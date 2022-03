Jeux Paralympiques d’hiver : ce qu’il faut savoir sur 10 porte-drapeaux de la cérémonie d’ouverture de Beijing 2022

La cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Beijing 2022 s’annonce mémorable. Et avec 46 pays qui défileront, la parade des athlètes sera l’un des moments phares.

Selon le protocole officiel de l’IPC, la langue du pays hôte détermine l’ordre de passage des nations. La Belgique ouvrira la marche, avec Rémi Mazi qui portera le drapeau, et la République populaire de Chine clôturera le défilé, menée par Guo Yujie et Wang Zhidong.

Voici quelques-unes des meilleures infos sur 10 porteurs de drapeaux.

Etats-Unis : Danelle Umstead et Tyler Carter

Deux para skieurs alpins porteront le drapeau des USA lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Beijing 2022. Danelle Umstead et Tyler Carter ont été sélectionnés après un vote des 67 athlètes de la délégation.

Umstead sera accompagnée de son mari, Rob, présent en tant que guide. C’est le seul couple marié de l’équipe des USA, et ils skient ensemble depuis 2008. Pour Umstead, triple médaillée de bronze paralympique dans la catégorie des déficientes visuelles, ce sera sa quatrième participation aux Jeux Paralympiques.

« J’étais très surprise », a-t-elle déclaré sur le site de Team USA. « Ils ont fait quelque chose de beau, et ils ont permis à mon mari de me rejoindre. Il est toujours à mon côté, dans tout ce que j’ai fait. Il est tellement fier. C’est un grand honneur, et j’étais complètement choquée. »

Carter, quant à lui, compte deux participations paralympiques, et travaille actuellement pour le musée olympique et paralympique américain.

« Porter le drapeau au côté de Danelle est un immense honneur », a-t-il confié à Team USA. « J’ai vécu quelques mois avec elle au début de ma carrière. Elle a été mon mentor et nous sommes devenus meilleurs amis. Pouvoir marcher avec elle et représenter notre pays et notre équipe… C’est la meilleur personne avec qui je peux partager ce moment. »

L'Américaine Danelle Umstead et son guide Rob Umstead à PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

France : Benjamin Daviet

La nomination de Benjamin Daviet comme porte-drapeau de la France aux Jeux Paralympiques est la récompense d’une carrière exemplaire à tous les niveaux. Le Savoyard de 32 ans incarne les valeurs olympiques avec sa résilience, sa persévérance et son sens du partage et s'est également construit un palmarès remarquable riche de 19 médailles mondiales et cinq podiums aux Jeux Paralympiques d'hiver.

C’est en juillet 2006 que la vie de Benjamin Daviet a basculé lorsqu'il a été victime d'un accident de mobylette à l'âge de 17 ans. Souffrant d'une fracture du condyle interne au niveau du genou gauche, celui qui pratiquait déjà le ski alpin, le ski de fond et le football a été contraint de se faire opérer.

Après l'intervention chirurgicale, il a contracté un staphylocoque doré qui a rongé le cartilage, et l'articulation. Cette infection nosocomiale l'empêche désormais de plier la jambe gauche.

Le Savoyard a abandonné le sport pendant plusieurs années avant de s’y remettre à la fin de l’année 2010 en chaussant les skis de son oncle.

Quelques mois à peine après cette décision prise pour sortir et retrouver la nature, Benjamin Daviet a intégré l’équipe de France. Son handicap le classe dans la catégorie LW2 pour les Jeux Paralympiques.

Le Français Benjamin Daviet avec sa médaille d'or au relais 4 x 2,5 km de ski de fond à PyeongChang 2018 Photo de Naomi Baker/Getty Images

Italie : Giacomo Bertagnolli

L’Italie a également choisi un skieur alpin comme porte-drapeau à Beijing 2022.

