Shaun White « soulagé » après sa qualification pour la finale du snowboard halfpipe à Beijing 2022

Ce n’est pas encore fini pour Shaun White.

Si l’Américain s’est qualifié pour la finale du snowboard halfpipe des Jeux Olympiques de Beijing 2022, il s’est toutefois fait une petite frayeur lors de sa cinquième participation aux JO.

Il est en effet tombé sur le premier de ses deux runs, mercredi 9 février, et devait absolument sortir un grand numéro sur son deuxième run. Au final, le triple médaillé d’or olympique a marqué 86,25 points et a fini quatrième des qualifications. Il fait partie des 12 snowboardeurs qui seront en finale, vendredi.

« Je ne peux pas vous dire à quel point j’étais soulagé quand j’ai réussi le dernier double-12. Ouf ! Ça fait du bien ! », a-t-il déclaré à Olympics.com. « Je ne savais pas quel score j’allais avoir, mais je me disais que ça serait suffisant pour me qualifier. Je suis super fier. Fier d’avoir réussi à poser mes tricks et fier d’être en finale. »

« Je suis en finale ! » - Shaun White

Le champion en titre a avoué qu’il était nerveux avant le début de la compétition.

« Ce serait mentir de dire que je n’étais pas nerveux. Ce premier run se passait très bien, je passais les étapes une à une, tout était parfait et puis je crois que je me suis un peu trop relâché et il m’a manqué trois, quatre centimètres dans ma rotation. Je me suis retrouvé à glisser sur le dos et je me suis dit : "Oh la, la, il me reste une autre chance pour réussir". Je n’aime pas être dans cette situation, mais ce n’est pas comme si ça ne m’était jamais arrivé. »

« Je me retrouve dans la remontée mécanique et je dois attendre près d’une heure pour avoir une autre chance. Alors j’essaie de rester positif, mais dans ma tête, c’est : "Waouh, ce sont tes derniers Jeux et tu ne vas peut-être pas participer à la finale". J’ai dû oublier tout ça, me concentrer, faire le boulot et poser mon run. »

Après son arrivée en République populaire de Chine, le snowboardeur de 35 ans a annoncé que Beijing 2022 serait la dernière compétition de snowboard qu’il disputerait dans sa carrière. Il s’agissait donc de ses dernières qualifications.

« J’ai appris à gérer cette pression au fil des ans, à la garder à l’intérieur et à me servir de ma concentration pour faire ce qu’il fallait. Mais c’est toujours pareil. La pression est comme elle est, il faut apprendre à la gérer. C’est ce qui fait de toi un grand compétiteur. »

« Je préfèrerais vraiment ne pas avoir de pression. J’aimerais que tout soit simple puis faire un run pour m’amuser et pour augmenter mon score. Mais bon, oublions ça. Je suis en finale ! »

Heureux d’être là

La star américaine Chloe Kim faisait partie des spectateurs de l’épreuve hommes sur le parcours de Secret Garden, quelques heures après avoir validé son billet pour la finale femmes. Elle a félicité White dans la zone des médias après la course.

« Ces Jeux Olympiques ont été incroyables pour moi. Être ici est un plaisir, un véritable honneur », a ajouté White avant de parler de la finale de vendredi. « Quand je regarde autour de moi, je vois que pas mal d’entraîneurs et de membres du staff sont des gars contre lesquels j’ai couru. Et là, je suis encore là et je donne encore du fil à retordre aux jeunes… »

« Je veux juste poser de bons runs. Je serai fier de ça et ensuite, on verra bien ce qui se passe. Je suis un compétiteur. Je veux gagner plus que tout. Je veux faire tout mon possible pour mes derniers Jeux. »

