Alerte médaille : Nathan Chen est champion olympique de patinage artistique ! Kagiyama Yuma et Uno Shoma en argent et en bronze, Hanyu Yuzuru quatrième

Nathan Chen a décroché son Graal !

Après avoir remporté la médaille de bronze individuelle à PyeongChang 2018 et celle d’argent par équipes aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, le voilà désormais couronné champion olympique de patinage artistique en individuel à Pékin.

L’Américain, déjà en tête après le programme court de mardi avec un record mondial à la clé, a confirmé ce jeudi 10 février en obtenant 218.63 points au programme libre après une représentation splendide où il a posé cinq quads, pour un total cumulé de 332.60 points. Evan Lysacek était le dernier Américain à avoir été sacré champion, à Vancouver 2010.

Son dauphin s’appelle Kagiyama Yuma, déjà deuxième des Championnats du monde 2021 derrière Chen. Le Japonais de 18 ans, vainqueur de l’épreuve aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020, a lui aussi passé la barre des 200 points dans le programme libre (201.93), pour un total de 310.05 points après sa deuxième place au programme court.

En bronze, on retrouve son compatriote Uno Shoma, le vice-champion olympique de PyeongChang 2018, avec un score total de 293.00 (187.10 au programme libre aujourd’hui).

Le double champion sortant Hanyu Yuzuru a tenté le premier quadruple Axel de l’histoire d’une compétition de patinage artistique, mais ne l’a pas complété. Huitième du programme court, il n’a pas su faire son retard dans le programme libre même s’il a fini troisième aujourd’hui avec 188.06 points (total : 283.21).

Les Français Kévin Aymoz et Adam Siao Him Fa – auteur du meilleur score de sa carrière – ont terminé 12e et 14e respectivement. Le Canadien Keegan Messing juste devant à la 11e place. Le Suisse Lukas Britschgi prend la 23e place.

Toutes les infos sur le déroulement du programme libre hommes dans quelques instants…

Pour ne rien rater des Jeux, suivez le Liveblog de Beijing 2022 ici

Nathan Chen taille patron

Certes, il a été légèrement déséquilibré sur son quadruple Salchow, mais à part cette légère faute, Nathan Chen a été splendide sur Rocket Man d’Elton John. Il fut le seul patineur, ce jeudi 10 février, à poser cinq quads : un quad flip associé à un triple boucle piqué, un quad flip, le quad Salchow précédemment cité, un quad Lutz et une combinaison quad boule piqué-Euler-flip. Le tout agrémenté d’un triple Axel et d’une combinaison triple Lutz-triple double piqué.

Que demander de plus ? Peut-être un quad Axel que seul le double champion en titre Hanyu Yuzuru a été le seul à tenter ? Mais celui-ci a manqué une rotation, puis a chuté sur son quad Salchow et ses deux triples Axels n’ont pas suffi à le placer sur le podium. C’est d’ailleurs la première fois que le Japonais de 27 ans ne monte pas sur la première marche du podium (et sur le podium tout court) après ses deux autres participations olympiques, à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018.

Celui qui a été gêné par une blessure ligamentaire à la cheville cette saison avait cumulé trop de retard au programme court sur ses deux compatriotes. Le jeune Kagiyama Yuma, 18 ans, a réussi quatre quads, mais a surtout cumulé des points grâce à ses excellents triple boucle piqué et triple Salchow, pour une belle deuxième place à l’occasion de ses premiers Jeux Olympiques seniors. La relève est-elle donc assurée du côté du Japon ?

Surtout qu’Uno Shoma a décroché sa troisième médaille olympique, sa deuxième en individuel. En argent à PyeongChang 2018, il s’est cette fois placé à la troisième place, comme avec son équipe du Japon lors de l’épreuve par équipes plus tôt à Pékin. Il a posé un quad boucle, un quad Salchow, est tombé sur son quad flip et a hésité sur son quad boucle piqué pour conserver la place qu’il avait acquise au programme court.

Pour tout comprendre sur les sauts du patinage artistique, c’est par ici.

Kévin Aymoz et Adam Siao Him Fa font le bilan

Le Français Kévin Aymoz (24 ans) a terminé 12e au classement général. Il a quelque peu raté son entrée en matière en tombant sur son triple boucle piqué d’entrée. Il a ensuite réussi tous ses triples sauts : triple boucle piqué, triple Axel, triple boucle, un nouveau triple Axel, triple Lutz et triple flip (de justesse) combiné à un Euler et triple Salchow.

« Ce n’était pas une question de perfection ni de réussite, mais de se battre jusqu’au bout », a expliqué Aymoz au micro de France TV. « Aujourd’hui, je me suis battu du mieux que j’ai pu avec la saison que j’ai faite. Un top 12 pour mes premiers Jeux, c’est très bien. »

Gêné par les blessures cette saison, notamment une pubalgie pendant l’été, il avait dû renoncer au Grand Prix de Skate America en raison d’un problème à un orteil. « Je me suis battu, j’ai donné sang, larmes, corps et âme lors des derniers mois pour revenir à niveau, avec le très peu de préparation que j’ai, et je trouve que je tiens bien la route », a-t-il conclu.

Son compatriote Adam Siao Him Fa (21 ans) s’est montré très heureux d’avoir disputé ses premiers JO également. « Il y eu quelques erreurs, mais je me suis beaucoup amusé, c’est vraiment génial », s’est-il réjoui au micro d’Olympics.com en zone mixte. « J’ai bien lâché, je me suis donné à fond. Je n’ai aucun regret. Vraiment, j’ai zéro regrets. J’ai donné tout ce que j’avais à donner. Je voulais montrer que ce programme me plaisait beaucoup, que je m’amusais dedans. Le but, c’était d’apporter de la bonne humeur et de la joie. »

S’il a chuté sur son quad Salchow, il a réussi un quad boucle piqué et une combinaison triple Lutz-triple boucle piqué, ainsi qu’une combinaison triple Lutz-Euler-triple Salchow, sur des morceaux de Daft Punk.