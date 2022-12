Coupe du monde 2022 : Pourquoi le Maroc peut battre le Portugal et être le premier pays africain en demi-finales du Mondial

Elle n’a peut-être pas été la plus impressionnante dans le jeu, mais elle a été la plus rigoureuse tactiquement. Les hommes de Walid Regragui ont fait déjouer des cadors européens comme la Croatie (0-0), la Belgique (2-1) et l’Espagne (0-0, 3 tab à 0).

Les Lions de l’Atlas ont éliminé l’Espagne en huitièmes de finale ce mardi 6 décembre 2022 (0-0, 3 tirs au but à 3) pour faire aussi bien que les Lions Indomptables de 1990, les Lions de la Teranga de 2002 et les Black Stars de 2010.

Le Maroc capitalise sur ses qualités défensives

Le Maroc n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la Coupe du monde 2022. Parmi les huit équipes encore en lice au Qatar, personne ne fait mieux. Cette solidité défensive a été rendue possible par l'activité de Sofyan Amrabat au milieu de terrain, la qualité de la charnière Romain Saïss - Nayef Aguerd et les exploits de Yassine Bounou sur sa ligne.

Le 4-1-4-1 mis en place par Walid Regragui est très rigoureux. Il est intraitable quand l'adversaire a le ballon et a déjà fait ses preuves face à des équipes emmenées par des joueurs comme Luka Modric, Kevin De Bruyne ou le duo Pedri-Gavi. Depuis le début du Mondial, le Maroc n'a jamais terminé un match avec plus de 33 % de possession. Mais il n'a jamais été réellement inquiété non plus.

Son plan fonctionne à merveille et les qualités de Sofiane Boufal ou Hakim Ziyech en contre-attaques permettent d'apporter le danger sur le but adverse. Les partenaires d'Achraf Hakimi savent négocier les phases de transition à la perfection et auraient même pu éliminer l'Espagne avant la séance de tirs au but avec un peu plus de réussite.

« On voulait écrire l'histoire, c'est ce qu'on est en train de faire. On a envie de continuer à repousser nos limites, aller le plus loin possible. C'est ce qu'on fait, on travaille beaucoup, on respecte les consignes, notre plan de jeu. Quand on voit tout le monde travailler comme ça sur le terrain, c'est juste magnifique, on est récompensé de nos efforts », a réagi le capitaine Romain Saïss au micro de beIN SPORTS après le succès sur l'Espagne.