Résumé du patinage de vitesse à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Les records sont faits pour être battus. Ces moments historiques, nous en avons été témoins à pas moins de 14 reprises, soit autant de fois que le patinage de vitesse a compté de disciplines au Anneau national de patinage de vitesse de Pékin.

Les Pays-Bas ont prolongé leur domination dans ce sport, Irene Schouten donnant le ton dès les premiers jours de Beijing 2022. L’athlète de 29 ans a établi un nouveau record olympique du 3000 m féminin pour remporter l’or dès la journée d’ouverture, avant, cinq jours plus tard, d’en établir un second, cette fois sur le 5000 m, toujours synonyme de médaille d’or. Ces deux records avaient été établis il y a de ça 20 ans à Salt Lake City par l’Allemande Claudia Pechstein, qui a connu sa huitième apparition olympique à Pékin à l’âge de 49 ans.

Une autre athlète expérimentée a trusté les podiums. Sur le 1500 m féminin, la légendaire Ireen Wüst a battu le record olympique pour décrocher sa troisième médaille d’or de la distance et son sixième titre olympique. À 35 ans, elle a aussi récolté le bronze de la poursuite par équipe pour poter son total de médailles à 13 en cinq Jeux d’hiver : six en or, cinq en argent et deux en bronze.

Chez les hommes, le Suédois Nils van der Poel a volé la vedette en devenant le nouveau roi du 5000 m et du 10000 m, détrônant au passage le légendaire néerlandais Sven Kramer. Du haut de ses 25 ans, il a également établi de nouveaux records olympiques sur ces deux distances, le dernier étant même un record du monde. Cependant, cela n’a pas suffi à empêcher les Pays-Bas de conclure une énième campagne de rêve, puisque Thomas Krol et Kjeld Nuis ont respectivement remporté le 1000 m et le 1500 m.

Enfin, lors du dernier jour de compétition, Bart Swings a remporté la mass start masculine pour offrir à la Belgique sa première médaille d’or aux Jeux d’hiver depuis 1948, avant que Schouten ne complète son triplé en individuel en ajoutant une nouvelle médaille d’or en mass start.

Les 3 meilleurs moments

1 - Wüst écrit l'histoire dans son chant du cygne

La légende néerlandaise Ireen Wüst a réussi à conserver son titre du 1500 m féminin pour consolider son statut d’athlète la plus décorée des Jeux. Non seulement, elle a remporté sa sixième médaille d’or aux Jeux Olympiques, mais Wüst est également devenue la première et unique athlète à avoir remporté l’or individuel dans chacune des cinq éditions des Jeux d’hiver auxquelles elle a participé.

Elle est aussi devenue la seconde patineuse de vitesse à récolter cinq médailles olympiques dans la même épreuve, avec trois médailles d’or à Vancouver 2010, PyeongChang 2018 et Beijing 2022, une d’argent à Sotchi 2014 et une de bronze à Turin 2006. Cet exploit n’a été réussi que par Claudia Pechstein, qui a dominé le 5000 m féminin de 1992 à 2006.

La médaillée d'or néerlandaise Ireen Wust célèbre Photo de 2022 Getty Images

2 - Doublé plein de joie pour Nils

Le recordman du monde et champion du monde en titre Nils van der Poel n’a pas fait que battre son propre record pour s’adjuger le 10000 m masculin (12 min 30 s 74), il est également devenu le dixième homme à remporter le doublé longue distance lors d’une seule et même édition des Jeux Olympiques d’hiver.

Le Suédois polyvalent, qui était le seul patineur de vitesse à représenter son pays à Beijing 2022, a également mis fin à une période de 34 ans sans médaille d’or depuis que Tomas Gustafson a remporté, deux fois de suite, le 5000 m à Sarajevo 1984 et Calgary 1988.

Signé, scellé, livré : Nils van der Poel établit le record du monde du 10000m et remporte une seconde médaille d’or à Beijing 2022 Photo de Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

3 - Jackson remercie Bowe avec style

N’ayant pas réussi à se qualifier pour les Jeux d’hiver après un faux pas lors des qualifications olympiques américaines, Erin Jackson n’a pu participer au 500 m féminin de Beijing 2022 que grâce au désistement de sa coéquipière Brittany Bowe, qui lui a laissé sa place.

