Brian McKeever : cinq choses à savoir sur la légende canadienne des Jeux Paralympiques d'hiver 

Brian McKeever est une véritable légende des Jeux Paralympiques d’hiver.

À Pékin, le Canadien participera à sa sixième édition consécutive. Depuis Salt Lake City 2002, le fondeur de 42 ans a gagné 13 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze. Ce total de 17 médailles fait de lui le paralympien canadien le plus décoré de l’histoire.

En para ski de fond, personne n’a réussi à se bâtir un tel palmarès.

Voici cinq choses à savoir sur Brian McKeever avant les Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 où il tentera d’entrer encore un peu plus dans l’histoire du 4 au 13 mars 2022.

Ses débuts

Brian McKeever a essayé le ski dès qu’il a été en âge de le faire : à trois ans. Il a participé à ses premières compétitions à 12 ans. Sept ans plus tard, il commençait à perdre la vue à cause d’une maladie génétique. Il souffre de la maladie de Stargardt, un syndrome qui lui fait perdre la vision centrale, les détails et les couleurs, mais pas la vision périphérique. Son père souffre également de cette maladie.

« Si vous fixez le soleil pendant un long moment puis que vous vous détournez, vous obtenez des taches floues. Pour moi, les taches floues ne partent pas », a expliqué le fondeur sur le site du Comité Paralympique Canadien.

Mais il n’a pas laissé sa perte de la vision l’empêcher de réaliser son rêve en s'entraînant avec l’aide d’un guide, et en 2002, il a participé à ses premiers Jeux Paralympiques.

Brian avec son frère Robin sur le podium à Vancouver 2010 Photo de 2010 Getty Images

Une histoire de famille

Robin, son grand frère, a joué un rôle crucial dans la carrière de Brian McKeever. Il a lui même été un athlète accompli, participant notamment aux Jeux Olympiques d’hiver de Nagano 1998 en ski de fond.

Robin a été le guide de Brian pendant plusieurs années sur le circuit international. Ensemble, ils ont connu beaucoup de succès. Depuis, le cadet de la fratrie McKeever a travaillé avec Graham Nishikawa et Russell Kennedy en tant que guides pendant que son aîné devenait son entraîneur.

En 2011, ils sont tous les deux entrés dans le Temple de la renommée de la Fondation canadienne des personnes ayant un handicap physique. Ils ont également reçu la Médaille civile du service méritoire de la part du gouverneur général du Canada en 2016 pour récompenser leurs accomplissements sportifs.

Un crève-coeur en 2010

Brian McKeever a réalisé un exploit historique à Vancouver 2010, en étant nommé dans l’équipe canadienne pour les Jeux Olympiques d’hiver et les Jeux Paralympiques d’hiver. C'était une grande première !

Il devait participer au 50 km hommes mais au dernier moment, le sélectionneur lui a préféré un athlète qui avait brillé dans une autre épreuve.

Il a réussi à se remettre de cette déception pour remporter trois médailles d’or aux Jeux Paralympiques d’hiver de Vancouver 2010 avec son frère Robin qui était son guide.

Des médailles, encore des médailles et toujours des médailles

Brian McKeever a remporté 17 médailles lors de ses cinq participations aux Jeux Paralympiques d’hiver. Voici la liste complète :

Salt Lake City 2002 : 1 km para ski de fond – Or

Salt Lake City 2002 : 20 km para ski de fond – Argent

Salt Lake City 2002 : 10 km para ski de fond – Or

Turin 2006 : 7,5 km para biathlon – Bronze

Turin 2006 : 1 km para ski de fond – Or

Turin 2006 : 20 km para ski de fond – Argent

Turin 2006 : 10 km para ski de fond – Or

Vancouver 2010 : 1 km para ski de fond – Or

Vancouver 2010 : 20 km para ski de fond – Or

Vancouver 2010 : 10km para ski de fond – Or

Sotchi 2014 : 10 km para ski de fond – Or

Sotchi 2014 : 20 km para ski de fond – Or

Sotchi 2014 : 1 km para ski de fond – Or

PyeongChang 2018 : sprint para ski de fond – Or

PyeongChang 2018 : 20 km para ski de fond – Or

PyeongChang 2018 : 10 km para ski de fond – Or

PyeongChang 2018 : relais mixte para ski de fond – Bronze

Porte-drapeau

Brian McKeever a eu l’honneur d’être le porte-drapeau de la délégation canadienne à plusieurs occasions. Il a été désigné pour la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques d’hiver de Salt Lake City 2002.

Pour le récompenser de ses performances au plus haut niveau pendant aussi longtemps, le fondeur a aussi eu la chance de mener la délégation canadienne lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018.

Brian McKeever a mené la délégation canadienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

Inspiration

N’importe quelle discussion avec Brian McKeever vous permettra de mieux comprendre sa philosophie et pourquoi il s’inflige des heures d’entraînement et persévère malgré plusieurs blessures.

« J’ai toujours dit que les médailles étaient pour les autres parce que je n’ai jamais fait ça pour les médailles. Il n’y a aucun doute qu’elles sont belles, je l’admets et chaque médaille que j’ai gagnée, j’en suis fier. Mais je les apprécie surtout pour ce qu’elles représentent. Derrière chaque médaille, il y a quatre ans de travail à se mettre des coups de pieds aux fesses pour être meilleur. C’est toujours "aujourd’hui était une bonne journée, mais demain doit être meilleur". Tu te lèves et tu réfléchis à comment faire pour que la journée qui commence soit meilleure que la précédente et c’est comme ça tous les jours, encore et encore », a expliqué le Canadien au Guardian.

S'il est poussé par sa volonté d'être meilleur, le natif de Canmore a aussi été inspiré par une athlète en particulier : Marla Runyan. L'Américaine qui souffre de la même maladie que lui avait participé aux Jeux Paralympiques à Barcelone 1992 et Atlanta 1996 puis aux Jeux Olympiques à Sydney 2000 en athlétisme.