La star du ski alpin Mikaela Shiffrin avait un sourire en coin après avoir terminé à 0,79 secondes de la première place de Lara Gut-Behrami, nouvelle championne olympique du super-G féminin des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Elle s’est classée à la neuvième place, à plus d’une demi-seconde du podium et de Michelle Gisin, troisième.

L’Américaine a réussi une manche propre ce vendredi (11 février), même si elle a perdu un peu de sa vitesse dans la section intermédiaire. Mais le plus important était ailleurs : elle a enfin terminé sa première course de ces Jeux Olympiques après n’avoir pu atteindre la ligne d’arrivée de ses deux premières épreuves, le slalom géant et le slalom.

« C’est assez incroyable de passer la quatrième ou la cinquième porte sur la pente », a déclaré Shiffrin, sourire aux lèvres, au diffuseur européen Eurosport-Discovery.

« Mais je ne skiais pas que pour terminer, je poussais à fond, j’ai pris de bons virages, des virages puissants. C’est là que je devais être, c’est même encore un peu mieux que ce que je pensais, surtout avec aucun entraînement dans l’épreuve, mais j’ai fait une très bonne reconnaissance, je pense que j’avais la bonne mentalité, de bonnes intentions ».

« Je n’étais pas vraiment sûr de cela, parce que ces deux dernières semaines… Cela ne s’est pas passé comme je l’espérais, et je ne parle pas que des résultats, je parle de comment je me sentais sur mes skis, c’était très différent de ce que j’attendais ».

« Aujourd’hui, tout a commencé à se remettre, c’est vraiment un grand soulagement ».

LIRE AUSSI : Après le bronze en géant, Lara Gut-Behrami titrée en super-G, Gisin en bronze

Shiffrin : Je n’aurais jamais pensé que les humains pouvaient être aussi gentils

Shiffrin avait un temps envisagé de ne pas participer à cette épreuve, mais elle a finalement décidé de s’y aligner après s’être entraînée sur la piste de la course.

Ces derniers jours, elle a reçu une avalanche de messages de soutien, notamment de la part d’autres championnes olympiques telles que Simones Biles et Lindsey Vonn.

« Je n’ai pas l’impression de le mériter. C’est incroyable le nombre de personnes qui m’ont tendu la main pour essayer de me remonter le moral », a raconté l’Américaine à NBC.

« Je n’aurais jamais imaginé ressentir ce que je ressens actuellement, après des résultats si médiocres aux Jeux Olympiques… Que les humains peuvent être gentils… C’est la chose la plus surprenante de mon expérience olympique, la gentillesse des gens face à mon échec. Car c’est un échec, il est normal de le dire. Je suis en paix avec cela. Et j’en suis désolée, mais j’ai aussi essayé, et j’en suis fière ».

« Je pense qu’aujourd’hui, je me suis prouvée à moi-même que je pouvais encore faire confiance à mon instinct. Et c’est vraiment, mais vraiment énorme ».

Avant la course, l’athlète de 26 ans avait posté sur Twitter : « J’ai reçu beaucoup de soutiens au cours des 48 dernières heures et je remercie tout le monde pour cela ».

Elle a ensuite ajouté : « Aujourd’hui, c’est le Super-G, et le Super-G est fun. Je ne peux exprimer à quel point je suis reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de me reconcentrer sur une nouvelle course, dans le sport que j’aime tant. En avant ! »

Shiffrin avait prévu de prendre part aux cinq épreuves en individuel de Beijing 2022. Il lui reste donc encore deux courses : la descente (15 février) et le combiné alpin (17 février).

Elle souhaite également participer à l’épreuve par équipe programmée le samedi 19 février.

Quatre ans auparavant, à PyeongChang, la sextuple championne du monde n’avait pas participé à la descente ni au Super-G, le mauvais temps ayant entraîné report et reprogrammation.

La descente féminine se tiendra ce mardi 15 février à 11 heure locale (4h00 CET, 19h PST le jeudi), l’entraînement obligatoire ayant lieu le samedi (12 février).

Ne ratez aucun moment des Jeux grâce au Liveblog de Beijing 2022 en cliquant ici