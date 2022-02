Le passage du témoin entre Shaun White et Hirano Ayumu - Moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 11 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, l’Américain Shaun White, 35 ans, a tiré un trait sur son illustre carrière avec une quatrième place en snowboard halfpipe, après trois médailles d’or olympiques. Il a chaleureusement félicité son successeur, le Japonais Hirano Ayumu.

Shaun White est un immense champion.

Et pas seulement entre les murs du parcours de halfpipe, où il a signé une splendide carrière avec pas moins de trois médailles d’or aux Jeux Olympiques.

À Beijing 2022, il n’a pas pu décrocher de quatrième titre, mais est tout de même resté au contact de la nouvelle génération, prenant la quatrième place.

Après la fin de la compétition, où Hirano Ayumu s’est distingué en posant le tout premier triple cork de l’histoire aux Jeux Olympiques pour remporter le titre, Shaun White est allé voir le Japonais pour l’embrasser.

Après tout, leur saine rivalité ne remonte pas au 11 février 2022. Avant aujourd’hui, Hirano (23 ans) comptait déjà deux médailles olympiques, les deux en argent. À Sotchi 2014, il avait déjà terminé devant White, empêchant la légende de monter sur le podium alors qu’il comptait déjà deux titres.

À PyeongChang 2018, White a pris sa revanche en remportant à nouveau l’or, devant Hirano encore deuxième. Aujourd’hui, il a définitivement passé le flambeau.

« Ces jeunes snowboardeurs sont à mes trousses depuis longtemps, alors les voir me surpasser, je pense que c’est quelque chose que je souhaitais au plus profond de moi », a déclaré White au terme de la compétition à USA Today. « Je voulais être battu. Pour pouvoir partir sans me dire que j’aurais pu faire pareil. »