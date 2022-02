Alerte médaille : impérial, Klaebo règne sur le sprint hommes et décroche l'or 

Johannes Hoesflot Klaebo est le nouveau champion olympique du sprint hommes.

Le Norvégien s'est imposé au Centre national de ski de fond de Zhangjiakou, à Beijing 2022. Invincible depuis 14 courses consécutives, il a pris la tête à mi-course avant de gérer son effort pour passer en champion la ligne d'arrivée. C'est le 4e titre olympique du Norvégien, référence absolue de la discipline depuis plusieurs hivers.

L'Italien Federico Pellegrino a tenté de revenir sur le Norvégien au sprint, mais il doit se contenter d'une belle médaille d'argent .

Alexander Terentev (ROC) monte sur la 3e marche du podium.

Kaleobo a donc assumé son statut. « Les dernières semaines ont été particulièrement stressantes, a-t-il confié. Mais défendre mon titre de PyeongChang 2018 avec un combat incroyable contre Federico Pellegrino, c’est vraiment quelque chose de spécial. J’ai pris du plaisir. »

Immense favori de la course, le Norvégien a admis avoir ressenti de la pression. « J’entendais des choses comme "il doit gagner"... Les six derniers mois, je me suis entraînée haute altitude pour me préparer à ces conditions. Donc c'est bien d'avoir réussi à gagner. »

Frustration dans le camp bleu

3e de sa demi-finale, le Français Richard Jouve, n'a pas pu participer à la grande finale. « Aujourd’hui, ça ne sourit pas, a-t-il indiqué. Ça ne passe pas loin. Le quart était bon et la demie aussi. Le sprint, ça ne se joue à rien. En demi-finale, c’est souvent là où il y a le plus de niveau. »

L'autre Français, Lucas Chanavat, également éliminé en demi-finale, a confié sa déception. « C’est dur d’enchaîner les tours. C’était un niveau de malade en demie. »

Alexander Bolshunov (ROC), vainqueur du skiathlon dimanche, n'a pas pris le départ de ce sprint.