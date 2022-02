Fin de carrière pour Shaun White : « C’est fini, je suis soulagé »

C’est fini pour Shaun White.

L’Américain a mis un point final à son incroyable carrière de snowboardeur avec un dernier baroud d’honneur en finale du halfpipe hommes aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 où le triple champion olympique a pris la quatrième place au Genting Snow Park de Zhangjiakou.

« C’est fini et je suis soulagé », a déclaré White à Olympics.com au terme d’une matinée forte en émotions.

« Sur le chemin pour aller jusqu’au parcours, je regardais le soleil se lever et pointer le bout de son nez depuis derrière la colline, les turbines et le superbe endroit où on se trouve actuellement. J’essayais juste de profiter de chaque instant. »

« J’aurais évidemment voulu poser de meilleurs runs. Il y a une raison en fait : ma jambe arrière m’a lâché. Elle me faisait mal et peut-être que j’étais nerveux. Ma jambe se bloquait donc j’ai fait ce que j’ai pu et je suis fier d’être quatrième. »

L’Américain a en effet terminé au pied du podium derrière le Japonais Hirano Ayumu, l’Australien Scotty James et le Suisse Jan Scherrer.

Si White a félicité les médaillés, il a aussi nourri des regrets.

« J’aurais évidemment adoré finir troisième et si j’avais fini troisième, j’aurais adoré être deuxième (rires). J’en veux toujours plus en tant que compétiteur, mais je suis fier. Je laisse toute une vie et une carrière dans ce sport. Je laisse une trace. »

« Je suis fier de chaque instant. Merci. Merci au snowboard. Merci à toutes les personnes qui nous regardent. J’ai hâte d’ouvrir le prochain chapitre de ma vie. »

Pour ne rien rater des Jeux, suivez le Liveblog de Beijing 2022 ici

Et la suite ?

White s’est ensuite écroulé sous le poids des émotions. En pleurs, il a toutefois partagé ses plans d’avenir.

« Une porte se ferme, mais une autre s’ouvre et j’ai hâte de toucher la génération à venir. Vous savez, on m’a sponsorisé quand j’avais 7 ans, on m’a donné ma première planche et je me dis que je pourrais être ce sponsor pour la prochaine génération de snowboardeurs. Je pourrais les aider. Pas forcément les faire signer, mais les guider, les aider et leur donner des conseils grâce aux erreurs et aux leçons que j’ai tirées de ma carrière. »

« Même Scotty [James] m’a dit : "Dis, je continue donc si tu veux m’aider…" Donc tu ne sais jamais. J’adorerais rester au contact du sport donc vous n’avez pas fini d’entendre parler de moi. »

Il n’a pas non plus écarté la possibilité de devenir entraîneur.

« J’adorerais continuer. Si quelqu’un le méritait et m’appelait, ce serait un honneur de l’entraîner. J’adorerais être là pour eux. »

La star américaine a commencé par obtenir un score de 72.00 dans son premier run avant un deuxième run impressionnant, avec un 1440, et deux 1260 d’affilée, le tout noté 85.00. Pour sa cinquième participation aux Jeux, White savait qu’il devait faire mieux sur son troisième run pour monter sur le podium. Il a fini sur une chute.