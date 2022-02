Alerte médaille, ski acrobatique : Sandra Naeslund remporte le ski cross femmes à Beijing 2022, Thompson 2e 

Le scénario de cette finale olympique de ski cross femmes a été plein de rebondissements.

La seule chose qui était attendue, était la victoire de la Suédoise Sandra Naeslund, championne du monde en titre et leader du classement général de Coupe du monde, qui s'est imposée en finale du ski cross femmes à Beijing 2022. En tête de toutes ses courses de la journée, elle a également pris les rênes de la finale avec un départ canon et n'a jamais lâché sa position pour remporter l'or olympique, son tout premier titre olympique.

Pourtant derrière, ses trois concurrentes ont joué des coudes pour tenter de décrocher une place sur le podium. La Suissesse Fanny Smith, skieuse la plus décorée de la discipline et lauréate du gros globe de cristal 2021, a passé une bonne partie de sa course dans les skis de la Suédoise, jusqu'à ce que l'Allemande Daniela Maier ne tente de l'attaquer.

Et pendant que les deux skieuses tentaient de se dépasser, la Canadienne Marielle Thompson, championne olympique à Sotchi 2014, en a profité pour prendre la ligne extérieur et doubler Smith et Maier.

Thompson a donc remporté sa deuxième médaille olympique en prenant l'argent.

Il aura fallu attendre de longues minutes pour savoir qui serait la skieuse qui allait compléter ce podium olympique. Alors que Fanny Smith a passé la ligne d'arrivée en troisième position, la Suissesse a été déclassée pour un fait de course. Lors de la réception d'une bosse, Smith a ouvert les jambes pour éviter les skis de Thompson, mais au passage, elle a empiété sur la trajectoire de Maier.

C'est donc l'Allemande Daniela Maier qui a remporté la médaille de bronze de cette finale.

La vice-championne olympique de PyeongChang 2018, la Canadienne Brittany Phelan a manqué la finale olympique de peu. Lors de sa demi-finale, Phelan, Smith et Maier ont du attendre la photo finish pour être départagées sur la ligne d'arrivée. Alors que Fanny Smith avait mené pendant toute la course, elle s'est fait rattrapée par l'Allemande et la Canadienne qui était à la lutte pour la dernière place qualificative. À la réception du dernier saut, la Suissesse a eu un déséquilibre, laissant une ouverture à ses concurrentes. Au final, Daniela Maier a franchit la ligne d'arrivée la première, suivie de très près par Fanny Smith et reléguant la Canadienne Phelan à la troisième place. Lors de la petite-finale, Phelan s'est imposée devant ses compatriotes Courtney Hoffos et Hannah Schmidt et l'Australienne Sami Kennedy-Sim.

La Française Jade Grillet-Aubert a été éliminée après son quart de finale et sa compatriote Alizée Baron, blessée au dos depuis le début de la saison, n'a pas pu prendre le départ à cause de ses douleurs lombaires.