Giacomo Bertagnolli (23 ans) a remporté deux titres de champion paralympique à PyeongChang 2018, dans la catégorie des déficients visuels : en slalom et en slalom géant, avec son guide et ami d’enfance Fabrizio Casal. Non seulement spécialiste des courses techniques, il a aussi remporté l’argent en super-G et le bronze en descente.

Giacomo (ou « Jack » comme il se surnomme sur Instagram) a remporté son premier titre mondial à Tarvisio, en Italie, lors de la saison 2016/17. Il évolue désormais aux côtés d’un nouveau guide, Andrea Ravelli, 30 ans.

« Andrea est né pour coacher. Il a skié aux côtés des grands athlètes que l’on voit à la Coupe du monde. Jusqu’à ce qu’il se blesse. J’ai dû prendre une décision quand Fabrizio a commencé à être plus occupé à l’université. Il faisait beaucoup de choses alors que je devais m’entraîner quotidiennement car le niveau ne cesse d’augmenter en para ski alpin », déclarait-il à sciaremag.it.

« On a gagné beaucoup de trophées ensemble, mais j’avais besoin de changer et je suis content de l’avoir fait après toutes les médailles qu’on a gagnées. »

Suisse : Romy Tschopp et Hans Burgener

Deux athlètes porteront le drapeau de la Suisse également, avec la para snowboardeuse Romy Tschopp et le curleur Hans Burgener.

Pour Tschopp, ce sera une double première : elle portera le drapeau de son pays pour ses débuts paralympiques. Quatrième des Championnats du monde 2021 en para snowboard cross, l’athlète de 28 ans vivra une expérience inédite.

« J’ai déjà regardé des cérémonies d’ouverture, mais jamais sous cet angle », réagissait-elle sur le site de Swiss Paralympic après l’annonce.

Pour Burgener, déjà présent aux Jeux de PyeongChang 2018 avec une sixième place finale, ce sera une deuxième cérémonie d’ouverture. La première, il l’avait vécue derrière son capitaine Felix Wagner, qui portait le drapeau de la Suisse.

« J’aurai la chair de poule, ça c’est sûr ! », avouait-il. « Je vais attacher le drapeau quelque part, pour pas qu’il m’échappe. »

Canada : Ina Forrest et Greg Westlake

Ce sont deux grands paralympiens, Ina Forrest et Greg Westlake, qui partagent l’honneur de porter le drapeau du Canada lors de la cérémonie d’ouverture. Forrest a remporté trois médailles paralympiques en curling fauteuil tandis que Westlake est l’un des para hockeyeurs canadiens les plus titrés de l’histoire.

Les deux athlètes sont soulagés d’avoir réussi à faire le chemin jusqu’en Chine après les problèmes dus à la pandémie de COVID-19. Ils ont appris leur nomination en tant que porte-drapeaux lors d’un appel vidéo.

« C’était stressant », raconte Westlake au micro de TSN à propos de son voyage. « Je mentirais si je disais que ça ne l’a pas été, mais l’un des plus grands problèmes auxquels j’ai dû faire face pendant ces Jeux, c’est d’arriver aux Jeux. »

« Mais je suis extrêmement fier. C’est un grand honneur et j’ai hâte d’y être avec mes coéquipiers. »

WANG Zhidong (n° 8) dans un match d'entraînement face à l'Italie Photo de LingCheng Meng

Chine : Guo Yujie et Wang Zhidong

La dernière nation à entrer dans l’emblématique Nid d’oiseau sera la nation hôte : la République populaire de Chine. Deux athlètes ont la responsabilité de porter le drapeau. Tout d’abord Guo Yujie, qui participe aux épreuves de para ski de fond et de para biathlon. Âgée de 18 ans, elle sera au départ du 6 km, du 10 km, du 12,5 km (catégorie debout) en biathlon, et sur le sprint du ski de fond (catégorie debout).

Elle sera accompagnée de Wang Zhidong, un para hockeyeur de 22 ans qui a joué un rôle clé dans la victoire de son équipe lors du Tournoi B des Championnats du monde de para hockey sur glace 2021.