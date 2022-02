Pour l’entraîneur de Nathan Chen, son état d’esprit est clair avant le programme libre : « Il sait vraiment ce qu’il veut faire »

Après une décennie passée aux côtés de Nathan Chen, l’entraîneur Rafael Arutunian assure que son protégé prend les choses « les unes après les autres » aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Il y a quatre ans, à PyeongChang 2018, Chen terminait 17e après un programme court catastrophique. Ce mardi (8 février), il a établi un nouveau record du monde dans ce segment et pointe en tête avant le programme libre de jeudi (10 février).

Selon Arutunian, Chen, aujourd’hui âgé de 22 ans, a appris tout au long de cette compétition.

« Tout arrive pour une raison dans la vie », racontait-il à Olympics.com ce mercredi (9 février) après la séance d’entraînement des hommes. « Si vous prenez la bonne décision après que quelque chose soit arrivé… Je pense que c’est ce qu’il a fait ».

Les « bonnes décisions » de Chen ont payé dans le programme court, qu’il a terminé avec un score de 113,97 points, devant Kagiyama Yuma (108,12) et Uno Shoma (105,90).

Le double champion olympique en titre Hanyu Yuzuru a raté son premier quadruple saut et n’est que huitième.

La journée a été bien remplie au centre d’entraînement, situé dans les encablures du Capital Indoor Stadium, là même où les hommes participeront à l’épreuve libre de jeudi. Chen, Kagiyama, Uno et Hanyu sont tous entrés sur la glace au sein des deux derniers groupes.

Hanyu a effectué plus de tentatives de quadruples Axel, lui qui a déclaré avant ces Jeux que ce saut, jamais réalisé auparavant, était son objectif. Bien qu’il ait réussi à atterrir sur au moins deux tentatives, il ne l’a jamais fait proprement et a même raté plusieurs essais.

Il a également exécuté un quadruple boucle qui, s’il l’utilise dans son programme libre, deviendrait un élément supplémentaire au contenu déjà chargé de son programme. Hanyu a semblé s’amuser avec différentes options de saut, qui pourraient toutes faire augmenter sa note de base, lui qui a obtenu une note de 95,15 dans le programme court.

Journée d’entraînement : Répétitions et ‘rester dans le moment’

Alors que la chasse au quadruple Axel est ouverte, la séance d’entraînement, au cours de laquelle chaque patineur a effectué une répétition de son programme libre, s’est déroulée comme prévu : de grands sauts, des visages concentrés et, surtout pour Hanyu, de nombreuses caméras des médias dans le bâtiment.

Pour Chen, qu’il soit 17e comme en 2018 ou premier, Arutunian affirme que le plan est clair : « Je pense qu’il est arrivé à un point où il sait vraiment ce qu’il veut faire ».

Bien que l’objectif premier reste l’or, Chen a martelé tout au long de ces Jeux qu’il aimerait rester présent et profiter de son expérience olympique, plus en tout cas qu’il ne l’a fait en 2018. Il a encore une fois répété ce mantra mercredi.

« En ce moment, je profite encore de ce qui s’est passé hier », déclare-t-il à NBC, diffuseur américain. « Mais pour l’instant, je reste dans le moment présent pour arriver frais et disponible demain ».

Arutunian, qui a entraîné des patineurs du calibre de Michelle Kwan, Ashley Wagner et d’autres Olympiens d’élite dans le passé, s’est dit ému par la performance de Chen mardi. Il a même versé quelques larmes, une rareté pour cet Arménien au tempérament farouche, célèbre pour son visage impassible.

« Je me tenais là et je n’ai presque plus bougé », confie-t-il au sujet du programme court de Chen. « Je regardais et j’avais les larmes aux yeux, c’était très émouvant. C’est parce que c’est un long parcours. Je l’ai entraîné… Je pense que cela fait déjà plus de dix ans que je travaille avec lui. Et c’est pourquoi je pense que j’étais ému ».