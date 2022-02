Alerte médaille, big air: Su Yiming décroche l'or, le Canadien Max Parrot en bronze

À 17 ans, Su Yiming est champion olympique !

Le snowboardeur de la République populaire de Chine a été bluffant d'assurance, de technique, et surtout de talent pour s'imposer avec un fabuleux score de 182,50. Impérial ce mardi, le Chinois était déjà assuré du plus beau des métaux avant même son dernier saut.

« J’ai eu l’argent en slopestyle et j’étais déjà très heureux d’être sur le podium avec Max Parrot et Mark McMorris, mes idoles. Mais aujourd’hui, j’ai juste fait de mon mieux, et voilà c’est de l’or... Je me suis entrainé tous les jours ces quatre dernières années. Toutes les nuits, j’ai rêvé à ce moment. »

Pour ses deuxième Jeux Olympiques, le Norvégien Mons Roisland termine en argent (171,75), avec un dernier run bien posé sur un un backside 1620.

« Je suis encore plein d’adrénaline et je tremble un peu, a-t-il confié peu après sa course. Je suis très heureux, je n’arrive pas à y croire en fait. J’ai très envie de rentrer chez moi et de profiter. L’entraînement s’est bien passé et la journée ne pouvait pas être meilleur. C’est un rêve de remporter une médaille aux Jeux Olympiques ».

Médaillé d'or en slopesyle, Max Parrot repart cette fois avec la médaille de bronze, grâce notamment à un splendide 2e run à 94 points (deuxième meilleure note du concours).

« C’est fou, complètement fou, a réagi le Québecois. C’est ma troisième médaille olympique… J’ai énormément travaillé ces dernières années et aujourd’hui, la finale était juste dingue. J’étais extrêmement déçu après mon premier run manqué, car je sais que je peux poser cette figure, mais il me manquait un peu de vitesse. Sur le deuxième run, j’ai essayé de me concentrer au maximum et poser mon meilleur 1800. »

Le Japonais Hiroaki Kunitake termine au pied du podium.

Tous les résultats de l'épreuve de big air hommes à Beijing 2022