distance technique classique debout

Or : Kawayoke Taiki (JPN)

Argent : Cai Jiayun (CHN)

Bronze : Qiu Mingyang (CHN)

Para ski de fond - Longue distance technique classique déficients visuels

Or : Brian McKeever (CAN)

Argent : Jake Adicoff (USA)

Bronze : Zebastian Modin (SWE)

Para Snowboard - Cross SB-UL

Or : Ji Lijia (CHN)

Argent : Wang Pengyao (CHN)

Bronze : Zhu Yonggang (CHN)

Para Snowboard - Cross SB-LL1

Or : Tyler Turner (CAN)

Argent : Mike Schultz (USA)

Bronze : Wu Zhongwei (CHN)

Para Snowboard - Cross SB-LL2