Alerte médaille, patinage de vitesse 5000 m : l'or et la meilleure performance olympique pour Schouten, l'argent pour la Canadienne Weidemann

Une nouvelle démonstration.

Irene Schouten a été sacrée championne olympique dans l'épreuve de patinage de vitesse 5000 m femmes. Cinq jours après son titre en 3000 m, elle a poursuivi son récital aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 avec une nouvelle médaille d'or.

La Néerlandaise, partie en dernière position, a mis le turbo sur l'Anneau national de patinage de vitesse avec un chrono de 6 min 43 sec 51, meilleure performance olympique à la clef !

Isabelle Weidemann, leader de la coupe du monde longue distance, décroche la médaille d'argent avec un temps de 6 min 48 sec 18. La Canadienne, native d'Ottawa, glane une deuxième médaille à Pékin après le bronze sur le 3000 m.

Martina Sablikova remporte le bronze. À 34 ans, la Tchèque décroche sa 7e médaille olympique : de l'or en 3000 m, 5000 m mais et du bronze en 1500 m à Vancouver 2010, de l'or en 5000 m et de l'argent en 3000 m à Sotchi 2014, de l'argent en 5000 m à Pyeongchang 2018.

L'Italienne Francesca Lollobrigida termine au pied du podium, juste devant la Norvégienne Ragne Wiklund, 21 ans, championne du monde du 1500 m.

Les réactions des médaillées

Irene Schouten : « Deux courses, deux médailles d’or ! Je suis très heureuse. Je ne peux pas me sentir mieux. J’étais confiante avant la course. Puis j’ai vu qu’Isabelle (Weidemann) avait sorti un super chrono. Je me suis dit 'aie, il va falloir être encore plus rapide". Mais j’ai bien patiné, donc je suis très heureuse. »

Isabelle Weidemann : « Je suis juste trop contente. Après avoir gagné une médaille aux JO, je pensais avoir atteint les sommets de l’émotion. J’espérais que ma bonne course en 3000 m ne soit pas un coup de chance. Aujourd’hui, j’ai essayé de garder le contrôle, de penser à ma technique, puis j’ai perdu le compte des tours. La course était un vrai combat. »

Martina Sablikova : « Je ne pensais gagner une médaille aujourd’hui. Et j’ai le bronze… je ne trouve pas les mots. Il y a encore un mois, je ne savais même pas si je pourrais participer aux Jeux car je m’étais coupée sur la glace. Pour Milan Corina 2026, je ne sais pas encore si j’y serais. Je vais y réfléchir. J’ai 34 ans et se préparer pour les Jeux est une épreuve. »