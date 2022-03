Cinq choses à savoir sur Benjamin Daviet, porte-drapeau de la France aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022

En même temps que Tessa Worley et Kevin Rolland pour les Jeux Olympiques d'hiver, Benjamin Daviet a été désigné porte-drapeau de la France pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. C'est lui qui mènera la délégation tricolore au Nid d'oiseau ce vendredi 4 mars.

Cet honneur est venu récompenser une carrière exemplaire à tous les niveaux. Le Savoyard de 32 ans incarne les valeurs olympiques avec sa résilience, sa persévérance et son sens du partage et s'est également construit un palmarès remarquable riche de 19 médailles mondiales et cinq podiums aux Jeux Paralympiques d'hiver.

Voici cinq choses à savoir sur Benjamin Daviet.

Un accident de mobylette qui a tout changé

C’est en juillet 2006 que la vie de Benjamin Daviet a basculé lorsqu'il a été victime d'un accident de mobylette à l'âge de 17 ans. Souffrant d'une fracture du condyle interne au niveau du genou gauche, celui qui pratiquait déjà le ski alpin, le ski de fond et le football a été contraint de se faire opérer.

Après l'intervention chirurgicale, il a contracté un staphylocoque doré qui a rongé le cartilage, et l'articulation. Cette infection nosocomiale l'empêche désormais de plier la jambe gauche. Le Savoyard a abandonné le sport pendant plusieurs années avant de s’y remettre à la fin de l’année 2010 en chaussant les skis de son oncle.

Quelques mois à peine après cette décision prise pour sortir et retrouver la nature, Benjamin Daviet a intégré l’équipe de France. Son handicap le classe dans la catégorie LW2 pour les Jeux Paralympiques.

Un grand compétiteur

Benjamin Daviet est un véritable exemple. Pour sa résilience et son palmarès, mais surtout pour sa détermination. « J'aime bien le combat et la bagarre. Je suis toujours dans la recherche de la performance que ça soit physique ou technique », a avoué dans une vidéo de l’Agence nationale du sport celui qui sait qu’il peut compter sur sa force mentale.

Malgré un incroyable palmarès, le Savoyard en veut toujours plus. Il a déjà affirmé viser des médailles d’or aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022.

Et à en croire Vincent Duchêne, son entraîneur, quand l’athlète de 32 ans se fixe des objectifs, il fait tout pour les remplir. « Quand il veut quelque chose, il va le chercher dans les détails », expliquait son coach dans un article de France Info sport.

Dix-neuf médailles mondiales

Benjamin Daviet est une référence du para biathlon et du para ski de fond au niveau international. En quatre participations aux Championnats du monde, il a remporté 19 médailles. En janvier dernier, il s’est notamment illustré avec deux médailles de bronze en para biathlon (12,5 km et distance intermédiaire) et une d'argent en relais mixte de para ski de fond.

Le Français avait été encore plus impressionnant lors de l’édition précédente. Dans la ville de Prince George au Canada en 2019, il avait remporté cinq médailles d’or ! Le fondeur du Grand-Bornand avait conservé ses titres acquis deux ans auparavant à Finsterau en para biathlon 7,5 km et en para ski de fond 10 km. Il avait aussi été sacré en para biathlon 15 km et 12,5 km ainsi qu'en para ski de fond sprint.

Porte-drapeau français pour la deuxième fois consécutive

À la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022, ça ne sera pas la première fois que Benjamin Daviet est le porte-drapeau français. Il a déjà endossé ce rôle il y a quatre ans pour la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Cet honneur était venu récompenser son incroyable moisson réalisée en République de Corée.

Il avait gagné cinq médailles : l'or en para ski de fond relais 4 x 2,5 km, en para biathlon 7,5 km et en para biathlon 12,5 km et l’argent en para biathlon 15 km et 20 km. C’était sa deuxième participation aux Jeux Paralympiques d’hiver. Il avait déjà glané une médaille de bronze à Sotchi 2014 en relais en para ski de fond.

« Je compte vraiment être auprès des athlètes, les emmener sereinement aux Jeux, prendre soin d’eux, être à leur écoute, et leur partager mon expérience », a réagi l’athlète de 32 ans à l’annonce de sa nomination pour mener les 19 Français à Pékin.

Il a été à l’école avec Tessa Worley

Lors de l’annonce des porte-drapeaux français pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 et les Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022, deux des trois athlètes désignés se connaissaient particulièrement bien : Benjamin Daviet et Tessa Worley.

« C'est juste fou qu'elle soit élue porte-drapeau parce qu'on a grandi ensemble, on a été à l'école ensemble jusqu'au CM2, on fait partie du même village, c'est incroyable que notre station du Grand-Bornand puisse avoir comme porte-drapeaux Tessa pour les Jeux Olympiques, et moi-même pour les Jeux Paralympiques », avait réagi le para biathlète sur France TV.