Qui sont les fondeuses et fondeurs français ?

C’est le moment de découvrir qui sont les fondeurs français.

Les sprints libres de ski de fond se jouent mardi 8 février aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 et Olympics.com s’est entretenu avec Olivier Michaud, le directeur des équipes de France de ski de fond, afin qu’il nous présente ses protégé(e)s.

Hommes : Manificat en chef de file

Sur le relais 4 x 10 km, l’équipe de France masculine est médaillée de bronze à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, ainsi qu’aux Championnats du monde 2019 et 2021. Cette saison, seuls Richard Jouve et Lucas Chanavat, parmi les Tricolores, sont montés sur des podiums en Coupe du monde : deux bronze, un argent pour Jouve, deux bronze pour Chanavat.

Maurice Manificat (35 ans)

Manificat compte trois médailles de bronze olympiques à son palmarès. Donc en plus des deux précédemment citées, il a aussi remporté le sprint par équipes à PyeongChang 2018. Sur le relais 4 x 10 km, il avait fini au pied du podium à Vancouver avant de décrocher à nouveau le bronze lors de trois Championnats du monde, en 2015, 2019 et 2021. Il est aussi vice-champion mondial 2015 sur 15 km libre, une épreuve où il a fini cinquième aux JO 2018, tout comme en skiathlon 30 km.

Olivier Michaud : « C’est notre capitaine d'équipe, un leader. Quand on voit son niveau de performance, il n'y a pas de concurrence pour lui pour le moment au sein de l'équipe, donc c'est notre patron. »

Clément Parisse Photo de Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Clément Parisse (28 ans)

Parisse est un véritable spécialiste du relais, comme le prouve son palmarès aux Jeux et aux Mondiaux (bronze en 2018, 2019 et 2020), mais il n’a encore jamais réussi de podium en Coupe du monde en individuel.

Olivier Michaud : « Clément est redoutable quand il y a des compétitions par équipes. Il se transcende sur les relais. On attend qu’il s'exprime avec plaisir sur les courses individuelles. Je sais qu'il est capable d’être très, très fort. »

Hugo Lapalus Photo de Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Hugo Lapalus (23 ans)

Le prometteur Lapalus a remporté la médaille d’or sur le 15 km libre aux Championnats du monde U23 en 2021. Il faisait aussi partie de l’équipe médaillée de bronze sur le relais 4 x 10 km aux derniers Mondiaux séniors 2021 à Oberstdorf en Allemagne.

Olivier Michaud : « Hugo, c'est la jeunesse, c'est un style de ski bien à lui. Il a bien pris en maturité, son projet est de plus en plus affûté. Cette année, je l'ai trouvé très investi dans ce qu'il fait, il se professionnalise vraiment et il continue sa trajectoire. »

Jules Lapierre Photo de Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Jules Lapierre (25 ans)

En 2019, il est devenu champion du monde U23 sur le 15 km libre. Il fait officiellement partie de l’équipe de France B, mais a ses chances de sélection pour les Jeux.

Olivier Michaud : « C'est la jeunesse, c'est celui qui apporte beaucoup de gaieté dans l'équipe. Jules a cependant une histoire qui est perturbée par des blessures et pourtant, il a réussi à faire le show sur le relais des Championnats du monde à Oberstdorf puisque c'est lui qui rentre dans le stade et qui ramène la médaille pour l'équipe. On sait qu’en skate, ça peut être une machine sur des terrains bien difficiles. »

Adrien Backscheider (29 ans)

Comme Manificat, il est médaillé de bronze aux JO 2018 sur le relais, et avait auparavant participé à Sotchi 2014. Il compte aussi deux médailles du même métal décrochées aux Mondiaux 2015 et 2019.

Olivier Michaud : « "Backs" est un distanceur, un polyvalent. Il nous a montré de très belles choses, il a juste à les reproduire. Je pense qu'il est en capacité de le faire, je le sens assez serein sur son mode de vie, sur cette période. Je suis assez optimiste et positif. »

Lucas Chanavat (26 ans)

Le sprinteur est l’un des Français les plus en vue sur le circuit de Coupe du monde, avec 14 podiums, dont ses deux derniers à Dresde le 18 décembre 2021 et le 28 décembre 2021 (médailles de bronze) en sprint libre.

Richard Jouve (27 ans)

Jouve est l’un des grands espoirs de médailles de la France aux JO. Le médaillé de bronze olympique 2018 a fini au pied du podium à Ruka (Finlande), lors de la première étape de la Coupe du monde 2021/22, au sprint classique, avant de monter dessus à Lillehammer, à Davos et à Lenzerheide.

