Coupe du monde 2022 : Le Maroc a écrit l’histoire et ouvre une nouvelle ère pour le football africain

Un plafond de verre a été brisé à la Coupe du monde 2022. Pour la première fois de l'histoire, une nation africaine termine dans le top 4 de la Coupe du monde. Après une demi-finale historique, le Maroc s'est incliné dans le match pour la troisième place contre la Croatie, ce samedi 17 décembre au Khalifa International Stadium (2-1-. Les partenaires d'Hakim Ziyech ont tout tenté pour finir sur le podium du Mondial au Qatar, mais ça n'a pas été suffisant. Ils étaient pourtant revenus au score après l'ouverture du score précoce de Joško Gvardiol. À la 9e minute, Achraf Dari avait égalisé de la tête. Plus frais et plus expérimentés, les Croates ont repris l'avantage avant la pause. Mislav Oršić a trompé Yassine Bounou avec l'aide du poteau sur une superbe frappe enroulée. Cette réalisation a permis au finaliste de la dernière édition de terminer un deuxième Mondial consécutif sur le podium. Les Marocains n'ont peut-être pas réussi à terminer dans le top 3, mais ça n'enlève rien à leur incroyable exploit. Depuis 1930 et la première édition de la Coupe du monde, 44 équipes africaines ont participé à la phase finale et 9 avaient accédé aux huitièmes de finale. Parmi elles, seulement trois avaient atteint les quarts de finale. Mais c’était avant l’épopée marocaine au Qatar. LIRE AUSSI - Tous les résultats de la Coupe du monde 2022

Comme en 1998 😉 la Croatie 🇭🇷 termine troisième de la #CoupeDuMondeFIFA#CROMAR pic.twitter.com/y9QNh6W5tm — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) December 17, 2022

Le Maroc a marqué l'histoire comme en 1970 et en 1986 Leur incroyable aventure d'un mois au Qatar a fédéré l’ensemble du continent africain et le monde arabe. Comme en 1970 en marquant le premier point d’une équipe africaine ou en 1986 avec une qualification inédite pour les huitièmes de finales, les Lions de l’Atlas ont endossé le costume de précurseur lors de la Coupe du monde 2022. Et peut-être encore plus qu’auparavant, leur performance aura un impact sur l’avenir du football africain, mais aussi mondial. Le Maroc a montré que c’était possible. Oui, une nation africaine peut faire du titre mondial un objectif légitime. Walid Regragui l’a affirmé en conférence de presse avant la demi-finale perdue face à la France (2-0). « On veut aller en finale, et on veut gagner la Coupe du monde. On n'est pas là pour être content d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du monde. Il faut qu'on aille plus loin. »

« Nous pouvons atteindre le niveau des top nations comme le Brésil, la France ou le Portugal. » L’ancien entraîneur du Wydad Casablanca n'était à la tête de l’équipe nationale que depuis trois mois, mais il est devenu le premier entraîneur africain à aller aussi loin dans la Coupe du monde. Et cela pourrait changer beaucoup de choses en Afrique où jusqu’à récemment, la plupart des sélections faisaient confiance à des entraîneurs européens ou sud-américains. Il a fédéré un groupe et lui a donné un plan de jeu que tous ses joueurs ont suivi à la lettre. Les Marocains ont fait déjouer des nations comme la Croatie (0-0), la Belgique (2-1) ou le Canada (2-1) grâce à leur défense imperméable et leurs transitions parfaitement exécutées. Ils ont ensuite éliminé l’Espagne (0-0, 3 tab à 0) et le Portugal (1-0) avec le même plan de jeu. En demi-finales, le Maroc a eu les opportunités de marquer face à la France. Les partenaires d’Achraf Hakimi ont joué les yeux dans les yeux avec les champions du monde en titre. Une performance qui en dit long sur la qualité des Lions de l'Atlas. LIRE AUSSI - Les plus grands succès du Maroc dans l'histoire de la Coupe du monde