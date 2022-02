Kirsty Muir : La plus jeune athlète britannique pleine de surprises du big air femmes

Kirtsy Muir est la plus jeune athlète de la Grande-Bretagne des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Malgré son manque d’expérience, elle a réalisé une excellente performance en big air femmes en ski acrobatique.

Elle a ainsi offert à son père Jim et à sa famille en Écosse une immense fierté, ainsi qu’à tous les supporters de l’équipe britannique.

Âgée de 17 ans, celle qui n’a fait ses débuts aux Championnats du monde que l’an dernier a attiré l’attention dans cette épreuve très relevée de Beijing 2022, dont le podium a été trusté par Eileen Gu, en or, Tess Ledeux, en argent, et Mathilde Gremaud, en bronze.

Pour ses débuts olympiques, Muir a fait parler d’elle au sein de toute l’équipe de Grande-Bretagne en ce lundi 8 février lorsqu’elle s’est qualifiée pour la finale grâce à un score de 89.25 sur son premier run, 67.00 sur second et 68.25 sur son troisième.

« J’étais vraiment heureuse d’avoir réussi mon dove 12, puis je me suis lancé dans un switch misty nine, que j’ai réussi pour mon second run. Sur le troisième, je voulais juste avoir un meilleure prise », déclare-t-elle après sa qualification pour la finale.

« Aujourd’hui, il s’agissait avant tout de se qualifier. Je voulais produire mon meilleur ski aujourd’hui, je voulais en être fier. Je voulais essayer mes meilleures figures ».

La jeune star écossaise réussit à faire plus fort encore le lendemain, obtenant en finale un score de 90,25 sur son premier run.

Après un 78.75 récolté lors de son second essai, Muir pointe à la cinquième place et a besoin d’un énorme saut final pour devancer Ledeux, alors en tête.

Même si sa figure est réussie dans les airs, elle n’arrive pas à atterrir dans de bonnes conditions et chute, pour finalement terminer cinquième.

Au pied du Big Air Shougang, armée d’un sourire tout aussi beau que ses figures, Muir déclare : « Oui, je vais bien, merci », avant de faire un symbole en forme de coeur avec ses mains, tout en revenant sur tous les efforts qu’elle a fourni en finale.

Au micro de la chaîne écossaise STV News, le père de Muir, Jim, a exprimé toute la fierté qu’il ressentait pour sa fille.

« C’était génial… Kirsty vous surprend à chaque fois », s’amuse-t-il.

« Elle était tellement motivée et déterminée à monter sur le podium ».

« Et sur le dernier saut, elle fait cette figure qu’elle n’avait jamais tenté avant en compétition, (elle était) si proche d’atterrir ».

Par la suite, s’exprimant auprès de BBC Sport, Kirsty, médaillée d’argent de Lausanne 2020, a déclaré que le niveau de la finale était ‘fou’.

« C’est un sentiment incroyable (d’en faire partie). Je n’aurais pas pu espérer mieux skier aujourd’hui, je suis tellement fière de toutes les filles », poursuit-elle.

« J’ai tenté un switch misty 10 sur le dernier saut, je ne l’avais jamais tenté avant. Je voulais juste y aller, et je suis si heureux de l’avoir fait, de l’avoir tenté ».

Mais la compétition à Beijing 2022 ne s’arrête pas là pour Muir qui, ce dimanche 13 février, participera au slopestyle féminin en ski acrobatique, épreuve sur laquelle elle a le plus brillé sur la scène internationale.

Et ses projets pour l’après Beijing 2022 ?

« J’ai un peu d’études à rattraper, c’est certain », reprend Muir. « Je suis concentrée sur ma prochaine épreuve, ensuite ce sera le retour à l’école ».

Suivez toute l’action sur notre blog en direct tout au long de Beijing 2022, ici.