Et l’athlète de 29 ans a su tirer le meilleur parti de la seconde chance qui s’est offerte à elle, battant la Japonaise Takagi Miho de seulement 0,08 seconde pour décrocher sa première médaille d’or olympique sur sa deuxième tentative. Un brillant résultat pour l’ancienne spécialiste du roller en ligne, qui avait terminé 24e du 500m pour ses débuts à PyeongChang 2018.

Erin Jackson est la première patineuse de vitesse américaine à remporter le 500m olympique depuis Bonnie Blair en 1994 Photo de Richard Heathcote/Getty Images

Ils vous racontent

« C’est juste incroyable. Il y a beaucoup d'émotions différentes qui traversent mon esprit en ce moment. Je veux dire, c’est juste bizarre que j’ai été capable de le faire une nouvelle fois. Toute la semaine, je me suis sentie en pleine forme. J’ai très bien patiné, et je savais que je pouvais me faire confiance. J’étais confiante en le fait que je pouvais le faire aujourd’hui. Ensuite, avoir réussi une telle course est tout bonnement incroyable. Je n’ai pas de mots pour l’exprimer ».

Ireen Wüst, après avoir remporté sa troisième médaille d'or du 1500 m féminin et sa sixième médaille des Jeux.

« Ma coéquipière Brittany [Bowe] a été incroyable, très altruiste. Elle a sacrifié sa place pour m’aider à réussir cela. J’étais vraiment reconnaissante qu’elle fasse cela. Heureusement, nous avons fini par obtenir une troisième place et elle a également pu concourir. C’était tout simplement incroyable de l’avoir sur la glace. Nous avons pu être heureuses ensemble après la course ».

Erin Jackson, au sujet de ce qu'elle a vécu pour arriver à Beijing 2022.

« C’est fou. L’argent puis l’or, c’est incroyable. Après les derniers Jeux Olympiques, j’avais dit : "J’ai eu une médaille d’argent, je suis super content". Mais je voulais passer au niveau supérieur. Et après l’argent, il ne reste plus que l’or. Je savais que c’était ambitieux et un rêve pour lequel je devais travailler. Je savais que tout pouvait arriver aujourd’hui. »

Bart Swings, après sa médaille d'or en mass start hommes à Beijing 2022.

Erin Jackson et Brittany Bowe Photo de 2022 Getty Images

Liste des médailles de patinage de vitesse à Beijing 2022

Épreuves femme

500m

Or : Erin Jackson (USA)

Argent : Takagi Miho (JPN)

Bronze : Angelina Golikova (ROC)

1000 m

Or : Takagi Miho (JPN)

Argent : Jutta Leerdam (NED)

Bronze : Brittany Bowe (USA)

1500 m

Or : Ireen Wüst (NED)

Argent : Takagi Miho (JPN)

Bronze : Antoinette de Jong (NED)

3000 m

Or : Irene Schouten (NED)

Argent : Francesca Lollobrigida (ITA)

Bronze : Isabelle Weidemann (CAN)

5000 m

Or : Irene Schouten (NED)

Argent : Isabelle Weidemann (CAN)

Bronze : Martina Sablikova (CZE)

Mass start

Or : Irene Schouten (NED)

Argent : Ivanie Blondin (CAN)

Bronze : Francesca Lollobrigida (ITA)

Poursuite par équipes

Or : Canada

Argent : Japon

Bronze : Pays-Bas

Épreuves homme

500 m

Or : Gao Tingyu (CHN)

Argent : Cha Minkyu (KOR)

Bronze : Morishige Wataru (JPN)

1000 m

Or : Thomas Krol (NED)

Argent : Laurent Dubreuil (CAN)

Bronze : Haavard Holmefjord Lorentzen (NOR)

1500 m

Or : Kjeld Nuis (NED)

Argent : Thomas Krol (NED)

Bronze : Kim Minseok (KOR)

5000 m

Or : Nils van der Poel (SWE)

Argent : Patrick Roest (NED)

Bronze : Hallgeir Engebraaten (NOR)

10000 m

Or : Nils van der Poel (SWE)

Argent : Patrick Roest (NED)

Bronze : Davide Ghiotto (ITA)

Mass start

Or : Bart Swings (BEL)

Argent : Chung Jaewon (KOR)

Bronze : Lee Seunghoon (KOR)

Poursuite par équipes

Or : Norvège

Argent : ROC

Bronze : États-Unis d'Amérique