Olivier Michaud : « Richard et Lucas sont les deux leaders incontestables sur le sprint. Ils ont la maturité, ils sont à point. Ils ont cette sérénité, et ils arrivent à maîtriser leurs émotions. Ils ont des expériences qui ont été joyeuses, comme des fois douloureuses, et je pense que les expériences douloureuses font qu'aujourd'hui ils sont plus forts que jamais. Objectivement, Richard a toutes les armes pour performer et envisager une médaille. »

Renaud Jay (30 ans)

Il a déjà une expérience olympique dans les jambes, à Sotchi 2014, mais aucune médaille au palmarès même s’il est déjà monté sur trois podiums en Coupe du monde, dont deux fois en 2020.

Olivier Michaud : « Il arrive à pleine maturité. Il a l'expérience pour être assez serein sur des événements Coupe du monde. C’est le bon timing pour Renaud. »

Delphine Claudel Photo de Maddie Meyer/Getty Images

Femmes : toutes derrière Delphine Claudel

Delphine Claudel est la plus expérimentée du groupe, devant les plus jeunes Flora Dolci, Léna Quintin, Mélissa Gal ou encore Coralie Bentz. Claudel compte un podium cette saison en Coupe du monde.

Delphine Claudel (25 ans)

Cadre de l’équipe de France A féminine, Claudel a obtenu le premier podium de sa carrière en Coupe du monde la saison dernière quand elle a décroché le bronze à Val di Fiemme en 10 km mass start. Elle a remis ça au même endroit dans la même épreuve, pour le même résultat, en 2022. Elle a participé à PyeongChang 2018 où elle a acquis de l’expérience auprès d’Anouk Faivre Picon, Aurore Jean et Coraline Thomas Hugue, qui avaient terminé au pied du podium au relais 4 x 5 km à Sotchi 2014. Au skiathlon de Beijing 2022, Claudel a pris la neuvième place.

Olivier Michaud : « C’est notre capitaine d'équipe. Sa qualité, c'est surtout sur la distance, sur les pistes dures et difficiles où elle est capable de bien performer. Techniquement, elle a un beau petit toucher de neige, que soit en classique ou au skate. Et elle est assez polyvalente. »

Flora Dolci (22 ans)

Dolci n'est encore jamais montée sur le podium en Coupe du monde ou aux Championnats du monde U23, mais s’en est approchée avec des quatrièmes places aux Mondiaux U23 : en 2020 sur le 15 km libre, et en 2021 sur le 10 km libre et dans le relais 4 x 5 km.

Olivier Michaud : « Ses points forts, c'est le style libre, le skating. On a là un gabarit qui est puissante et qui est capable de bien performer. »

Léna Quintin (23 ans)

Quintin a elle aussi échoué au pied du podium aux Mondiaux U23 2020, en sprint libre. Et avec Flora Dolci, elle a fini 10e au sprint par équipes aux Mondiaux en février 2021.

Olivier Michaud : « Léna, c'est notre petite sprinteuse spécialisée, même si elle est capable de performer sur la distance. J'ai le sentiment qu'elle a passé un beau petit palier cette année. Donc on attend de jolies performances sur le sprint. »

Coralie Bentz Photo de Matthias Hangst/Getty Images

Coralie Bentz (25 ans)

Coralie dispute les épreuves de Coupe du monde depuis 2018 et a signé sa meilleure performance, une 23e place, à Val di Fiemme (ITA) le 4 janvier 2022. Au skiathlon de Beijing 2022, ses premiers Jeux, elle a disputé et fini l’épreuve à la 38e place.

Coralie Bentz en conférence de presse d'avant-JO : « Je ne me suis pas forcément fixée de place précise. Le but, c'est de profiter de chaque course, de tout donner et de passer la ligne sans aucun regret. Je suis là pour performer donc j'espère que la forme va suivre. »

Mélissa Gal (22 ans)

Quatrième du relais 4 x 5 km aux Championnats du monde U23 2021, elle a aussi pris la 5e place au relais 4 x 3,3 km des Championnats du monde junior 2018. En relais mixte 4 x 5 km, elle est montée sur le podium du Festival olympique européen de la jeunesse en 2017.

Mélissa Gal en conférence de presse d'avant-JO : « Ce sont mes premiers Jeux donc tout est grandiose à mes yeux. Il y a un grand village, assez grand pour faire des footings dedans. La piste est vraiment belle. C'est une belle piste avec un vrai parcours nordique. Je vais être au départ de deux courses : le team sprint classique, avec Léna. L'objectif, c'est clairement d'aller jouer la finale. Je cours l'individuel classique. Là, je ne sais pas encore trop où me situer. Les Jeux, ça reste un événement d'opportunité donc je vais essayer d'être opportuniste et de me donner à fond sur chaque course. »