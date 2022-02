Pinturault : « Je peux skier très vite, il ne faut pas que j’en doute »

À la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022, Alexis Pinturault ne souhaite surtout pas se voiler la face. « Je ne fais pas une saison mirobolante » a indiqué sans détour l’athlète français de 30 ans, après avoir attaqué les Jeux par l’entraînement de descente.

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde l’an passé, le skieur de Courchevel connaît une saison 2021/2022 plus délicate, avec seulement deux podiums au compteur (2e du géant de Val d’Isère et 2e du slalom de Madonna Di Campiglio).

Mais le Savoyard en est persuadé : il est toujours capable d’aller très vite, et il n’a pas grand-chose à perdre à Beijing 2022. « C’est sûr que je n’ai pas prouvé grand-chose cette année, d’une certaine manière, ça enlève un peu de pression. Je suis un athlète qui peut skier très vite, il ne faut pas que j’en doute. Il faut réunir tout ça, reprendre confiance, réaligner tout, si j’arrive à le faire ça peut donner de belles choses. »

Retrouver la confiance et son niveau de glisse qui lui avait permis d’être le meilleur skieur du monde l’an passé, pour aller chercher un titre olympique qui manque à son fabuleux palmarès. En deux participations aux Jeux Olympiques, « Pintu » a remporté trois médailles : le bronze en géant en 2014 et 2018, et l'argent en combiné en 2018.

Cette année, il visera l’or dans trois disciplines : le combiné, le géant et le slalom.

Quand voir Alexis Pinturault aux JO de Beijing 2022 ? (Tous les horaires sont CST)

Jeudi 10 février - 10h30 : Descente du combiné alpin hommes ; 14h15 : Slalom du combiné alpin hommes

Descente du combiné alpin hommes ; Slalom du combiné alpin hommes Dimanche 13 février - 10h15 : Slalom géant hommes, manche 1 ; 13h45 : Slalom géant hommes, manche 2

Slalom géant hommes, manche 1 ; Slalom géant hommes, manche 2 Mercredi 16 février - 10h15 : Slalom hommes, manche 1 ; 13h45 : Slalom hommes, manche 2

