Alerte médaille : Après le bronze en géant, Lara Gut-Behrami titrée en super-G, Gisin en bronze

Pour la première fois de l’histoire, la championne du monde confirme aux Jeux Olympiques.

Titrée aux Mondiaux 2021 en super-G, la Suissesse Lara Gut-Behrami a remporté le titre olympique à Beijing 2022, ce vendredi 11 février.

Sur les pentes du Centre national de ski alpin de Yanqing, la skieuse de 30 ans a été impériale sur la deuxième partie de course, allumant du vert à partir du deuxième intermédiaire pour terminer avec 0,22 s d’avance sur Mirjam Puchner, médaillée d’argent.

Après le bronze en slalom géant le 7 février, elle remporte ainsi sa deuxième médaille en République populaire de Chine. Double championne du monde en titre (géant et super-G), elle avait déjà remporté le bronze en descente à Sotchi 2014. Elle était également passée à 6 centièmes de seconde du podium du super-G à Sotchi.

C’est la première fois que la Suisse s’adjuge la médaille d’or en super-G aux Jeux Olympiques, hommes et femmes confondus.

Sa compatriote Michelle Gisin a terminé troisième (0,30 s) et décroche le bronze, quelques mois après avoir surmonté une mononucléose et vécu les « des semaines et des mois parmi les plus difficiles de ma vie », confiait-elle à Olympics.com. La championne olympique de combiné à PyeongChang 2018 remporte la deuxième médaille olympique de sa carrière.

C'est la première fois que Michelle Gisin participait aux Jeux Olympiques sans ses frère et sœur, Dominique et Marc, qui totalisent à eux deux 255 départs en Coupe du monde de ski alpin, et qui sont tous deux olympiens.

Championne olympique en titre et première athlète à remporter l’or en ski alpin et en snowboard aux Jeux, Ester Ledecka a terminé 5e, à 0,43 s de Gut-Behrami. La Tchèque avait cependant remporté l’or en snowboard géant parallèle, le 8 février.

L’Américaine Mikaela Shiffrin a pris la 9e place (+0,79 s) après être partie à la faute en géant et en slalom quelques jours plus tôt.

Côté Français, Romane Miradoli a terminé 11e (+0,90 s), Laura Gauché 16e (+1,36 s) et Tessa Worley 19e (+1,79 s).

Le film du super-G femmes à Beijing 2022

Le premier chrono de référence était établi par l’Autrichienne Ariane Raedler en 1 min 15 s 33. Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir la championne olympique en titre Ester Ledecka entrer en lice. Titrée en snowboard géant parallèle le 8 février, elle tentait de répéter l’exploit trois jours après seulement et après une manche très propre et sans faute, elle prenait la tête avec plus d’une seconde d’avance.

La Tchèque, qui compte un podium cette saison avec une troisième place en descente à Cortina d'Ampezzo le 22 janvier dernier, se plaçait en position de réécrire l’histoire mais l’Autrichienne Mirjam Puchner ne laissait pas planer le suspense. Elle lui reprenait 21 centièmes de secondes et s’installait en tête.

La Suissesse Michelle Gisin, 6e en slalom à Beijing 2022, ne parvenait pas à déloger la Tchèque, mais sa compatriote Lara Gut-Behrami, médaillée de bronze en géant le 7 février, restait « dans le vert » pendant toute la course et accentuait son avance pour reprendre 0,22 s à Puchner sur la ligne d’arrivée. La vainqueur du gros globe de cristal de la saison 2016/17, mariée au footballeur de la Nati Valon Behrami, s’installait en tête.

Entre temps, la Française Tessa Worley ne parvenait pas à conserver sa vitesse dans la dernière section, relativement plate et terminait avec 1,79 s de retard sur Gut-Behrami. Avec le dossard n°10, sa compatriote Laura Gauché arrivait avec 1,36 s de retard.

Avant elle, la leader du général Federica Brignone ne parvenait pas à faire la différence, puis venait le tour de la double championne olympique Mikaela Shiffrin, en difficulté lors de ses deux premières courses des Jeux. Si elle restait au contact de la Suissesse en début de course, elle perdait des dixièmes de secondes sur la deuxième partie pour arriver avec 0,79 s de retard.

Malgré un bon départ et seulement 0,13 s de retard après le premier intermédiaire, la Française Romane Miradoli établissait le meilleur temps tricolore (+0,90 s) mais à l’image de ses concurrentes, elle perdait du temps sur la deuxième partie de course.

L’Italienne Marta Bassino ne bousculait pas la hiérarchie d’un top 5 composé uniquement des 10 premiers dossards et terminait avec 1,57 s de retard.

