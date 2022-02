Alerte médaille : le titre et le record olympique pour le patineur chinois Gao Tingyu sur le 500 m, Laurent Dubreuil quatrième

Du bronze à l’or !

Le patineur de vitesse de République populaire de Chine Gao Tingyu a conquis l’or olympique lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

En bronze il y a quatre ans, Gao a battu le record olympique en concluant la course de 500 m en 34,32 s. Il est sacré pour la première fois de sa carrière aux JO à l’âge de 24 ans. À PyeongChang 2018, il avait été le premier patineur chinois à décrocher une médaille olympique.

Cha Min Kyu, de République de Corée, fait aussi bien qu’il y a quatre ans chez lui en décrochant la médaille d’argent avec un chrono de 34,39 s. Le Japonais Morishige Wataru termine à la troisième place, en bronze.

Grand favori de l’épreuve après ses huit podiums en huit courses de Coupe du monde cette saison – avec le record canadien et le deuxième meilleur chrono de l’histoire à la clé – Laurent Dubreuil échoue au pied du podium, avec un temps de 34,522 s, après un faux départ à la première tentative.

Le champion olympique en titre, le Norvégien Haavard Holmefjord Lorentzen, auquel Gao a chipé le record olympique, termine à la 15e place.

Dubreuil à 0,03 s du podium

En entretien avec Olympics.com au mois de janvier, Laurent Dubreuil avait annoncé la couleur : « Honnêtement, je pense que c'est Gao le favori. C'est dans son pays, puis il est médaillé aux derniers Jeux. Je pense que c'est l'homme à battre. »

Le Québécois avait raison sur toute la ligne en répondant de la sorte lorsqu’on lui demandait qui était favori pour ce 500 m olympique alors que c’est lui le champion du monde en titre. La prophétie ne disait toutefois pas que Gao allait même battre le record olympique de Lorentzen qui termine avec un chrono de 34,921, à 0,60 s de son successeur chinois.

Dubreuil n’avait pas non plus prévu son faux départ qui l’a obligé à s’y reprendre à deux fois pour démarrer. Il a finalement terminé à 0,20 s de la première place, mais surtout à un minuscule 0,03 s de la troisième place du podium occupé par Morishige Wataru, qui l’avait déjà battu par deux fois en Coupe du monde début décembre.

Si cela peut consoler Dubreuil, les autres grands patineurs n’étaient pas vraiment dans leur assiette aujourd’hui, mis à part Gao. Ainsi, le Néerlandais Thomas Krol a terminé 18e. Mais il est davantage spécialisé dans le 1000 et le 1500 m où il a d’ailleurs décroché l’argent à Beijing 2022. Le patineur du ROC Viktor Mushtakov, une victoire en Coupe du monde cette saison, a terminé 9e.

Même les Japonais ont été en-deçà des espérances, à l’exception de Morishige en argent : Murakami Yuma et Shinhama Tatsuya – couplé à Dubreuil pour disputer la dernière course – ont fini respectivement 8e et 20e.

