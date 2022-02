L’histoire de la médaille d’or d’Erin Jackson, co-écrite par Brittany Bowe, est « incroyable »

Brittany Bowe a commencé, Erin Jackson a fini.

Sans le geste altruiste de Bowe après les qualifications américaines, Erin Jackson n’aurait sans doute pu prendre le départ du 500 mètres femmes de ce dimanche (13 février).

Mais elle était bien au départ. Et elle a réalisé un temps canon de 37,04 s, soit 0,08 seconde plus rapide que la Japonaise Takagi Miho, pour devenir la première femme noire championne olympique de patinage de vitesse.

Angelina Golikova, représentante du ROC, a remporté le bronze.

Jackson a déclaré : « C’est comme un rêve devenu réalité. Je n’aurais pu le prédire il y a un an. Je me sens encore un peu comme une nouvelle dans ce sport et je suis vraiment reconnaissante que les choses se soient déroulées ainsi. J’espère avoir un avenir plus long. J’ai juste essayé de tout éteindre et de faire une course automatique.

« Je ne me souviens pas de grand-chose de la course. Je sais juste que j’ai franchi la ligne d’arrivée et que j’étais heureuse » - Erin Jackson, médaillée d'or du 500 m

Jackson est la première Américaine à remporter le 500 m depuis Bonnie Blair à Lillehammer 1994. Pas mal pour quelqu’un qui est passé du roller de vitesse au patinage de vitesse il y a seulement cinq ans.

Bowe a terminé 16e de la soirée avec un temps de 38,04 s, mais elle était loin d’être déçue. En réalité, elle était sans doute la coéquipière la plus fière du monde.

« Je suis sans voix », a déclaré Bowe. « C’était un honneur de donner cette opportunité à quelqu’un… Je savais qu’elle avait une chance de faire quelque chose de spécial. Et cette chose spéciale est arrivée, elle est devenue championne olympique ».

« Je ne pourrais être plus fière d’être sa coéquipière et je suis juste heureuse de faire partie de ce puzzle. C’est fou. Incroyable ».

L’histoire entre Bowe et Jackson, racontée comme un film, est la suivante :

Jackson, première femme noire à intégrer l’équipe américaine de longue piste en 2018 et numéro une mondiale du 500 m, a terminé troisième des qualifications américaines de janvier après une glissade peu orthodoxe.

Bowe a elle remporté le 500 m, ce qui ne lui convenait guère sachant où elle se situait dans la hiérarchie mondiale.

Le moment où Erin Jackson est devenue championne olympique ce dimanche Photo de Richard Heathcote/Getty Images

Déjà qualifiée pour ses meilleures épreuves, le 1000 m et le 1500 m, Bowe a cédé sa place à son amie depuis près de deux décennies.

Bowe poursuit : « J’ai remporté le tournoi mais je savais très bien où je me trouvais dans le classement mondial. Erin est classée numéro une mondiale et elle est désormais championne olympique. C’était la bonne chose à faire ».

« Si fière d’elle, je veux que ce moment lui revienne entièrement et qu’elle en profite. C’est exactement ce que je lui ai dit ».

Bowe a finalement participé au 500 m uniquement parce que les États-Unis ont récupéré une place laissée vacante dans l’épreuve par certaines équipes pour des questions de quota.

Désormais, Jackson espère pouvoir remporter le 1000 m, une épreuve dont Bowe est la recordwoman du monde, ce jeudi.

« J’espère que ce n’est pas encore fini. Elle a encore un 1000 m. J’espère que nous pourrons toutes les deux décrocher une médaille d’or ensemble », affirme Jackson, âgé de 29 ans, de quatre ans la cadette de Bowe.

« Je ne me sentais pas parfaite (aujourd’hui) mais je me sentais bien. Je suis juste heureuse d’avoir été capable de faire une bonne course ».

« Même avant les deux dernières saisons, la compter comme coéquipière et comme mentor a été incroyable ».